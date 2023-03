Swiss-League-Playoffs Wer holt sich den Kübel: Olten oder La Chaux-de-Fonds? Der grosse Vergleich der Final-Giganten Ab Mittwoch duellieren sich der HC La Chaux-de-Fonds und der EHC Olten in maximal sieben Partien um den Swiss-League-Titelgewinn. Wer ist der Favorit im Vergleich der beiden dominierenden Teams der laufenden Saison? Der Qualifikationssieger aus dem Neuenburger Jura? Oder doch der grosse Herausforderer EHCO? Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 13.03.2023, 16.30 Uhr

Werden sich nichts schenken: Oltens Timo Haussener (l.) und der Chaux-de-Fonnier Arnaud Jaquet. Marc Schumacher/Freshfocus

Der HC La Chaux-de-Fonds hat sein Goalieglück einmal mehr mit der Leihgabe aus Lausanne, Viktor Östlund gefunden. Der Schwede mit Schweizer Lizenz ist die Lebensversicherung der Neuenburger. Seine statistischen Werte sind leicht besser als jene von Lucas Rötheli. Die beiden Goalies belegen sowohl nach der Qualifikation als auch während der Playoffs die beiden Spitzenplätze in den Goaliestatistiken. Östlunds Vorteil: Er ist 28 Jahre alt und verfügt über etwas mehr Routine als Rötheli. Deshalb: Auf dieser Position ist La Chaux-de-Fonds leicht im Vorteil.

La Chaux-de-Fonds: ⚫⚫⚫⚫⚫🔘

Olten: ⚫⚫⚫⚫🔘🔘

Oltens Cédric Hüsler scheitert an HCC-Schlussmann Viktor Östlund. Pascal Muller/Freshfocus

Sucht man beim HC La Chaux-de-Fonds einen Schwachpunkt, dann ist es die Defensive. Mit dem Zuzug von Langnau-Leihgabe Anthony Huguenin wurde die Abwehr zwar massiv aufgewertet - der 31-Jährige ist wohl der beste Spielmacher der ganzen Swiss League an der blauen Linie - speziell im Powerplay. Dahinter wird die Personaldecke aber doch ziemlich dünn. Da wiederum liegt die Stärke des EHC Olten. Wenn alle Spieler fit sind, dann hat EHCO-Headcoach Lars Leuenberger in der Verteidigung das bessere Spielermaterial zur Verfügung - sowohl punkto Breite als auch Routine. Deshalb: Vorteil Olten.

La Chaux-de-Fonds: ⚫⚫⚫🔘🔘🔘

Olten: ⚫⚫⚫⚫⚫🔘

Verteidiger-Duell: Oltens Florian Schmuckli gegen Chaux-de-Fonds-Regisseur Anthony Huguenin. Pascal Muller/Freshfocus

Keine Frage: Die Angriffsmaschinerie des HC La Chaux-de-Fonds ist sehr beeindruckend und in der Swiss League das Mass aller Dinge. Es wird für die Oltner der Schlüssel zum Erfolg sein, wie sie die Offensive der Neuenburger in den Griff bekommen - und da vor allem die Toplinie mit dem Norweger Sondre Olden, Oliver Achermann und Toms Andersons. Doch auch die anderen Sturmreihen sind jederzeit für Tore gut. Entsprechend durchschlagskräftig ist auch das Powerplay, welches während der Playoffs eine Erfolgsquote von fast 40 Prozent aufweist. Da besteht beim EHC Olten umso mehr Steigerungspotenzial. Besonders das nominell erste Sturmtrio mit den beiden Ausländern muss sich massiv steigern. Sonst wirds für die Oltner ganz schwierig.

La Chaux-de-Fonds: ⚫⚫⚫⚫⚫⚫

Olten: ⚫⚫⚫⚫🔘🔘

War auch von den Thurgauern kaum zu bremsen: Der Norweger Sondre Olten (rechts). Laurent Gillieron / KEYSTONE

Die Spieltermine Swiss League: Playoff-Final Mi, 15. März, 19.45 Uhr: HC La Chaux-de-Fonds - EHC Olten Fr, 17. März, 19.45 Uhr: EHC Olten - HC La Chaux-de-Fonds So, 19. März, 17.00 Uhr: HC La Chaux-de-Fonds - EHC Olten Di, 21. März, 19.45 Uhr: EHC Olten - HC La Chaux-de-Fonds ev. Do, 23. März, 19.45 Uhr: HC La Chaux-de-Fonds - EHC Olten ev. Sa, 25. März, 17.30 Uhr: EHC Olten - HC La Chaux-de-Fonds ev. Mo, 27. März, 19.45 Uhr: HC La Chaux-de-Fonds - EHC Olten

HCC-Trainer Louis Matte. Freshfocus

Olten-Headcoach Lars Leuenberger. Marc Schumacher / freshfocus

Keine Frage: Wie La-Chaux-de-Fonds-Headcoach Louis Matte seine Mannschaft im Verlauf der Saison in eine fast unbremsbare Erfolgsmaschine verwandelt hat, ist beeindruckend. Die Formkurve ist stetig nach oben gestiegen. Auch jetzt läuft der Motor immer noch auf Hochtouren. Bei Olten ist die Formkurve nach starkem Start gegen Ende der Qualifikation gesunken. Seither versucht Oltens Cheftrainer Lars Leuenberger händeringend, sein Team auf höherem Niveau zu stabilisieren. Das ist ihm trotz des massiven Verletzungspechs und der Formschwäche von Schlüsselspielern gut gelungen. Leuenberger mahnt bisweilen an einen Jongleur, dem immer wieder ein zusätzlicher Ball zugeworfen wird. Darum ist das Trainerduell eines auf Augenhöhe.

La Chaux-de-Fonds: ⚫⚫⚫⚫⚫🔘

Olten: ⚫⚫⚫⚫⚫🔘

Zehn Spiele, elf Tore, zwölf Assists, 23 Punkte. Das ist die beeindruckende Playoff-Bilanz des Norwegers Sondre Olden. Es ist kein Zufall, dass der Höhenflug des HC La Chaux-de-Fonds just in dem Moment begann, als Olden am 20. Dezember (bei der 1:2-Niederlage in Olten) von einer Verletzung zurückkehrte, wegen der er die ersten drei Monate der Saison verpasst hatte. Nach diesem Spiel gewannen die Neuenburger sämtliche 14 Quali-Spiele und stürmten so in der Tabelle noch am EHCO vorbei. Im Kontrast dazu stehen die Oltner Ausländer sinnbildlich für die bisweilen krampfhaften Bemühungen des Teams. Das EHCO-Söldnertrio Collins/Nunn/Rapuzzi hat während der Playoffs zusammengezählt zwei Tore erzielt und zusammen insgesamt zehn Skorerpunkte gesammelt (Collins 6/Nunn 3/Rapuzzi 1). Das ist ungenügend. Zumal die Chaux-de-Fonniers mit Matt Wilkins, Kyle Topping und Sebastian Bengtsson noch drei valable Alternativen in die Waagschale werfen können (und im Hinblick auf eine allfällige Liga-Quali auch vier Ausländer zur Verfügung hätten).

La Chaux-de-Fonds: ⚫⚫⚫⚫⚫🔘

Olten: ⚫⚫🔘🔘🔘🔘

Ein Tor in zehn Playoff-Spielen: Sean Collins. Marc Schumacher / freshfocus

Keine Frage: Die Routine und die Erfahrung haben den EHC Olten durch die zahlreichen, kritischen Momente während der Playoffs getragen - sowohl im Viertelfinal gegen Langenthal als auch im Halbfinal gegen die GCK Lions. Ein Faktor, der auch in der Finalserie eine entscheidende Rolle spielen dürfte. Es ist absehbar, dass das Duell zwischen den beiden Spitzenteams reich an Hektik sein wird. Da ist es umso wichtiger, ruhig Blut zu bewahren. Mit all ihren erfahrenen Spieler ist die EHCO-Equipe hier im Vorteil.

La Chaux-de-Fonds: ⚫⚫⚫⚫🔘🔘

Olten: ⚫⚫⚫⚫⚫⚫

Jede Menge Erfahrung: Die beiden Oltner Routiniers Larri Leeger (l.) und Eliot Antonietti. Marc Schumacher / freshfocus

Der HC La Chaux-de-Fonds hat den Qualifikationssieg quasi im letzten Moment an sich gerissen und sich damit auch das Heimrecht für die Finalserie gesichert. Der EHC Olten muss also mindestens ein Spiel in der Patinoire des Mélèzes gewinnen, wenn man den Titel holen will. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Die Euphorie ist gross im Neuenburger Jura. Und entsprechend ist auch die Stimmung in der Eishalle, die in der Halbfinalserie gegen Thurgau sogar zweimal ausverkauft war. Die Ambiance wird den einheimischen HCC beflügeln und den EHCO einschüchtern. Eliot Antonietti darf sich schon jetzt auf das gellende Pfeifkonzert freuen, das bei jeder seiner Puckberührungen ertönen wird. Die grosse Frage ist: Kann das Oltner Publikum seine Zurückhaltung ablegen und 1.) das Kleinholz füllen sowie 2.) die Mannschaft nach vorne peitschen, auch wenn es nicht nach Wunsch läuft?

La Chaux-de-Fonds: ⚫⚫⚫⚫⚫⚫

Olten: ⚫⚫⚫🔘🔘🔘

Die Spieler des HC La Chaux-de-Fonds lassen sich vom Publikum feiern. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Endlich treffen die Oltner auf eine Mannschaft, die mit ihren Leistungen in den vergangenen Monaten die Erwartungshaltung beim Publikum in höhere Sphären getrieben hat. Sowohl Langenthal als auch die GCK Lions hatten in ihren Serien gegen den EHCO nichts zu verlieren, während es für Olten jedesmal um alles oder nichts ging. Jetzt ist aber klar: Für den HCC wäre alles andere als der Meistertitel eine riesige Enttäuschung - genau so wie es eine für den EHC Olten wäre.

La Chaux-de-Fonds: ⚫⚫⚫⚫⚫🔘

Olten: ⚫⚫⚫⚫⚫🔘

Die bisherigen Playoff-Duelle: 21/22 Halbfinal Olten (2.) – ChxdF (3.) 4:2 (3:1, 5:2, 4:1, 4:5, 1:3, 4:3) 13/14 Viertelfinal Olten (1.) – ChxdF (8.) 2:4 (7:1, 3:4, 2:3 n.V., 2:3, 4:3, 3:7) 12/13 Viertelfinal Olten – ChxdF 4:3 (5:0, 2:4, 5:2, 7:5, 3:4 n.V., 1:3, 3:2 n.V.) 01/02 Viertelfinal Olten (7.) – ChxdF (2.) 0:3 (2:6, 4:6, 3:8) 99/00 Viertelfinal Olten (7.) – ChxdF (2.) 1:3 (0:5, 5:2, 2:3, 3:4) 98/99 Halbfinal Olten (3.) – ChxdF (2.) 2:3 (5:4 n.P., 2:4, 0:5, 6:5, 1:4)

Sowohl der HC La Chaux-de-Fonds als auch der EHC Olten brauchten beide exakt gleich viele Spiele auf dem Weg in den Final - je 10. Und doch hätten diese Wege nicht unterschiedlicher sein können. Während die Neuenburger gegen Sierre und Thurgau gefühlt auf einem abschüssigen, gut ausgebauten Wanderweg marschieren konnten, mussten sich die Oltner eher einen steilen und steinigen Bergpfad hochquälen. Einerseits war da die Verletzung von Schlüsselspieler Stan Horansky und das nicht enden wollende Formtief der Ausländer. Andererseits brachten Langenthal und die GCK Lions den EHCO immer wieder ans Limit. Und doch behielt Olten in acht von zehn Fällen die Oberhand. Diese Zähigkeit und die Fähigkeit, auch Widerstände zu Überwinden, werden der Mannschaft im Final zugutekommen. Aber wie reagiert der HCC, wenn es über längere Zeit mal nicht nach seinem Gusto läuft?

La Chaux-de-Fonds: ⚫⚫🔘🔘🔘🔘

Olten: ⚫⚫⚫⚫⚫⚫

Fazit: Der HC La Chaux-de-Fonds ist hauchdünn mit 41:40 Pucks vorne. Was zeigt, wie offen die Ausgangslage vor diesem Finalduell ist. Die Favoritenrolle und ganz leichte Vorteile liegen bei den Neuenburgern. Aber wenn die Oltner nur annähernd wieder zu ihrer Herbstform zurückfinden und die Chaux-de-Fonniers etwas auf den Boden der Tatsachen zurückfallen, dann könnte es für den EHCO reichen. Es wird auf jeden Fall spannend.

