Swiss-League-Playoffs Wenn die EHCO-Mittelachse gefordert wird: Springen Weder und Fuhrer nach Forget-Ausfall in die Bresche? Mit Dominic Forgets Ausfall von mehreren Tagen dürften die Center-Spieler Dominic Weder und Leonardo Fuhrer in den Linien vorrücken und gegen den HC La Chaux-de-Fonds mehr Eiszeit erhalten. Die beiden zeigen bislang ohnehin schon eine überzeugende Playoff-Kampagne. 30.03.2022, 05.03 Uhr

Die beiden Mittelstürmer Leonardo Fuhrer und Dominic Weder. Marc Schumacher / freshfocus

Die Stimmung nach dem 3:1-Auftaktsieg der Halbfinalserie gegen La Chaux-de-Fonds war im Lager des EHC Olten verständlicherweise entspannt. Trainer Lars Leuenberger sprach von der taktisch besten Leistung seiner Mannschaft in dieser Saison, während auch Siegtorschütze Daniel Eigenmann mit einer Portion Selbstvertrauen anfügte:

«Es hat sich so angefühlt, wie wenn wir immer alles unter Kontrolle hatten. Wir gerieten nie unter Stress, blieben immer ruhig. Auf der anderen Seite haben wir ihnen das Leben schwer gemacht mit unserem Pressing. Wenn wir defensiv so solid spielen, dann werden sie Mühe haben.»

Auch am Morgen danach waren nach einer eher kurzen Nacht müde, aber glückliche ­EHCO-Gesichter zu sehen. «Wir wissen, dass es eine total andere Serie sein wird als noch gegen Sierre. Wir hatten uns gut darauf vorbereitet und konnten unseren Plan im ersten Spiel gut umsetzen», sagte Dominic Weder, einer der aktivsten Oltner im ersten Halbfinalspiel.

Und auch der ebenso auffällige Leonardo Fuhrer sagte: «Wir haben wenige Fehler gemacht, nur 16 Schüsse auf unser Tor zugelassen und zudem nur zwei Strafen genommen. Das gibt uns mit Sicherheit Aufwind.»

Leichte Entwarnung: Forget fällt einige Tage aus

Tief durchatmen durfte der EHC Olten gestern Nachmittag, als die schlimmsten Befürchtungen eines vorzeitigen Saisonendes von Dominic Forget ausgeschlossen werden konnten. Der 41-jährige Ausnahmekönner blieb in der letzten Spielminute des zweiten Drittels bei einem Oltner Vorstoss ohne bedeutende Fremdeinwirkung mit dem Schlittschuh im Eis hängen, worauf er zur Spielerbank humpelte und für den Rest der Partie nicht wieder kam.

Der Center der zweiten Linie fällt wegen einer Unterkörperverletzung je nach Heilungsverlauf für mindestens Spiel zwei und drei der Halbfinalserie aus, wie die Abklärungen ergaben.

Dominic Forget verfolgt das Schlussdrittel des ersten Halbfinalduells nach seinem Ausfall als Zuschauer auf einer Bank. Marc Schumacher / freshfocus

Klar ist: Der bedeutende Ausfall Forgets muss von anderen Mittelstürmern in den nächsten Partien bestmöglich aufgefangen und kompensiert werden. Die Oltner Mittelachse wird gefordert sein. Als naheliegendste Umstellung erscheint, dass Dominic Weder in die zweite Linie und Leonardo Fuhrer in die dritte vorrücken werden.

Und in der vierten Linie dürfte Alleskönner Silvan Wyss – eigentlich Flügelstürmer, der in dieser Saison viele Spiele auch schon in der Verteidigung bestritt – auf die Centerposition rutschen. So liess Trainer Lars Leuenberger denn auch im Schlussdrittel am Montag spielen. Als Notlösung könnte auch ein Einsatz von Robin Schwab noch infrage kommen.

Die Aufgabe bleibt die gleiche Weder und Fuhrer dürften also mit grosser Sicherheit die beiden Protagonisten sein, die am Mittwochabend auswärts in La Chaux-de-Fonds mehr Eiszeit erhalten werden. Ihre Aufgabe bleibe die gleiche, sagt Weder.

«Es ändert sich gar nicht viel. Wir haben schon miteinander gespielt, als sich Dion verletzt hatte. Das System ist in allen Linien dasselbe, wir kennen einander, wir wissen, wie wir alle spielen und vertrauen uns gegenseitig», sagt Weder und ergänzt: «Egal in welcher Linie ich spiele: Ich gebe immer alles.»

Kann der EHC Olten auswärts beim HC La Chaux-de-Fonds zuschlagen? Marc Schumacher / freshfocus

Das sieht auch Fuhrer so: «Klar muss man sich in einer anderen Linie wieder etwas zurechtfinden und ein paar Details besprechen, aber das ist kein Problem, es bietet immer auch neue Möglichkeiten. Wir wissen, was wir zu erledigen haben und das erleichtert eine Umstellung.»

Insbesondere Fuhrer zeigt sich in den Playoffs wie von einer andere Seite. Der 29-Jährige spielte eine ernüchternde Qualifikation, was ihn selbst am meisten enttäuschte. Doch nun tritt er mit einer noch nie dagewesenen Körpersprache auf, ist zur wichtigsten Zeit der Saison umso präsenter.

«In den Playoffs zählt nur noch Eishockey, Essen und Schlafen. Und das macht dann bei mir schon auch ‹Klick›. Ich weiss, um was es geht. Am liebsten hätte ich diese Mentalität das ganze Jahr hinweg, aber es ist eben nicht ein Schalter, den ich umlegen kann, es passiert einfach. Ich gebe mein Bestes und versuche meinen Job zu erfüllen, wie auch immer dieser aussehen mag. Ich bin froh, dass es geschätzt wird.»

