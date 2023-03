Wahnsinn! Der EHC Olten schlägt die GCK Lions in extremis 5:4

Swiss-League-Playoffs Von der Enttäuschung zur Ekstase: Der EHC Olten gewinnt ein schon verloren geglaubtes Spiel in der Verlängerung Was für ein Spiel! Knapp eine Minute vor Schluss lag der EHC Olten im dritten Playoff-Halbfinal gegen die GCK Lions mit 2:4 im Rückstand. Ein Doppelschlag von Andri Spiller in der letzten Spielminute sorgte für die Verlängerung, in der Timothy Kast, von der Strafbank kommend, den Siegtreffer zum 5:4 erzielte. Damit haben die Oltner nun vier Matchpucks auf den Finaleinzug. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren Aktualisiert 04.03.2023, 20.59 Uhr

Die jubelnde Oltner Spielertraube nach Timothy Kasts Siegtreffer in der Verlängerung. Marc Schumacher / freshfocus

Und dann gibt es im Kleinholz kein Halten mehr. «Super Oute, Super Oute» hallt es durch das weite Rund und von den 3611 Zuschauern wusste irgendwie niemand so recht, wie man dieses dritte Halbfinalspiel überhaupt noch hatte gewinnen können. Doch es war Tatsache: Der EHC Olten dreht eine verloren geglaubte Partie und machte aus einem 2:4-Rückstand einen 5:4-Sieg.

Was war das für eine Schlussphase der regulären Spielzeit! Was war das für eine Verlängerung! Allein das Auf-und-ab in der Overtime widerspiegelte den Verlauf der Partie bestens. Da wurde Timothy Kast gleich zu Beginn für eine überaus hart gepfiffene Stockintervention für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt. Die GCK Lions standen mit ihrem grossen Talent mit der Scheibe am Stock nahe am Siegtreffer, doch die Oltner wehrten sich mit Händen und Füssen gegen den drohenden K.O.-Schlag, insbesondere Torhüter Lucas Rötheli bewies die Ruhe in der Hektik und hielt dicht. Und als der bestrafte Timothy Kast zurückkehrte, gelangte er an die Scheibe, zog los, setzte sich durch und traf mit etwas Glück – die Scheibe wurde noch unhaltbar abgelenkt – zum siegbringenden 5:4.

Der EHC Olten vollendete damit eine unfassbare Aufholjagd noch zum Guten. Denn bis 55 Sekunden vor Schluss hatte es noch 2:4 gestanden. Dann verkürzte der überaus aktive Andri Spiller zum 3:4. Längst hatte Trainer Lars Leuenberger alle möglichen Register gezogen, seine besten Kräfte schier ins Unermessliche forciert, Torhüter Lucas Rötheli durch einen 6. Feldspieler ersetzt und das Timeout in Anspruch genommen. Und tatsächlich: Die Matchuhr auf dem Videowürfel kam bei 27,7 Sekunden zu stoppen, als Spiller auch noch den Ausgleich erzielte und damit das Publikum in Ekstase versetzte.

Andri Spiller lässt sich für seine beiden späten «Aufholjagd-Tore» von den EHCO-Fans feiern. Marc Schumacher / freshfocus

In trügerischer Sicherheit gewähnt

Es mag hinterher absurd klingen, doch der EHC Olten hätte sich überhaupt nicht in diese kritische Schlussphase manövrieren lassen müssen. Nach einem frühen Rückstand nach lediglich 31 Sekunden wendeten die Oltner das Blatt bis Spielmitte. Simon Sterchi hatte wunderbare Passstafetten der einmal mehr brillant aufspielenden, zweiten Sturmlinie zur 2:1-Führung vollendet.

Der EHC Olten drückte weiter auf das Tempo und stand nahe am 3:1, Verteidiger Oejdemark war dabei mit einem Pfostenschuss am nächsten dran. Doch damit schien sich der EHC Olten in einer trügerischen Sicherheit zu wähnen. Nur so ist es zu erklären, dass die Powermäuse in der Folge immer passiver wurden – und nach einer weiteren kleinlichen Mosimann-Strafe mit dem 2:2-Ausgleich bestraft wurden.

Unsichere erste Sturmlinie

Mit dem unerwarteten Ausgleich erstarrte der EHC Olten regelrecht und gab das Spieldiktat zur Verwunderung seiner Fans mit dem 2:3-Gegentreffer komplett aus der Hand. Es passte zu der Phase, dass Collins aus dem Nichts hinter dem gegnerischen Tor nach einem Missverständnis die Scheibe ergatterte, aber im anschliessenden Buebetrickli vor dem verlassenen Tor die Kontrolle über den Puck wieder verlor.

Die Szene war auch ganz grundsätzlich sinnbildlich für den Auftritt der Oltner ersten Sturmlinie um Collins, Nunn und Lhotak. Da passte das eine Puzzlestück nicht zum andern und statt Torgefahr in der Offensive liess die Oltner Paradelinie in der Defensive die gefährlichsten GCK-Lions-Torchancen zu.

Schliesslich zeigten die beiden GCK-Ausländer Kärki und Backman vor, wie einfach gradliniges Eishockey sein kann, indem sie einen Gegenstoss, nach einem Zögern von Verteidiger Schmuckli an der offensiv blauen Linie, sehenswert zum 4:2 abschlossen. Die Pfiffe waren den passiven Oltnern auf sicher – bis die Aufholjagd ihren Lauf nahm und sich die Enttäuschung in pure Ekstase umwandelte.

Mit diesem Sieg in extremis sicherte sich der EHC Olten vier Matchpucks zum Einzug in den Final. Das vierte Duell mit den GCK Lions folgt bereits am Dienstag (20 Uhr) in der Kunsteisbahn in Küsnacht.

Telegramm Olten - GCK Lions 5:4 (1:1, 1:2, 2:1, 1:0) n.V. Kleinholz. – 3611 Zuschauer. – SR Staudenmann/Fausel, Baumgartner/Micheli. – Tore: 1. (0:41) Kärki 0:1. 5. Sterchi (Spiller, Kast) 1:1. 22. Sterchi (Spiller, Leeger) 2:1. 32. Büsser (Backman; Ausschluss Mosimann) 2:2. 36. Mettler (Backman, Buchli) 2:3. 46. Kärki (Backman) 2:4. 60. (59:05) Spiller (Kast; Olten ohne Goalie) 3:4. 60. (59:32) Spiller (Nunn) 4:4. 64. Kast 5:4. – Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Olten, 3-mal 2 Minuten gegen GCK Lions. Olten: Rötheli (Nyffeler); Scheidegger, Antonietti; Leeger, Oejdemark; Schmuckli, Hächler; Bircher; Lhotak, Collins, Nunn; Sterchi, Kast, Spiller; Hüsler, Haussener, Dal Pian; Puide, Wyss, Mosimann; De Nisco. GCK Lions: Ruppelt (Zumbühl); Sejejs, Guebey; Blaser, Landolt; Büsser, Burger; Buchli, Falus; Backman, Kärki, Mettler; Truog, Diem, Graf; Henry, Schlagenhauf, Reichle; Mémeteau, Melnalksnis, Hinterkirchner. Bemerkungen: Olten ohne Horansky, Neukom, Weder (alle verletzt) sowie Heughebaert, Rapuzzi, Maurer, Hänggi, Zaetta (alle überzählig). GCK Lions ohne Braun (verletzt). 30. Pfostenschuss Oejdemark. Olten ab 57:04 bis 57:32 und ab 57:49 bis 59:05 sowie ab 59:12 bis 59:32 ohne Torhüter.

