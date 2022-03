Playoffs: EHC Olten schlägt HC Sierre im zweiten Spiel mit 4:2

Swiss-League-Playoffs «Vor den beiden Toren gewinnt man die Spiele»: Die Schlüsselszene mit Antonietti und ein beeindruckender Teameffort zum 4:2-Sieg Der EHC Olten holt in einem physischen Playoffspiel das Break und stellt mit einem 4:2-Auswärtssieg in der Serie gegen Sierre auf 2:0. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der EHC Olten schlägt den HC Sierre auch im zweiten Spiel der Playoff-Viertelfinalserie. Martin Meienberger / freshfocus

18 Minuten waren absolviert, als sich Sierres Rihards Puide vor dem Oltner Tor in einer Rangelei an den grossen, bärtigen Mann wagt – und so mancher der rund 100 mitgereisten Oltner Fans war in diesem Moment versucht zu sagen: Da legst du dich mit dem Falschen an. Die Szene, auf welche sowohl Sierres Lette wie auch EHCO-Verteidiger Eliot Antonietti zwei Minuten Verschnaufpause erhielten, stand für einen bedeutungsvollen Weckruf des EHC Olten. Denn mit der daraus erfolgenden 4-gegen-4-Situation fanden die Oltner zurück ins Spiel: Nach einer wunderbaren Angriffsauslösung Scheideggers via Sterchi glich Dominic Forget sehenswert mit einem wuchtigen Schuss zum 1:1 aus.

Die Techtelmechtel in Form von Schubser, Stockschlägen und Crosschecks vor den beiden Toren zogen sich in diesem zweiten Playoffspiel, das dem Ausdruck insbesondere in physischer Hinsicht gerecht wurde, wie ein roter Faden durch die Partie. Und nicht nur einmal wanderten bei solchen Interventionen sowohl der Oltner wie auch der Siderser auf die Strafbank. Eliot Antonietti: «Vor den Toren gewinnt man die Spiele. Es war wichtig, dass wir unseren Slot verteidigten, auf die Abpraller gingen und dabei uns aber nicht auf ihre Spielchen einliessen», bilanzierte Eliot Antonietti nach der Partie.

Die Schlüsselszene: Eliot Antonietti behauptet sich gegen Rihards Puide. Martin Meienberger / freshfocus

Die Reaktion nach dem unglücklichen Startdrittel

Tatsächlich leistete Sierre deutlich mehr Gegenwehr als noch in Spiel eins. Offensichtlich ziemlich angestachelt von der unterhaltsamen, ohrenbetäubenden Pregame-Show nahm Sierre im Verlauf des ersten Drittels das Spieldiktat etwas überraschend in die Hand. Erst recht, als Verteidiger Joel Scheidegger im Spielaufbau die Scheibe vertändelte und die Siderser daraus Kapital schlugen. «Wir hatten am Anfang etwas Mühe, die neuen Verteidiger, die sehr gut gespielt haben, zu integrieren. Es hatte ein bisschen von allem gefehlt, die Automatismen, das schnelle Umschalten und die vielen Details. Aber wir konnten uns steigern und ab dem zweiten Drittel hatten wir sie dann im Griff», bilanzierte Trainer Lars Leuenberger zufrieden.

Der EHC Olten nahm in der Tat ab Drittel zwei das Heft wieder in die Hand, während Sierre sich schwer tat mit der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung und das Spiel dadurch noch etwas gehässiger wurde. Als Folge von nicht weniger als zehn Strafminuten gegen Sierre im Mittelabschnitt brachte Knelsen den EHC Olten in Überzahl in Führung.

Und mit dem 3:1-Kontertor von Garry Nunn auf sehenswerte Vorarbeit von Lukas Lhotak flachten nicht nur die Gemüter etwas ab, sondern auch das Spiel. Doch weil auch der EHC Olten die eine oder andere Strafe zu viel zugestand, wurde die vorentschiedene Partie plötzlich wieder spannend, als Maxime Montandon in Überzahl den Anschlusstreffer markieren konnte (46.).

Doch die Truppe von Lars Leuenberger blieb abgeklärt, worauf Silvan Wyss nach einem exzellenten Pass von Hüsler dieses zweite Playoffduell definitiv entschied, womit der EHC Olten das angepeilte Break realisierte. Antonietti: «Sie haben ein gutes Spiel gezeigt, aber wir haben vor allem bei 5-gegen-5 sehr gut gespielt und unseren Job erledigt. Ich denke, das war ein grosser Teameffort. Man hat gesehen, dass wir mit viel Selbstvertrauen am Werk waren.»

Dass Teamleader Antonietti den Teameffort herausstreicht, kommt nicht von ungefähr. So zeichnet sich ab, dass sich die B-Lizenzspieler Eigenmann, Leeger und Elsener in den kommenden Wochen noch zu wertvollen Teamstützen in der Oltner Defensive entwickeln werden, für welche Maurer und Heughebaert fürs Erste aussetzen mussten und Weisskopf noch als 7. Verteidiger figurierte. Auch im Sturm dürfte es noch Veränderungen geben: Mathias Joggi, der grundsätzlich auch als Verteidiger eingesetzt werden kann, kam in Sierre noch nicht zum Einsatz, abwesend war krankheitshalber auch Adam Hasani. Rücken die beiden noch ins Team, hat Leuenberger auch im Sturm die Qual der Wahl.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen