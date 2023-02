EHC Olten vollzählig: Wie sieht das Lineup des EHC Olten aus?

Swiss-League-Playoffs Vollzähliger EHC Olten: Reisst Trainer Leuenberger zum Playoffstart die Ausländer auseinander? Der EHC Olten verbringt einen Tag vor dem Auftakt in die Meisterschaftsentscheidung eine intensive Trainingseinheit. Der SC Langenthal wird ohne Fuss, Christen und Cadonau auskommen müssen. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 14.02.2023, 05.03 Uhr

Wer stürmt an der Seite von Collins und Horansky? Marc Schumacher / freshfocus

Pünktlich zum Auftakt der Playoffs sind bis auf den langzeitverletzten Benjamin Neukom alle zuletzt verletzten Spieler wieder fit, Spieler mit roten Kein-Kontakt-Trikots sind beim EHC Olten im Montagstraining vor dem ersten Heimspiel des Playoff-Viertelfinals keine anzutreffen. «Holz aalänge», heisst es dazu optimistisch im Team.

Noch einmal hetzt Lars Leuenberger sein Team in einer intensiven Einheit über das Eis, der Trainer fordert von seinen Spielern alles ab. Fünf-gegen-Fünf, Fünf-gegen-Vier aber auch Sechs-gegen-Fünf: Die Scheibe läuft, die Beine brennen, der Austausch kontinuierlich hoch. Die Intensität in den Übungen ist im Vergleich zum Schlussspurt der Qualifikation merklich gestiegen, in den Zweikämpfen kommt trotz denselben Zielen auch der Körpereinsatz unter Teamkollegen nicht zu kurz, man scheut sich nicht zurück. «Genau so soll es sein. Es ist ein gutes Zeichen, man merkt, dass alle bereit sind und spürt, dass jeder einzelne von uns hungrig ist», sagt Verteidiger Florian Schmuckli.

Collins und Horansky mit Spiller?

Anfang letzter Woche sei die Qualifikation noch einmal zum Thema geworden, erzählt Schmuckli auf Nachfrage. «Wir waren sehr selbstkritisch mit uns, hatten noch einmal alles angesprochen und dann aber auch einen Schlusspunkt dahinter gesetzt. Die Playoffs sind ein neues Kapitel, wir wissen, dass wir wieder zu unserem Spiel finden müssen und der Fokus liegt auf unserer Leistung. Ich bin überzeugt, dass wir mit der richtigen Einstellung zu unserem Spiel zurückfinden, das uns in der Qualifikation so stark gemacht hat», so Schmuckli weiter.

Mit der Rückkehr einiger Spieler und der vorhandenen Kaderbreite von 30 Spielern durfte man mit Spannung das Abschlusstraining erwarten, in welcher Zusammensetzung Trainer Lars Leuenberger sein Team trainieren lassen sollte. Und tatsächlich könnte der EHC Olten womöglich mit veränderter Formation in die Playoffs steigen. Denn neben Sean Collins und Stan Horansky trainierte nicht etwa Garry Nunn, sondern Andri Spiller.

Nunn lief im Training an der Seite des wiedergenesenen Timothy Kast und Simon Sterchi auf, gefolgt von Dal Pian, Weder und Lhotak sowie Haussener. Und die vierte Sturmlinie bildeten Hüsler, Wyss und Mosimann. Ob die Powermäuse den SC Langenthal tatsächlich mit dieser Aufstellung zum ersten Playoffderby des Viertelfinals empfangen, wird sich heute Abend (Puckeinwurf: 19.45 Uhr) erweisen.

SC Langenthal ohne Fuss, Christen und Cadonau

Beim SC Langenthal war das Bangen um eine schlagkräftige Truppe über B-Lizenzen gross. Jetzt ist klar: Neben Jeffrey Füglister (Kloten) werden auch Jérémie Bärtschi (EHC Biel), Marc Aeschlimann, Cédric Aeschbach, Damian Stettler und Joel Salzgeber (alle SCL Tigers) für Gelb-Blau spielen. Nicht mit dabei sind hingegen Noah Fuss (SC Bern), Luca Christen (EHC Biel) und Claudio Cadonau (SCL Tigers). So wird der EHC Olten auch ohne B-Lizenz-Stürmer Yannick Brüschweiler der Rapperswil-Jona Lakers auskommen müssen.

Bekannt gab der EHC Olten vor Playoffstart noch zwei Vertragsverlängerungen: Victor Oejdemark bleibt zwei weitere Jahre beim EHCO, Assistenztrainer Stefan Schneider unterschrieb für ein weiteres Jahr. Hingegen verliess Simeon Schwinger die Powermäuse in der Nati-Pause und wechselt per sofort zurück nach Österreich.

