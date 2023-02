EHC Olten: Aufregende Tage für Victor Oejdemark

Swiss-League-Playoffs Aufregende Tage für Victor Oejdemark: «Jetzt nehmen wir das Selbstvertrauen mit ins dritte Spiel» Ein Tor, ein Verletzungsverdacht und viele Offensivaktionen: EHCO-Verteidiger Victor Oejdemark war mit seinem Auf und Ab in Spiel zwei das Oltner Sinnbild auf dem Weg zum Serieausgleich. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.03 Uhr

Grosse Emotionen: EHCO-Verteidiger Victor Oejdemark trifft zum 1:0. Urs Lindt / freshfocus

Zwei Mal gab der EHC Olten eine gefühlt komfortable Führung aus der Hand, bis schliesslich Simon Sterchi in der Verlängerung doch noch für die Erlösung sorgte. Was war das für ein nervenaufreibendes zweites Spiel!

Die Partie von Victor Oejdemark stand sinnbildlich für das Auf und Ab der Oltner. Erst musste der Verteidiger mit Verletzungsverdacht in die Garderobe zurück, weil er nach einer Angriffsauslösung den heranstürmenden Gegenspieler übersah und für den Bandencheck nicht gefasst war. Nach einer Behandlung kam er wieder zurück, schoss ein Tor und stach in seinen Einsätzen immer wieder aus dem kämpferischen Kollektiv heraus. Einerseits versuchte er defensiv fehlerfrei zu sein und andererseits probierte er, mit viel Mut die offensiven Aktionen mitzugestalten. Das gelang ihm so gut, dass etwa nur Matchwinner Simon Sterchi noch häufiger auf das Langenthaler Tor schoss.

Für seinen Mut wurde Victor Oejdemark mit dem Oltner Führungstor belohnt, als er einen mustergültig vorgetragenen Angriff über fünf Stationen mit einem wuchtigen Schuss vollendete und die Emotionen vor dem rappelvollen, stimmungsgeladenen Oltner Gästesektor regelrecht aufsog. «Das war ein geiles Gefühl. Es war so wichtig, dass wir dieses 1:0 geschossen haben und in Führung gehen konnten», sagt Victor Oejdemark am Morgen danach rund um eine aktive Regenerationseinheit.

Victor Oejdemark (3.v.l.) nach seinem 1:0-Treffer. Urs Lindt / freshfocus

Vater von Zwillingsbuben

Victor Oejdemark, der seinen Vertrag vor Playoffstart um zwei Jahre verlängerte, erlebt derzeit auch abseits der Playoffspiele eine aufregende Zeit. Am 24. Januar wurde er Vater von Zwillingen, den Buben Oscar und Filip. Sie kamen am Tag zur Welt, als der EHC Olten in Winterthur gastierte. Während der Carfahrt klingelte Oejdemarks Handy, nach einem Zwischenhalt auf Höhe Lenzburg wurde er von einem EHCO-Mitarbeiter abgeholt und zurück nach Olten gefahren. «Ich ging kurz nach Hause einige Sachen packen und los gings ins Spital», erzählt er und schmunzelt. Pünktlich erreichte er das Inselspital in Bern, wo er auf seine Partnerin Emma traf.

Die Umstellung zum verantwortungsvollen Vater erlebt er mit grösstem Respekt und versucht, trotz Playoffs so viel wie möglich seine Partnerin zu unterstützen. Er will möglichst viel Zeit mit seiner Familie verbringen und dabei Kraft tanken für die intensiven Playoffspiele. «Ich versuche die zwei Sachen gut zu trennen, damit ich mich beim Eishockey auf unsere Ziele konzentrieren kann und während ich bei der Familie bin will ich die Zeit mit ihr umso mehr geniessen können.»

Von Schweden via GCK und EVZ zum Profi

Victor Oejdemarks Weg zum Profihockeyspieler ist so alltäglich wie aussergewöhnlich. Im Alter von acht Jahren wandert der schwedisch-schweizerische Doppelbürger nach einer Weltreise mit seinen Eltern in die Schweiz aus, die Familie lässt sich in Stäfa am Zürichsee nieder. Kaum angekommen, besucht der kleine Viktor, der gerne Fussball, Tennis und Eishockey spielte, bei den GCK Lions sein erstes Training. Sein Talent ist gross, vorgespurt für eine Eishockeykarriere.

Nach der obligatorischen Schulzeit beginnt er mit einer KV-Lehre, bricht sie aber ab, weil er ganz auf Eishockey setzen möchte. Nach einem Abstecher in seine alte Heimat Schweden erkämpft er sich in zwei Saisons bei der EVZ Academy einen National-League-Vertrag bei Lausanne. Nach einem Jahr mit wenig Spielpraxis wird er in die Swiss League ausgeliehen, erst nach Winterthur danach nach Kloten.

Trotz guter Auftritte in der Swiss League kann er sich in Lausannes Fanionteam nicht durchsetzen und wandert weiter nach La Chaux-de-Fonds. Nach einer Überbrückungssaison findet er den Weg zum EHC Olten, wo er nun zufrieden ist und von Trainer Lars Leuenberger das Vertrauen spürt. «Und der Klub verfügt über die professionellsten Strukturen in der Swiss League. Wir haben das Potenzial zum Aufstieg.»

Victor Oejdemark glaubt es nach dem 1:1-Ausgleich vom Donnerstagabend in Langenthal erst recht, obwohl auch er in gewissen Phasen eine fragile Defensive ausmachte. Wichtig sei, dass sie sich keine Fehler erlauben würden. Und von grosser Bedeutung sei, dass sie den gewonnenen Schwung wieder mitnehmen würden. Es sei nun wichtig, dass sie sich darauf nicht ausruhen würden und am Samstag, in Spiel drei (Puckeinwurf: 17.30 Uhr), den nächsten Sieg einfahren würden. «Jetzt haben wir wieder Heimvorteil. Das Selbstvertrauen nehmen wir mit ins dritte Spiel. Ich denke, das erste Drittel wird wieder sehr wichtig sein. Mit unserem Kampfgeist kommt es gut.»