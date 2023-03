EHC Olten: Die Stimmen zur 1:3-Heimniederlage gegen La Chx-d-Fds

Swiss-League-Playoffs «Und dann geben wir innert 10 Minuten das Spiel aus der Hand - das ist schade»: Die Stimmen zur 1:3-Heimniederlage des EHC Olten Der EHC Olten unterliegt im Kleinholz gegen La Chaux-de-Fonds mit 1:3. Die Stimmen zum Finalspiel Nummer zwei. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 18.03.2023, 06.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Enttäuschung bei den Oltner Spielern nach der Heimniederlage im zweiten Finalspiel gegen La Chaux-de-Fonds. Marc Schumacher / freshfocus

Stürmer Simon Sterchi über...

...das Spiel: «Diese Partie hatte viele Ähnlichkeiten zum Spiel eins. Wir haben gut begonnen, sie haben nichts, keinen Zugriff, rein nichts. Wir gehen 1:0 in Führung, können heute endlich mal Powerplay spielen, haben uns relativ gute Chancen erspielt – und dann geben wir innert 10 Minuten das Spiel aus der Hand, das ist schade. Erst haben wir grosses Pech, weil wir die Scheibe in der Defensive verlieren und sie prompt das Tor machen. Und dann kriegen wir zwei Tore in Unterzahl nach Strafen, die uns in einem Playofffinal nicht passieren dürften. Wir hatten dann knappe 30 Minuten Zeit, zurückzukommen, aber machen uns dann das Leben selber schwer. Wir hatten sicher nicht mehr die ganz grossen Chancen wie zu Beginn des Spiels, aber wir hatten sie im Griff. Es ist bitter, dass sie das Spiel mit zehn schlechten Minuten unsererseits für sich entscheiden.»

...das schlechte Powerplay: «Klar wollen wir im Powerplay Tore schiessen. Aber man muss akzeptieren, dass es vielleicht mal nicht so läuft, wie wir das uns wünschen. Handkehrum gibt es in jedem Spiel eine neue Chance. Klar ist es nicht befriedigend. Als wir im zweiten Drittel vier Minuten Überzahl spielen können, müssten wir eigentlich das Spiel entscheiden. Wir schaffen es leider nicht.»

...die Ausgangslage mit dem 0:2-Rückstand: «Es ist jetzt 0:2, es ist noch nichts passiert. Bei Fünf-gegen-Fünf waren wir in beiden Spielen das klar bessere Team. Wir müssen diese beiden Niederlagen abhaken. Am Sonntag geht die Serie von vorne los. In La Chaux-de-Fonds mussten wir für eine Strafe büssen und nun zu Hause geben wir mit einem unglücklichen Gegentor und zwei Powerplaytreffern das Spiel aus der Hand. Wir müssen begreifen, dass wir uns in einem Playofffinal nicht mit solchen Aktionen selber schwächen dürfen. Wenn wir das hinkriegen, dann habe ich überhaupt keine Zweifel, dass wir diese Serie nicht gewinnen sollten.»

Der HC La Chaux-de-Fonds besiegt den EHCO im Kleinholz. Marc Schumacher / freshfocus

Trainer Lars Leuenberger über...

...das Spiel: «Der Ausgang dieses Spiels ist sehr schade. Wir hatten ein gutes erstes Drittel. Die vier Minuten Powerplay zu Beginn des zweiten Drittels waren sicher nicht gut, aber immerhin schiessen wir nach Ablauf der Strafe das 1:0. Danach begannen wir wieder das Einfache zu verlieren, wir wurden kompliziert und kamen vielleicht auch etwas stark vom Gameplan ab, den es halt in den entscheidenden Momenten besonders gebraucht hätte. Wir erlaubten uns Strafen, die unnötig waren und so waren es dann die Details, die entscheidend waren. Wir wissen, sie sind kaltblütig, wenn man ihnen etwas gibt, das haben sie auch heute wieder bewiesen. Die Special Teams haben den Unterschied ausgemacht.»

...den eingereichten Spielfeldprotest: «Es wurde uns runter auf die Bank gefunkt, dass wir unbedingt einen Protest deponieren sollten. Ich weiss so kurz nach dem Spiel ehrlich gesagt nicht, wie die Regel ist. Das Gegentor ist sicher auch sehr unglücklich und hat uns auch ein wenig durcheinander gebracht.»

...das neuerliche Verletzungspech von Nunn und Haussener: «Die Verletzungen tun uns weh, das ist klar, keine Diskussion. Aber es ist nun umso wichtiger, dass jeder einzelne unseren Gameplan über 60 Minuten hinweg einhält. Wir müssen gegen diese Mannschaft sehr, sehr diszipliniert spielen, ansonsten nutzen sie dies eiskalt aus. Ich bin überzeugt, dass wir mit unserem Gameplan über 60 Minuten diese Partie noch hätten drehen können.»

...die Ausgangslage mit dem 0:2-Rückstand: «Wir haben es bis jetzt ganz okay gemacht. Der erste Match tut fast noch etwas mehr weh als die Niederlage heute, da waren wir noch deutlicher das bessere Team. Der Vorteil liegt nun beim Gegner, das ist klar, aber La Chaux-de-Fonds muss auch erst mal die vier Siege holen. Es bleibt weiterhin eine sehr enge Serie.»