Spendenaktion: EHC Olten sammelt Geld für die Ukraine

Swiss-League-Playoffs Spendenaktion mit Autogrammstunde: EHC Olten sammelt Geld für die Ukraine Der EHC Olten zeigt mit seinen Partnern Solidarität und organisiert am Donnerstagnachmittag auf dem Ildefonsplatz in Olten eine Spendenaktion für die Ukraine. Redaktion 23.03.2022, 13.14 Uhr

Der EHC Olten, im Bild Eliot Antonietti, sammelt Geld für die Ukraine. Marc Schumacher / freshfocus

Der schreckliche Krieg in der Ukraine beschäftigt die Menschen – auch beim EHC Olten. Verteidiger Joel Scheidegger sagte jüngst in einem Interview: «Ich lebe nicht in einer Scheinwelt. Ich lese Zeitungen, ich informiere mich über das aktuelle Weltgeschehen. Dieser Krieg beschäftigt mich sehr. Ich habe enormes Mitgefühl mit den Menschen in diesem Land. Ich hoffe, dass dieser Krieg so schnell wie möglich aufhört.»

Nun organisiert der EHC Olten in dieser spielfreien Woche eine Sammelaktion mit Autogrammstunde in Kooperation mit seinem Medical-Partner, der Apotheke zum Kreuz in Olten: Donnerstag, 24. März, werden auf dem Ildefonsplatz neben dem Stadtturm von 14 bis 15 Uhr acht Spieler der 1. Mannschaft des EHC Olten Autogramme verteilen. Neben den Spielern wird eine Spendenbox aufgestellt sein – der EHC Olten hofft, dass möglichst viel Geld für die Menschen in der Ukraine zusammenkommen wird.

Mit dem gesammelten Geld werden dringend benötigte Güter (Medikamente, Trockenlebensmittel, Produkte für Babys oder Kleider) gekauft und direkt der ukrainischen Botschaft in Bern übergeben. Zweimal pro Woche fährt aus Bern ein Lastwagen mit diesen gespendeten Gütern in die Ukraine, wo für eine rasche Verteilung direkt und speditiv an die richtigen Stellen gesorgt wird.

An der Sammelaktion beteiligen sich neben dem EHC Olten und der Kreuz-Apotheke auch die Suteria, die Gratisgetränke für die Spendenden anbieten wird, sowie der Werkhof Olten, der für die Bereitstellung der Bänke sorgt.

Der EHC Olten wird zusätzlich Fanartikel verkaufen. Ein Teil des Erlöses aus diesem Verkauf wird ebenfalls der Sammelaktion gespendet. Zudem, informiert der Klub, hat die Geschäftsstelle, direkt neben dem Ildefonsplatz gelegen, für den Verkauf von Halbfinal-Tickets ausnahmsweise bis 15 Uhr geöffnet. (red/sha)