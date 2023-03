Swiss-League-Playoffs Rapuzzi oder Nunn? Das Ausländer-Dilemma von EHCO-Trainer Lars Leuenberger Am Dienstagabend hat der EHC Olten in Küsnacht die erste von maximal vier Chancen, gegen die GCK Lions das Finalticket zu lösen. Nach dem gleichermassen spektakulären wie glücklichen 5:4-Heimsieg herrscht aber nicht nur eitel Sonnenschein. Die Performance der ersten Sturmlinie war zuletzt ungenügend. Vor allem Garry Nunn ist komplett untergetaucht. Wie reagiert Headcoach Lars Leuenberger? Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 07.03.2023, 05.00 Uhr

Ein Bild mit Symbolcharakter: Garry Nunn (l.) am Boden, GCK-Verteidiger Yannick Blaser im Vorteil. Marc Schumacher / freshfocus

Lars Leuenberger hielt seine Spieler am Montag-Vormittag mit einem kurzen, aber knackigen Training auf Trab. Immer wieder intervenierte der Oltner Trainer entschieden, wenn die EHCO-Cracks die Übungen nicht so ausführten, wie er sich das vorstellte.

«Es geht darum, dass wir dran bleiben, der Rhythmus hoch bleibt», begründete Leuenberger die bisweilen scharfe Wortwahl. Das Bemühen, angesichts der komfortablen 3:0-Serienführung die Sinne zu schärfen und ein Abrutschen in die Komfortzone zu verhindern, ist deutlich spürbar.

Alles deutet auf einen Wechsel hin

Der Blick aufs Eis verriet auch, dass Lars Leuenberger im Hinblick auf den vierten Halbfinalvergleich mit den GCK Lions eine markante Personalrochade vornehmen dürfte. Als die Spieler die Übungen innerhalb ihrer Sturmlinien absolvierten, da lief William Rapuzzi an der Seite von Sean Collins und von Lukas Lhotak auf. Garry Nunn blieb draussen auf dem Bänkchen sitzen. Womit klar sein dürfte, dass es auf der Ausländerposition wenig überraschend zu einem Wechsel kommen wird.

Nach drei Einsätzen gegen Langenthal dürfte William Rapuzzi in Küsnacht sein Comeback geben. Marc Schumacher / freshfocus

Lars Leuenberger verzichtet während der Playoffs darauf, die Leistungen einzelner Spieler öffentlich zu kommentieren. Man muss aber kein Raketenwissenschaftler sein, um zu erkennen, dass der EHCO-Headcoach mit den Leistungen von Garry Nunn unzufrieden war. Der Kanadier machte zuletzt wahrlich keine Werbung mehr in eigener Sache.

Nachdem er die ersten drei Playoff-Partien gegen Langenthal wegen einer Grippe verpasste, schien er im zweiten Spiel nach seiner Rückkehr mit einem Tor und einem Assist auf dem Weg zurück zu alter Form. Dieser Auftritt war jedoch - wie sich mittlerweile herausgestellt hat - ein Ausreisser nach oben. In den drei Halbfinal-Duellen gegen die GCK Lions tauchte Nunn jedenfalls komplett unter und war, im Gegenteil, mehr Schwachpunkt als Verstärkung.

Erinnerungen an Dion Knelsen werden wach

Mittlerweile werden schon Erinnerungen an die vergangene Saison wach, als Dion Knelsen während der Playoffs kein Bein mehr vor das andere brachte, was gerade in der Finalserie gegen Kloten zur Hypothek für die Oltner wurde. Der Kanadier kam, wie Nunn, ebenfalls von einer langwierigen Verletzung zurück und fand danach nie mehr den Tritt. Eine weitere Parallele: Knelsen wusste, dass seine Karriere nach der Saison zu Ende gehen und er Olten verlassen würde. Auch Garry Nunns Zukunft liegt bekanntlich nicht beim EHCO.

Er wird im Sommer nach Visp wechseln, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat. Auch wenn der Oltner Goalgetter ausser Dienst stets das Gegenteil beteuert: Irgendwie wirkt der Kanadier völlig blockiert. Der Kopf ist offensichtlich nicht frei.

Dion Knelsen hatte den Kopf während der Playoffs im vergangenen Jahr nicht frei. Marc Schumacher / freshfocus

Rein objektiv betrachtet macht ein Wechsel auf der Ausländerposition also völlig Sinn. Und trotzdem steckt Lars Leuenberger auch in einem Dilemma. Es gibt da ja noch das bekannte Motto «never change a winning team». Die Mannschaft hat in den fünf Playoff-Spielen, in denen Garry Nunn im Aufgebot stand, fünfmal gewonnen und gesamthaft sieben Siege aneinandergereiht.

Wieso etwas flicken, das nicht kaputt ist? Geht der EHCO-Trainer da nicht ein unnötiges Risiko ein? Kaum, weil die erste Sturmlinie in dieser Verfassung der Mannschaft keinen Mehrwert geboten hat. Weder im Powerplay und schon gar nicht bei Fünf-gegen-fünf, wo das Sturmtrio offensiv meistens wirkungslos blieb und mit defensiven Unzulänglichkeiten eher für Gefahr vor dem eigenen Tor sorgte.

Natürlich kann man für diese Schwäche nicht nur Garry Nunn verantwortlich machen. Auch Sean Collins, der «Ackergaul» auf der Center-Position, agiert derzeit mehrheitlich glücklos in offensiver Hinsicht. Auf ihn kann Leuenberger aber nur schwer verzichten, weil er trotz allem ein defensiver Stabilisator und vor allem im Unterzahlspiel ein gewichtiger Faktor ist.

Aber Collins ist kein kreativer Freigeist. Er wäre auf spielwitzige Nebenleute angewiesen. Und das sind weder Lukas Lhotak (der immerhin regelmässig das Tor trifft) noch Garry Nunn in der aktuellen Verfassung.

Horansky fehlt an allen Ecken und Enden

Das Hauptproblem des nominellen Topsturms der Oltner wird indes auch William Rapuzzi nicht lösen können: Der Amerikaner ist, wenn er in Form ist, ein solider Ersatz für Nunn. Aber mit Stan Horansky fehlt verletzungshalber der Mann, der mit seiner Kreativität, Eleganz und Übersicht regelmässig die wertvollen Räume für seine Mitspieler schafft.

An ein Comeback des Slowaken mit Schweizer Lizenz ist vorderhand nicht zu denken. Der Flügelstürmer drehte auch am Montag seine Runden auf dem Eis mit dem roten «Kein-Kontakt»-Leibchen. Optimistisch betrachtet dürfte seine Rückkehr allerfrühestens in einer allfälligen Finalserie realisierbar sein.

Zum Zuschauen verurteilt: Der verletzte Stan Horansky. Marc Schumacher / freshfocus

Das Erreichen der Endspiel-Serie ist das primäre Ziel des EHC Olten. Am Dienstagabend hat man in Küsnacht die erste von maximal vier Chancen, den Sack zuzumachen. Man darf davon ausgehen, dass sich die GCK Lions nach der für sie unglaublich bitteren Niederlage am vergangenen Samstag mit Händen und Füssen gegen das Ausscheiden wehren werden. Die Oltner tun gut daran, bereit zu sein. Mit oder ohne Garry Nunn.

