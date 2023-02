EHC Olten: Vor dem GCK-Lions-Halbfinal ist nach der Derby-Serie

Swiss-League-Playoffs «Ohne Emotionen lässt sich kein Hockeyspiel gewinnen»: Zwischen zwei Serien aus zwei unterschiedlichen Welten Vor dem GCK-Lions-Halbfinal ist nach der Derby-Serie gegen Langenthal. Findet der EHC Olten gegen die Junglöwen seine Emotionen? Und: Der verletzte Stanislav Horansky stand am Montag wieder auf dem Eis. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 28.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

EHCO-Ausländer Sean Collins im Slot gegen Verteidiger Yannick Blaser und Torhüter Robin Zumbühl. Marc Schumacher / freshfocus

Der Jahreswechsel blieb Trainer Lars Leuenberger in der bislang geschriebenen Saisongeschichte des EHC Olten besonders gut in Erinnerung. Da gewannen die Oltner am 30. Dezember in Langenthal ein emotionales, torreiches Derby-Spektakel nach einem unterhaltsamen Hin und Her mit 7:5.

Nur drei Tage später gastierte der EHCO im Stadiönli in Oerlikon vor gut gezählten 225 Zuschauern gegen die GCK Lions – und kam mit 1:4 unter die Räder. «Wir bekundeten Anfang Jahr Mühe damit, von einem Extremen ins Andere zu gehen und unsere Emotionen zu finden. Denn ohne Emotionen lässt sich kein Hockeyspiel gewinnen», sagt Leuenberger rückblickend am Tag vor dem Halbfinalauftakt.

Die Detailarbeit wird entscheiden

Nun steht der EHC Olten wiederum vor der genau gleichen Ausgangslage – ebenfalls mit den Hauptdarstellern Langenthal und GCK Lions. Finden die Oltner nach der emotionalen Derbyserie gegen die talentierten Junglöwen den Tritt? Dem EHCO werden in diesem bedeutungsvollen Playoffduell insbesondere auswärts in der frisch renovierten Kunsteisbahn von Küsnacht vor ein paar hundert Zuschauern die Emotionen nicht geschenkt.

Auch die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit wird markant geringer sein, glaubt Leuenberger. Während der EHCO im Viertelfinal mit der Derbyserie gegen Langenthal schweizweit interessierte, wird der Halbfinal zur Randnotiz verkommen.

Kurzum: Es geht um enorm viel, auch wenn insbesondere in Küsnacht die stimmungsarme Atmosphäre dies nicht widerspiegeln sollte. «Wir haben darüber in der Garderobe gesprochen. Wir werden das in den Griff bekommen müssen und unsere Arbeit erledigen müssen», sagt Leuenberger, der sich optimistisch zeigt, dass sie die Herausforderung meistern werden.

Emotionen in den Playoffs: Silvan Wyss freut sich mit seinen Teamkollegen über den letzten Sieg gegen den SC Langenthal. Marc Schumacher / freshfocus

«Man darf, glaube ich, schon sagen, dass wir als Favorit in diese Serie gehen, aber es werden Details entscheidend sein. Sie haben eine sehr gute Mannschaft und sind nicht einfach so Dritter geworden. Wir haben uns sicher ein bisschen auf den Gegner eingestellt, aber es geht mir vor allem um unsere Detailarbeit, dass wir die richtig machen», sagt Leuenberger.

Details wie die Bullys, das Spiel ohne Scheibe, der physische Kampf, jeden Check fertigmachen zu wollen, aber auch die Beherrschung der neutralen Zone oder das Defensivverhalten werden matchentscheidend sein, glaubt Leuenberger. Dass der EHC Olten wieder in eine Serie steigen wird, in der er alles zu verlieren hat, während der Gegner sein Saisonziel grundsätzlich schon erreicht hat, zähle für ihn nichts.

«In den Top vier muss man nicht mehr gross diskutieren, wer, wie und wo besser ist, da will nur noch jeder in den Final.»

Horansky auf dem Eis

Der EHC Olten absolvierte am Montag nach fünf spielfreien Tagen ein letztes Teamtraining auf dem Eis. Giacomo Dal Pian wird nach seinem Ausfall zu Beginn des Viertelfinals sein Comeback geben, dies aller Voraussicht nach neben Haussener und Puide. Und in der Verteidigung wird der zuletzt angeschlagene Cédric Hächler wieder einsatzbereit sein. Ansonsten wird Lars Leuenberger wohl auf das bewährte Lineup aus dem letzten Langenthal-Spiel zählen dürfen.

Nach dem offiziellen Eistraining betrat der verletzte Stanislav Horansky im roten Trikot das Eis und absolvierte einige Tests. Er dürfte für die ersten beiden Spiele ohne Wunderheilung fehlen. In den nächsten Tagen dürfte jedoch auskommen, ob er in dieser Saison überhaupt noch zum Einsatz kommen kann oder er die Saison gar vorzeitig beenden muss.

Kommt er im Verlaufe der Halbfinal-Serie zurück? Der verletzte Stan Horansky während des Langenthal-Spiels. Marc Schumacher / freshfocus

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen