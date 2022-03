EHC Olten gegen HC La Chaux-de-Fonds: Der Vergleich der Teams

Swiss-League-Playoffs Leichte Vorteile, aber die Warnsignale sind augenfällig: Der Vergleich des EHC Olten und HC La Chaux-de-Fonds Der EHC Olten startet am Montag mit leichten Vorteilen in den Halbfinal gegen den HC La Chaux-de-Fonds, doch zu einem Selbstläufer wird die Playoff-Serie keineswegs. Die Kräfteverhältnisse im grossen Vergleich. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 27.03.2022, 09.04 Uhr

Dominic Forget wird von Oliver Achermann verfolgt. Marc Schumacher / freshfocus

Mit 4:1 Siegen schaltete der EHC Olten im Viertelfinal Gegner Sierre aus, die Serie war so einseitig, dass man den Umweg über ein fünftes Spiel als Überraschung zur Kenntnis nahm. Viel mehr Mühe bekundete der HC La Chaux-de-Fonds mit seinem Kontrahenten Visp. Der Aufstiegsanwärter aus dem Wallis hätte die Neuenburger beinahe in ein siebtes Spiel gezwungen, doch in der Verlängerung des Spiels 6 erlöste der Langnauer B-Lizenzspieler Patrick Petrini den HCC zum serieentscheidenden 4:3-Sieg. Damit trifft der zweitplatzierte EHC Olten in der am Montag beginnenden Halbfinalserie auf das drittplatzierte HC La Chaux-de-Fonds. Wer hat die Vorteile auf seiner Seite? Wir haben die beiden Teams unter die Lupe genommen:

Umfeld/Erwartungshaltung: Druck beim EHC Olten, Supplement für HC La Chaux-de-Fonds

EHCO-Trainer Lars Leuenberger gibt Anweisungen. Marc Schumacher / freshfocus

Die Erwartungshaltung im Umfeld eines Klubs kann in einer Serie ein bedeutender Faktor sein. In Olten ist die Euphorie spürbar, die Stadt erstrahlt in grünweissen Farben, eine erfolgreiche Qualifikation macht hungrig auf mehr. Das bringt für die Spieler und Staff viel Druck mit sich. Die Powermäuse können damit den Halbfinal kaum gewinnen, aber umso mehr verlieren. Denn die Augen sind spätestens mit Beginn der Playoffs nur noch in eine Richtung gerichtet: den Final gegen Kloten. Der HC La Chaux-de-Fonds hingegen, der einen allfälligen Aufstieg in die National League nicht angemeldet hatte, hat trotz erfreulicher Qualifikation mit 34 Siegen aus 50 Spielen (Olten: 36 Siege) und einem beeindruckenden Qualifikations-Schlussspurt die Saison mit dem Playoff-Halbfinaleinzug bereits gerettet – das Minimalziel ist erreicht, was noch kommt, ist eine nette Zugabe. Damit dürfen die Neuenburger mit einem guten Gefühl gegen den favorisierten EHC Olten antreten. Sie werden überaus motiviert sein, Spielverderber spielen zu dürfen. Vorteile HCC, 1:0 La Chaux-de-Fonds.

Trainer: Zwei Schweizer balgen um Finaleinzug

EHCO gegen HCC – das ist auch eine wunderbare Trainer-Affiche, welche das Herz der Schweizer Hockeyfans höherschlagen lässt. Denn mit Lars Leuenberger und Thierry Paterlini balgen sich zwei Schweizer um den Finaleinzug der Swiss League. Insbesondere Anfang Saison sorgte Leuenberger für Aufsehen, so mancher Hockeyexperte zeigte sich beeindruckt, in welcher Zeit er ein gefürchtetes, erfolgreiches Team bildete, in welchem die Spieler schnell einmal verstanden hatten, welche Werte er hochhält und welchen Weg es zu beschreiten gibt. Dafür brauchte Paterlini deutlich länger, holte im Endeffekt aber unter erschwerten Bedingungen in La Chaux-de-Fonds enorm viel aus dem Team heraus. Remis auf der Trainerbank, 2:1 La Chaux-de-Fonds.

Torhüter: Goalies auf Augenhöhe

Torhüter Viktor Östlund stoppt einen EHCO-Schuss, Cédric Hüsler steht für einen allfälligen Abpraller bereit. Marc Schumacher / freshfocus

Die grosse Frage dürfte auch den EHC Olten beschäftigt haben: Spielt Viktor Östlund die Halbfinal-Serie mit La Chaux-de-Fonds? Weil sein Vertragsklub Lausanne Sierre-Torhüter Giovannini mit einer B-Lizenz ausstattete, ist davon auszugehen, dass Östlund für alle HCC-Spiele auflaufen dürfte. Klar ist: Der Schwede mit Schweizer Lizenz hatte mit seinen Auftritten massgeblichen Anteil für den Turnaround, den La Chaux-de-Fonds in der Quali schaffte. Östlund absolvierte 15 Qualispiele und gewann deren 12, aus welchen eine unglaubliche Fangquote von 94,4 Prozent resultierte. Auch der EHC Olten hat einen sicheren Wert zwischen den Pfosten: Simon Rytz schloss die Qualifikation mit der besten Fangquote aller Stammgoalies ab (93,3 Prozent). Doch der 40-Jährige, der Ende Saison zurück in die National League zum EHC Biel wechselt, ist zuletzt nicht mehr ganz so unwiderstehlich, was aber auch mit seinen weniger konsequenten Vorderleuten zu tun hat. Unentschieden auf der Torhüterposition, 3:2 La Chaux-de-Fonds

Verteidigung: Oltens Stabilität, La Chaux-de-Fonds’ Schwachstelle

Der HC La Chaux-de-Fonds muss auf Victor Oejdemark verzichten. Marc Schumacher / freshfocus

Der EHC Olten ist defensiv eine Wucht, während die Verteidigung beim HC La Chaux-de-Fonds die grosse Schwachstelle ausmacht. 119 Tore hatten die Neuenburger in der Quali zu schlucken und damit 25 mehr als der EHCO, was im Durchschnitt ein nicht zu unterschätzendes halbes Gegentor pro Spiel mehr ausmachte. Mit Antonietti und Scheidegger haben die Powermäuse ohnehin zwei überragende Defensivwerte auf National-League-Niveau in ihrem Stammkader. Und mit den B-Lizenzverstärkungen Elsener, Leeger, Eigenmann aus der Topliga hat Olten noch einen Zacken an defensiver Sicherheit zugelegt, während La Chaux-de-Fonds auf seinen Defensivleader Victor Oejdemark verzichten müssen, der wegen einer Schulterverletzung die Saison vorzeitig beenden musste. Vorteil für Olten, 3:3.

Sturm: Die Breite spricht für Olten

Der HC La Chaux-de-Fonds verfügt über eine geballte Ladung offensiver Feuerkraft, was sie im Abschluss besonders unberechenbar macht. Der EHC Olten war hingegen in der Qualifikation besonders stark von einer funktionierenden Toplinie abhängig. Und dennoch dürfen die Oltner unter dem Strich auf ein etwas breiteres Kader zählen. Punkt für Olten, 4:3.

B-Lizenzen: Olten hat zugeschlagen

Sie sind in dieser Saison von grosser Bedeutung: Die B-Lizenzspieler. Der EHC Olten hat sich für die Playoffkampagne mit der Ausleihe von Elsener, Leeger, Eigenmann, Joggi und Langenegger clever verstärkt. Auch La Chaux-de-Fonds hat sich für die entscheidende Meisterschaftsphase bei Ajoie und Langnau bedient: Arnaud Schnegg (Ajoie) sowie Patrick Petrini (Langnau), der den HCC in der Overtime in den Halbfinal schoss, spielen für die Neuenburger. Punkt für Olten, 5:3.

Imports: Nunn gegen Huntebrinker, Knelsen gegen Trettenes

EHCO-Topskorer Garry Nunn lässt Arnaud Jaquet stehen. Marc Schumacher / freshfocus

Die Ausländer sind in der Swiss League zentral, sie müssen in grossen Spielen Verantwortung übernehmen, von den Imports werden Tore erwartet. Der pfeilschnelle EHCO-Topskorer Garry Nunn hat dies im Viertelfinal beeindruckend unter Beweis gestellt und führt die ligaweite Playoff-Skorerliste mit 12 Punkten aus 5 Spielen an. Die grosse Frage wird sein, ob Dion Knelsen seine Rolle erfüllen kann, denn mit Colin Smith hatte der EHCO einen dritten Import verpflichtet, der kaum über die Rolle als Ersatzspieler hinauskommen dürfte. Derweil hat der HC La Chaux-de-Fonds für den verletzten Norweger Sondre Olden eine Trouvaille aus der Schatzkiste gezogen: Der US-Amerikaner Michael Huntebrinker, zuletzt bei Innsbruck unter Vertrag, skort regelmässig und schoss für den HCC bereits das eine oder andere wichtige Tor, während Matthias Trettenes, der zweite Norweger im Kader, sich längst zum Dauerbrenner entwickelte. Remis bei den Imports mit leichten Vorteilen bei La Chaux-de-Fonds, 6:4.

Direktduelle: 3:2 für La Chaux-de-Fonds

Fünf Mal trafen der EHC Olten und der HC La Chaux-de-Fonds in der Qualifikation aufeinander. Die ersten beiden Duelle entschieden die Powermäuse für sich (6:2 und 4:2), die restlichen drei Duelle, also die jüngsten Entscheidungen, gingen allesamt an La Chaux-de-Fonds. Das letzte Aufeinandertreffen im Stadion Kleinholz entschied der HCC am 20. Februar in der Overtime für sich. Damit gewannen die Neuenburger drei der fünf Direktduelle, womit die Warnsignale augenfällig sind für den EHC Olten. Punkt für La Chaux-de-Fonds, Endstand: 6:5.

