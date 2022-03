EHC Olten: Für Adam Hasani wird die Halbfinalserie speziell

Swiss-League-Playoffs Lauter Heimspiele im Halbfinal: Für EHCO-Stürmer Adam Hasani wird die Serie gegen seinen Jugendklub speziell sein Chaux-de-Fonnier Adam Hasani trifft mit dem EHC Olten auf seinen Jugendklub. Für den 32-jährigen Stürmer wird die Halbfinal-Serie gegen La Chaux-de-Fonds aussergewöhnlich sein. Trotzdem gibt es nur ein Ziel: Gewinnen. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 28.03.2022, 05.03 Uhr

Adam Hasani ist wieder einsatzbereit und freut sich auf die Serie gegen seinen Jugendklub. Marc Schumacher / freshfocus

«One Team, one Mission» steht auf einem Transparent über der Oltner Spielerbank, während die Spieler am Sonntagmorgen, am Tag vor dem Halbfinal-Auftakt im Stadion Kleinholz (19.45 Uhr), noch einmal eine intensive Trainingseinheit absolvieren. Mittendrin ist auch Adam Hasani.

Für den 32-jährigen EHCO-Stürmer wird die Halbfinalserie gegen seinen Jugendklub aussergewöhnlich. «Ich habe lange dort gespielt, ich kenne viele Leute, es wird ganz sicher eine spezielle Serie für mich. Aber ich freue mich riesig.»

Adam Hasani lernte in La Chaux-de-Fonds Eishockey spielen, ehe er im Alter von 15 Jahren zu den Elite-Junioren nach Kloten wechselte. Via Fribourg-Gottéron, einem Auslandaufenthalt in den USA und Spielzeiten in Neuenburg fand er den Weg zurück zum HC La Chaux-de-Fonds, wo er nach National-League-Abstechern in Kloten und Genf in drei Spielzeiten eine wichtige Rolle innehatte und auch zum Captain reifte.

Nun, wieder mal weg, trifft er in seiner ersten Saison beim EHC Olten mit grossen Zielen vor sich ausgerechnet auf seinen Jugendklub. «Ich kenne vom aktuellen Team nicht mehr so viele Spieler, aber klar, diese spezielle Verbindung zu diesem Klub bleibt für immer. Aber ich möchte mich auf meine Arbeit fokussieren und meinem Team helfen können», sagt Hasani.

Gerade auch bei den Spielen in La Chaux-de-Fonds werden Freunde und Familie im Stadion sein, womit er persönlich lauter Heimspiele im Halbfinal erlebt. Hasani muss darauf angesprochen schmunzeln: «Meine Familie wohnt nicht weit weg vom Stadion. Es ist Playoff: Ich gehe mit der Mannschaft nach La Chaux-de-Fonds und kehre nach dem Spiel wieder mit ihr nach Olten zurück.»

Adam Hasani erwartet eine hart umkämpfte Serie. «Sie haben eine gute Mannschaft, haben eine fast so gute Qualifikation gespielt wie wir. Es wird sehr schwierig für uns, sie laufen sehr viel, was wir unbedingt unter Kontrolle haben müssen. Wir müssen unsere Topleistung abrufen und unsere Mentalität auf das Eis bringen, um gewinnen zu können. Ich denke, wir werden bereit sein», sagt Hasani.

Adam Hasani freut sich mit Torschütze Lukas Lhotak über den 3:1-Treffer in Spiel fünf gegen Sierre. Marc Schumacher / freshfocus

Eine Saison voller Hürden

Adam Hasani durchlebt trotz sportlichem Erfolg des EHC Olten eine schwierige Saison. Ende November fasst er seine achte Gehirnerschütterung seiner Karriere, sein Gegenspieler hatte sich unerwartet umgedreht und ihn mit dem Ellbogen am Kopf erwischt. Zehn Wochen Rehabilitation warteten auf den Neuenburger. Als er die Leidenszeit hinter sich brachte, erkrankt er an Corona. «Ich lag fünf Tage nur im Bett, danach brauchte ich weitere zehn Tage, um wieder einigermassen fit zu werden», erzählt Hasani.

Manchmal hat er noch etwas das Gefühl, dass er nach Trainingseinheiten besonders müde ist. «Aber das kann auch von etwas anderem sein. Ich möchte nicht zu viele Gedanken darüber verlieren und mich auf das Eishockey konzentrieren», sagt Hasani, der in Spiel vier der Viertelfinalserie in Sierre sein Comeback gab und im Laufe der Partie von der Position des 13. Stürmers in die erste Linie vorrückte.

Dort brachte er mit seinem Tempo und Spielwitz neuen Schwung und Energie in das Oltner Spiel. «Es ist nie einfach, während der Playoffs zurückzukommen, aber die Mannschaft hat es mir ein weiteres Mal einfach gemacht. Ich versuchte mein Spiel möglichst simpel zu halten und meine Arbeit zu erledigen.» Das ging auf, denn fortan kam Hasani wieder zu vielen Einsatzminuten. Ob er hingegen auch in Spiel eins wieder eine wichtige Rolle innehaben wird, erweist sich heute Abend.

Alle Spieler einsatzfähig Das erlebte der EHC Olten schon lange nicht mehr: Sämtliche Spieler des aktuellen Kaders sind einsatzbereit. Mit Stan Horansky kehrt ein Teamleader rechtzeitig zum Halbfinal-Auftakt zurück, mit Florian Schmuckli und Nico Gurtner haben die letzten beiden verletzten Spieler ihre Blessuren auskuriert und sind grundsätzlich einsatzfähig. Wer tatsächlich zum Einsatz kommt oder als überzählig aufgelistet wird, entscheidet sich am Spieltag. (sha)

Adam Hasani im Einsatz während der Viertelfinalserie gegen Sierre. Marc Schumacher / freshfocus

