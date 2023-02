EHC Olten: Der SC Langenthal vor dem Playoff-Derby

Swiss-League-Playoffs Kevin Schläpfer vor dem Playoff-Derby: «Wir wollen einen guten Abschluss finden» Die Tage des SC Langenthal sind zum Playoffauftakt gegen den EHC Olten gezählt. Vom scheidenden Klub erwartet niemand mehr grosse Taten. Doch genau das will Sportchef und Trainer Kevin Schläpfer mit seinem Team ausnutzen. «Wir haben nichts zu verlieren.» Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 07.02.2023, 05.03 Uhr

SCL-Sportchef und Trainer Kevin Schläpfer im Stadion Kleinholz auf dem Weg von der Gäste-Garderobe auf die Spielerbank. Marc Schumacher / freshfocus

Ausgerechnet das Derby! Kevin Schläpfer muss lachen. Über die Spekulationen in Fankreisen, wonach der SC Langenthal zum Abschluss der Qualifikation wohl absichtlich gegen die Ticino ­Rockets verloren hätte, damit es in den Playoff-Viertelfinals noch einmal zu mindestens vier Derby-Hockeyfeste kommt und nicht etwa zu einem deutlich weniger emotionalen Kräftemessen mit den GCK Lions. Er sagt: «Also ich wüsste davon nichts. Ich bin am Montagmorgen erwacht und habe die Wut im Bauch über die Niederlage noch immer gespürt.»

Schläpfer nervte sich vor allem auch darüber, dass der SCL nach sieben Siegen in Serie zum Abschluss noch vier Mal als Verlierer vom Eis gehen musste. Insbesondere die Overtime-Niederlage in der vorletzten Runde gegen Qualisieger La Chaux-de-Fonds habe weh getan. «Wir nahmen uns vor, das Spiel als Test für die Playoffs zu sehen. Wir waren bis zum Schluss im Spiel und haben gezeigt, dass wir Eishockey spielen können. Wir hätten einen Sieg verdient gehabt», so Langenthals Sportchef und Trainer in Personalunion.

Die Schlussphase der Regular Season mit sieben Siegen und vier Niederlagen in Serie steht etwas sinnbildlich für die Saison des SC Langenthal. «Es war eine schwierige Qualifikation mit vielen Geschichten, die es schwierig machten, die Konzentration auf dem Eis zu halten», sagt Schläpfer und ergänzt: «Es war auch für uns im Staff nicht einfach, weil man immer erst am Morgen des Spieltags erfahren hatte, wer denn am Abend überhaupt zum Einsatz kommt. Nichtsdestotrotz haben wir immer versucht, das Beste herauszuholen.»

Kevin Schläpfer. Marc Schumacher/Freshfocus

Fokus in Langenthal, ­Austausch mit Basel

Schon früh in der Saison kam das Gerücht auf, es könnte für den SCL die letzte im professionellen Eishockey sein. «Bis zuletzt haben wir alle gehofft, dass es nicht eintreffen würde.» Dann, am 7. Dezember, verkündete der SCL tatsächlich den Rückzug. «Es war für alle, auch für mich, ein grosser Schock», sagt Schläpfer. Seither ist das Ende in Langenthal stets präsent, von Tag zu Tag wird es greifbarer. «Wenn ich daran denke, tut es schon jetzt weh. Aber ich habe es schon der Mannschaft gesagt: Wir müssen versuchen, diese Gedanken rund um das Ende verdrängen zu können», sagt Schläpfer.

Es brauche nun viel Gespür, auch wenn am Ende des Tages sich jeder einzelne am nächsten stehe. Denn das Ende des professionellen Eishockeys in Langenthal bedeute für jeden etwas anderes. Dem einen bricht es das blaugelbe Herz, der andere wiederum verspürt kaum eine tiefere Verbundenheit zum Klub oder ist bloss froh, irgendwo sonst einen Vertrag für nächste Saison zu besitzen. Kevin Schläpfer:

«Für mich als Sportchef und Trainer geht es darum, helfen zu können. Es braucht jetzt bei aller Professionalität im Leistungssport auch Menschlichkeit. Ich will, dass mir dieser Spagat gelingt.»

Für ihn persönlich geht es nach dieser Saison beim EHC Basel als Sportchef weiter. Ist er mit dem Kopf schon am neuen Ort? Der Baselbieter verneint, auch wenn es täglichen Austausch gebe. «Klar, man hat ständig Kontakt, aber ich telefoniere ohnehin sehr oft. Es sind nun vielleicht fünf, sechs Telefongespräche mehr pro Tag. Aber ich habe immer gesagt: Der Fokus liegt nun voll und ganz bei Langenthal. Das ist auch für mich persönlich wichtig. Wir wollen hier alle menschlich einen guten Abschluss finden.»

Kevin Schläpfer im Umfeld der Mannschaft. Claudio Thoma / freshfocus

Sportchef Schläpfer plötzlich an der Bande

In der Funktion als Sportchef startete Kevin Schläpfer auch in Langenthal in die Saison, seit Anfang Jahr amtet er auch noch an der Bande. Nach der 5:7-Niederlage gegen den EHC Olten am 30. Dezember hatte Trainer Jeff Campbell im Trainerbüro verkündet, dass er ausgebrannt sei und die Mannschaft nicht mehr in den Händen halte. «Ein Trainer spürt das. Es zeigt den Charakter von Jeff», sagt Schläpfer. Sie suchten gemeinsam eine Lösung. Für Schläpfer kam es nicht infrage, weder Campbell freizustellen noch einen neuen Trainer zu suchen. «Stellen Sie sich vor, wir hätten ohne Geld wenige Monate vor dem Lichterlöschen noch einen neuen Trainer angestellt. Das geht nicht», erzählt Schläpfer.

Auf eigenen Wunsch: Jeff Campbell degradierte sich vom Headcoach zum Assistenztrainer. Marc Schumacher / freshfocus

Er bot Jeff Campbell an, das Amt des Headcoachs zu übernehmen, allerdings nur mit der Bedingung, dass der bisherige Coach im Boot bleibt. Jeff Campbell stimmte zu, obwohl von aussen etliche Stimmen aufkommen sollten, der Trainer sei degradiert worden und lasse sich an der Nase herumführen. Intern, so versichert Kevin Schläpfer, sei es zu keinerlei Nebengeräuschen gekommen. Ganz im Gegenteil, sportlich erwies sich der Entscheid als Glückstreffer. So reihte der SC Langenthal sieben Siege aneinander. Kevin Schläpfer will seinen Impact nicht überbewerten. Viel mehr habe Jeff Campbell durch den abfallenden Erfolgsdruck die Positivität wiedergefunden, was auch die Spieler angesteckt habe, glaubt er.

Und dennoch hat der SC Langenthal die Qualifikation bloss auf Rang sieben abgeschlossen, was ein Derby mit dem zweitplatzierten EHC Olten erst möglich machte. Ausgerechnet das Derby! Aus den fünf Qualifikationsspielen gegen den EHC ­Olten resultierten fünf Nieder­lagen. Gegen kein anderes Team der Liga hat der SC Langenthal die schlechtestmögliche Saisonbilanz eingefahren. Das sei ­gewiss noch irgendwo in den Hinterköpfen präsent, glaubt Schläpfer. «Wir wissen alle, dass Olten als klarer Favorit in die ­Serie geht. Aber wir haben nichts zu verlieren. Der Druck liegt ganz klar bei Olten. Das wollen wir ausnutzen.»

