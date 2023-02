EHC Olten: Wie William Rapuzzi seinen Playoff-Einsatz erlebte

Swiss-League-Playoffs «Ich bereite mich jedes Mal so vor, als würde ich spielen»: Wie William Rapuzzi seinen ersten Playoff-Einsatz erlebte EHCO-Söldner William Rapuzzi erfuhr aufgrund von Garry Nunns krankheitsbedingtem Forfait erst zwei Stunden vor Puckeinwurf, dass er bereits im ersten Viertelfinal-Duell gegen Langenthal zum Einsatz kommen würde. Wie der US-Amerikaner mit der unerwarteten Situation umging. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 16.02.2023, 04.03 Uhr

William Rapuzzi in Scheibenbesitz. Marc Schumacher / freshfocus

Die Stimmung beim EHC Olten ist rund um eine aktive Regenerationseinheit am Morgen nach dem Fehlstart und der 2:5-Niederlage in Spiel eins gegen Langenthal nicht mal wirklich gedämpft. Es stimmt die Mannschaft positiv, dass man grundsätzlich eine gute erste Partie gezeigt hat, das Spieldiktat besass, aber eben an der verflixten Effizienz im Abschluss scheiterte. «Wir haben gut gespielt, viele Chancen kreiert, aber eben nur die Tore nicht geschossen. Ich bin überzeugt, dass wir es schon im nächsten Spiel besser machen werden», sagte William Rapuzzi und ergänzte:

«Ob Sieg oder Niederlage: Es ist ein gutes Rezept in den Playoffs, ein kurzes Gedächtnis zu haben. Wir sollten schon gar nicht mehr über dieses erste Spiel sprechen und es besser schon wieder vergessen haben.»

William Rapuzzi wäre eigentlich für das erste Viertelfinal-Derby nicht vorgesehen gewesen und als überzählig gemeldet worden. Doch zwei Stunden vor Puckeinwurf musste Garry Nunn krankheitsbedingt Forfait erklären, was nebst Stürmer Dominic Weder auch drei Langenthalern so erging. Dass er erst so kurz vor dem Spiel von seinem Einsatz erfuhr, spielte für Rapuzzi, dem dritten ­EHCO-Ausländer im Bunde, keine Rolle. «Man muss immer damit rechnen, dass man eben einsatzbereit ist, wenn etwas Unvorhergesehenes eintrifft.» Er habe seine alltägliche Routine abgespult. «An Matchtagen bereite ich mich immer so vor, als würde ich zum Einsatz kommen. Ich fühlte mich wohl und bekam dann das Aufgebot. Es freute mich, dass ich die Gelegenheit bekam, mit meinen frischen Beinen dem Team helfen zu können», erklärt er am Mittwochmorgen.

William Rapuzzi kam auf eine Eiszeit von 16:36 Minuten (intern nur Platz 9), wovon er dreieinhalb Minuten im Powerplay und eine Minute in Unterzahl absolvierte. Er beendete die Partie mit einer Minus-1-Bilanz, gewann zwei seiner drei Bullys und schoss ein Mal auf das gegnerische Tor, wobei der Abschluss seiner grössten Chance, im Startdrittel neben das Tor ging. Für einen Importspieler sind das alles andere als überragende Werte und es schien auch nie danach auszusehen, als würde der US-Amerikaner die Qualitäten besitzen, mit viel Zugriff aufs Spiel sein Team mitreissen zu können. Viel mehr stand er beim 0:2-Gegentreffer auf dem Eis. Und vor allem unterstützte er im Defensivspiel beim 2:4 in Unterzahl Captain Larri Leeger viel zu wenig und schaute zu, wie sich Langenthals Steven Whitney in den Slot tankte und unbedrängt den Zweitore-Vorsprung wieder herstellen konnte.

Zu seiner Leistung sagt Rapuzzi: «Die Playoffs haben immer einen eigenen Spielstil. Ich habe versucht, mein Spiel einfach zu halten und nicht zu viel zu wollen. Ich wollte die kleinen Dinge richtig tun, nicht zu viel riskieren und mit meiner Energie dem Team helfen. Ich versuchte möglichst viel zu kreieren und gleichzeitig nicht zu viel Druck auf mich selbst auszuüben. Ich wollte rausgehen und hart arbeiten.»

Deadline 15. Februar: EHC Olten in Verhandlungen mit viertem Ausländer?

Rapuzzi absolvierte mit der ersten Playoffpartie erst sein drittes EHCO-Spiel überhaupt und hatte nach seiner Ankunft in Olten kurz vor Weihnachten kaum die Gelegenheit erhalten, Spielpraxis zu sammeln. Einerseits erhielt Garry Nunn nach dessen Rückkehr von einer langen Verletzungspause die Gelegenheit, wieder in Form zu kommen. Als Nunn noch einmal ausfiel, fehlte dann Rapuzzi ebenfalls aus «familiären Gründen», die nicht näher präzisiert wurden.

Das Gerücht, wonach er doch nicht so fit sei und eine langwierige Verletzung am Rücken auskuriere, hielt sich hartnäckig. Diese Verletzung war zumindest ausschlaggebend, dass Rapuzzis Vertrag mit Slovan Bratislava, für welche er in dieser Saison nur drei Spiele bestritt, aufgelöst wurde.

Auf Nachfrage sagt er dazu: «Es ist nun alles wieder gut. Ja, ich war verletzt und ich würde sagen, dass in Bratislava nicht alles ordnungsgemäss verlief, wie man das erwarten dürfte. Aber ich bin wieder fit, freue mich riesig hier zu sein und als Teil dieses Teams mithelfen zu dürfen, die Ziele zu erreichen.»

Ob er auch im zweiten Viertelfinal-Derby zum Einsatz kommt, wird er wohl wiederum erst im Verlauf des Spieltages erfahren. «Ich nehme Tag für Tag und bereite mich wie gesagt so vor, als würde ich jedes Mal spielen. Das ist alles, was ich tun kann.»

Nicht ausgeschlossen, dass William Rapuzzi weitere interne Konkurrenz bekommt und sich schon bald vier Imports um die zwei Ausländerpositionen im Team zanken werden. Um Mitternacht lief die internationale Transfer-Frist ab. Dem Vernehmen nach soll der EHC Olten auf den letzten Drücker mit mehreren möglichen Importspielern in Verhandlung gestanden sein.

