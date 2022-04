Stanislav Horansky als treibende Kraft des EHC Olten

Swiss-League-Playoffs Horansky als treibende Kraft des EHC Olten - und nun fallen auch noch die Tore Stanislav Horansky ist nicht erst seit dem Halbfinal eine wichtige Stütze beim EHC Olten, aber nun schiesst er nach einer torlosen Viertelfinalserie auch wieder Tore. Auch in Spiel drei der Halbfinalserie gegen La Chaux-de-Fonds? Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.03 Uhr

Stanislav Horansky trifft in La Chaux-de-Fonds zum 3:1. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Mitten im Angriff wechselt der EHC Olten in der offensiven Zone seine Sturmlinie, und kaum auf dem Eis im Einsatz gelangt EHCO-Flügelstürmer Stanislav Horansky an die Scheibe. Durch den fliegenden Wechsel scheint der HC La Chaux-de-Fonds die defensive Ordnung für einen Moment lang verloren zu haben, Horansky findet viel Platz vor, umkurvt mit seiner eleganten Spielweise Gegenspieler David Eugster und trifft zum vielbedeutenden 3:1. «Ich sah, dass dem Torhüter die Sicht auf den Puck versperrt war, was ich ausnutzen wollte und in den Abschluss ging. Schön, dass die Scheibe ins Tor ging», sagt Stan Horansky am Rande der aktiven Erholungssession am Donnerstagmorgen mit dem Team.

Das Tor von Stan Horansky im Video. MySports

Der Slowake mit Schweizer Lizenz ist zweifellos eine der grossen Figuren beim EHC Olten und erfüllt die hohen Erwartungen an seine Person in dieser Playoff-Kampagne immer deutlicher. Bei den beiden 8:2-Heimsiegen im Viertelfinal gegen Sierre tat sich Horansky noch schwer mit dem Toreschiessen, hatte aber mit fünf Assists aus den 16 Toren dennoch einen beträchtlichen Anteil an den Erfolgen. Wie wertvoll er bereits im Viertelfinal war, bekam der EHC Olten besonders zu spüren, als Horansky wegen einer muskulären Verletzung die Viertelfinalduelle vier und fünf verpasste. Denn der spielwitzige Flügelstürmer gehört nicht nur zur Ligaspitze im Erarbeiten von Chancen, sondern auch, wenn es darum geht, verloren gegangene Pucks zurückzuerobern, was mit Horanskys Abwesenheit insbesondere die Sturmpartner Knelsen und Nunn schmerzlich zu spüren bekamen.

Stanislav Horansky vor dem Tor des HC La Chaux-de-Fonds. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Seine zehn spielfreien Tage zum ersten Playoff-Halbfinal waren für Horansky besonders wertvoll, konnte er doch seine muskulären Probleme, die ihn immer wieder mal plagen, auskurieren. «Ich spüre es noch ein bisschen, aber dennoch bin ich nun wieder zu hundert Prozent fit und freue mich, dem Team helfen zu können.» Diese Freude scheint er besonders gut auf das Eis umsetzen zu können und macht in den vergangenen zwei Spielen mit Bestleistungen von sich reden.

Während Horansky in der Sierre-Serie als Assistgeber wertvoll war, triumphiert er nun im Halbfinal-Duell gegen La Chaux-de-Fonds auch als Torschütze mit nicht weniger als drei Treffern aus zwei Spielen. Ist er erleichtert, dass es nun auch mit dem Toreschiessen klappt? Horansky winkt ab. «Es spielt für mich überhaupt keine Rolle, ob ich treffe oder Assists spiele, das ist für mich ohnehin gleich viel wert. Viel wichtiger ist, dass wir als Team überhaupt Tore schiessen und letztendlich gewinnen», sagt er, ganz der Teamdienliche, und streicht dabei auch gerne die Chemie mit Knelsen und Nunn heraus. «Es läuft wirklich gut. Ich mag es, mit ihnen zu spielen», sagt er und fragt rhetorisch: «wer würde das schon nicht?»

Stanislav Horansky (Mitte) feiert seinen Treffer mit seinen Sturmkollegen Knelsen und Nunn. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Was braucht es denn nun, um auf die insgesamt vier Siege im Halbfinal zu kommen und damit den Finaleinzug perfekt zu machen? Horansky: «Wir sollten noch gar nicht zu weit nach vorne blicken. Es ist wichtig, dass wir Schritt für Schritt nehmen, an unsere Leistungen anknüpfen und somit sicher auch am Freitag vor unseren Fans gewinnen. Dann schauen wir weiter.»

Horansky ist gespannt, welches Gesicht der HC La Chaux-de-Fonds in Spiel drei zeigen wird. Er erwartet ein läuferisch intensives und kräfteraubendes Spiel, was wiederum den Powermäusen mit der deutlich grösseren Kaderbreite entgegenkommen dürfte. Denn die Neuenburger haben bereits sechs intensive Viertelfinalspiele in den Knochen, von welchen drei in die Verlängerung gingen. Zumindest machte es den Eindruck, dass die HCC-Spieler mit Fortdauer der Partien an ihre physischen Grenzen gelangt sein könnten. Mit einem weiteren Sieg würden sich die Oltner vier Matchpucks erarbeiten.

