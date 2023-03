Swiss-League-Playoffs Hat der EHC Olten ein Goalieproblem? Der nächste heikle Balance-Akt für Lars Leuenberger Goalie Lucas Rötheli war eine der grossen Entdeckungen der laufenden Saison und eine der grossen Teamstützen in den Reihen des EHC Olten. In der Halbfinal-Serie gegen die GCK Lions sind seine Statistiken jedoch ungenügend. Braucht der 20-Jährige eine Verschnaufpause? Oltens Headcoach Lars Leuenberger steht vor seiner nächsten, heiklen Entscheidung. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 09.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lucas Rötheli (links) nach der 3:4-Niederlage im vierten Halbfinalspiel gegen die GCK Lions (rechts William Rapuzzi). Claudio Thoma / freshfocus

Lassen wir zunächst die Zahlen sprechen: Gegentoreschnitt: 3,25. Fangquote: 83,87 Prozent. Das sind die Statistiken von Oltens Goalie Lucas Rötheli in den bisherigen vier Halbfinalpartien gegen die GCK Lions. Man kann es drehen und wenden, wie man will: Es sind keine guten Werte. Werte, die Fragen aufwerfen. Fragen, deren Beantwortung zum jetzigen Zeitpunkt sowohl heikel als auch unangenehm ist. Aber man muss sie stellen: Hat der EHC Olten ein Torhüterproblem? Und müsste man jetzt nicht Rötheli eine Pause verordnen und der designierten Nummer eins, Dominic Nyffeler, eine Chance geben, sich zu beweisen?

Während der Playoffs gibt es Themen, die die Direktbeteiligten meiden wie der Teufel das Weihwasser. Zum Beispiel die öffentliche Diskussion über die Torhüter. Was logisch und nachvollziehbar ist, weil gerade der Umgang mit den Goalies viel Fingerspitzengefühl benötigt. Vor allem, wenn es sich, wie im Fall von Lucas Rötheli, um einen jungen Torhüter handelt, der seine erste, richtige Playoff-Kampagne im Profi-Eishockey bestreitet.

Die Erwartungen bisher komplett übertroffen

Eines vorneweg: An der Tatsache, dass «Roots junior» in seiner ersten Saison beim EHC Olten grossmehrheitlich phänomenale Leistungen abgeliefert und die Erwartungen bei weitem übertroffen hat, kann und darf nicht gerüttelt werden. Die Mannschaft hat ihrem jungen Goalie sehr viel zu verdanken. Unter anderem war er auch im Viertelfinal gegen Langenthal ein toller Rückhalt (2,18 Gegentore im Schnitt, 92,8 Prozent Fangquote).

Dies immer unter Berücksichtigung der Tatsache, dass man mit Nyffeler als klare Nummer eins in die Saison ging. Nach dessen hartnäckiger Verletzung im Adduktorenbereich musste Rötheli (und später auch Gianluca Zaetta) in die Bresche springen, und lieferte regelmässig Leistungen auf hohem Niveau ab - was in dieser Form nicht erwartet werden durfte.

Der Trend ist beunruhigend

Kommen wir aber wieder zur aktuellen Situation zurück. Die Oltner führen in der Serie gegen die GCK Lions immer noch komfortabel mit 3:1-Siegen und haben drei Matchpucks auf den Finaleinzug. Muss man also nach der 3:4-Niederlage am Dienstag in Panik verfallen? Sicher nicht! Muss man alles in Frage stellen? Nein! Trotzdem ist der Trend bei Lucas Rötheli etwas beunruhigend. Die Junglöwen zeigen sich vor dem gegnerischen Tor ziemlich effizient, was sich entsprechend negativ auf Lucas Röthelis Statistiken auswirkt. Und daran ist er nicht unschuldig.

GCK-Stürmer Roman Schlagenhauf reagiert am schnellsten und spediert den Puck zwischen den Beinen von Lucas Rötheli ins Tor. Claudio Thoma / freshfocus

Man kann ihm beispielsweise keines der vier Gegentore am Dienstag vollumfänglich ankreiden. Aber dem Oltner Goalie gelangen in der kritischen Phase, als die Mannschaft immer mehr unter Druck geriet, eben auch keine entscheidenden Paraden. Oder anders ausgedrückt: Mit einem Torhüter, der auf höchstem Level agiert, hätte der EHCO seinen 3:1-Vorsprung wohl über die Runden gebracht und wäre bereits für den Final qualifiziert.

Man kann überhaupt wohl von Glück reden, dass die Torhüter auf der gegnerischen Seite, Robin Zumbühl und Sascha Ruppelt, ebenfalls eher unterdurchschnittlich agieren und so die Oltner in der Serie immer noch komfortabel vorne liegen. Hätte der Gegner selber einen «heissen» Goalie, dann würde es für den EHCO wohl ungleich düsterer aussehen.

Öffnet Lars Leuenberger die Büchse der Pandora?

Bleibt die grosse Frage: Kann und darf Lars Leuenberger überhaupt einen Goaliewechsel riskieren? Der Oltner Trainer würde mit so einer Rochade auch ein wenig die Büchse der Pandora öffnen: Einerseits weiss er überhaupt nicht, wie gut Dominic Nyffeler wirklich in Form ist. Seit der Rückkehr von seiner langwierigen Verletzung konnt er kaum Werbung in eigener Sache betreiben. In den drei «Testspielen» zum Ende der Qualifikation sah der 30-Jährige nicht wirklich gut aus. Seither hat er wieder über einen Monat keine Spielpraxis mehr sammeln können. Das ist ein nicht zu unterschätzender Risiko-Faktor.

Auf der anderen Seite könnte der Wechsel Lucas Rötheli unnötig verunsichern, er ihn als Vertrauensbruch interpretieren. Wobei ihm zum jetzigen Zeitpunkt eine Verschnaufpause vielleicht auch nicht schaden könnte. Playoffs sind psychisch und physisch eine sehr anspruchsvolle Zeit für einen Goalie. Gerade wenn - wie im Fall von Rötheli - die Erfahrungswerte fehlen. Man kann es also drehen und wenden, wie man will: Es ist eine sehr heikle Angelegenheit für den Oltner Trainer.

Dass ein Goalie-Wechsel durchaus einen positiven Effekt haben und einer Mannschaft frische Impulse geben kann, bewiesen ja ausgerechnet zweimal die GCK Lions. Im ersten Halbfinal-Duell in Küsnacht wechselte Lions-Coach Michael Liniger nach dem 0:2 Ruppelt für Zumbühl ein, worauf sein Team noch auf 2:3 herankam. Am Dienstag im vierten Spiel kam nach dem 1:3 wieder Zumbühl für Ruppelt, worauf die Lions das Spiel noch wendeten.

Dominic Nyffeler ist seit über einem Monat wieder ohne Spielpraxis. Marc Schumacher / freshfocus

Hoffen auf Spillers Rückkehr

Eine Baustelle bleibt auch die Ausländer-Frage: William Rapuzzi konnte in Küsnacht nicht eben gross Werbung in eigener Sache betreiben. Der Amerikaner vergab eine grosse Möglichkeit, blieb sonst aber diskret. Die «Ausländerlinie» ist und bleibt eine (andere) Baustelle. Gut möglich, dass Lars Leuenberger es am Donnerstag wieder mit Garry Nunn versucht. Das wird letztlich auch davon abhängen, ob Andri Spiller wieder einsatzbereit ist. Der Oltner Schlüsselspieler hatte den vierten Halbfinal wegen einer Magen-Darm-Grippe verpasst. Seine Rückkehr wäre enorm wichtig und in jeder Beziehung ein Gewinn.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen