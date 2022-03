Zwischenfall: Mige Stalders Schreckmoment in Sierre

Swiss-League-Playoffs Glück im Unglück: Mige Stalders schmerzhafter Schreckmoment beim Playoffspiel des EHC Olten in Sierre Nach dem 4:2-Auswärtssieg des EHC Olten kam es in der altehrwürdigen Grabenhalle in Sierre zu einem Zwischenfall auf den Medienplätzen. Mittendrin: Radiojournalist und EHCO-Stadionspeaker Mige Stalder. Jetzt untersuchen die Behörden den Vorfall. zt Jetzt kommentieren 16.03.2022, 16.38 Uhr

Zwischenfall im Stadion Grabenhalle in Sierre Mige Stalder

Als Mige Stalder, Video- und Radiojournalist des Zofinger Tagblatts und Stadionspeaker des EHC Olten, am Dienstag nach dem 4:2-Sieg des EHCO im zweiten Playoff-Viertelfinalspiel in Sierre die Tribüne in Richtung Medienzone verlassen wollte, brachen zwei morsche Holzelemente unter ihm weg. Stalder blieb mit seinem Bein stecken, stürzte aber wie durch ein Wunder «nur» auf den Tribünenboden. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn er fünf Meter weiter unten auf dem Betonboden aufgeprallt wäre.

Stadionspeaker Mige Stalder (l.) mit EHCO-Spieler Dominic Forget. Marc Schumacher / freshfocus

Während Michael Stalder mit dem Schrecken und schmerzhaften Prellungen davonkam, untersuchen nun die Behörden den Vorfall. Auch der EHC Olten hat bei der Liga die entsprechenden Hebel in Bewegung gesetzt. Schliesslich ist der Gästesektor in unmittelbarer Nähe des Orts, an welchem der Boden unter Stadler nachgab. Nicht auszuschliessen, dass die ganze Geschichte bereits im Hinblick auf das nächste Spiel in Sierre am kommenden Samstag Konsequenzen haben wird.

1958 wurde die Eishalle Graben in Siders als Eisfeld eröffnet, 1977 folgte der Anbau eines Daches. Seither sind grössere Anpassungen ausgeblieben, weshalb die Rufe nach einem neuen Stadion im Unterwallis lauter geworden sind. Letzten November haben die Stadt, der HC Sierre sowie Investoren um Lugano-Trainer Chris McSorley eine Absichtserklärung unterschrieben, die 4500 Zuschauer fassende Grabenhalle abzureissen und durch einen modernen Arenakomplex mit 7000 Plätzen zu ersetzen.(zt)

Kaum vorstellbar, sollte hier jemand runterfallen. Mige Stalder

