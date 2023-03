Swiss-League-Playoffs Geschafft! Der EHC Olten besteht den ultimativen Stresstest und steht im Playoff-Final Nach bereits vier umkämpften Partien mussten der EHC Olten auch im fünften Aufeinandertreffen mit den GCK Lions lange leiden. Dank Treffern von Mosimann und Hüsler sowie einem starken Goalie Lucas Rötheli setzten sich die Oltner am Ende mit 2:0 durch. Am kommenden Mittwoch startet in La Chaux-de-Fonds die Finalserie. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 09.03.2023, 22.58 Uhr

Die Erlösung: Zuschauer und Spieler feiern gemeinsam den Einzug in den Playoff-Final. Marc Schumacher / freshfocus

Am Ende war die Spannung im Kleinholz kaum mehr auszuhalten. 1:0 führte der EHC Olten gut zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit, als GCK-Lions-Trainer Michael Liniger sein Timeout nahm und seinen Goalie durch einen sechsten Feldspieler ersetzte. Die Zürcher warfen, mit dem Playoff-Out vor Augen, nochmal alles in die Waagschale, versuchten, die Oltner in deren Verteidigungsdrittel einzuschnüren. Das gelang ihnen aber kaum mehr.

Die EHCO-Spieler verteidigten ihr Revier geschickt, liessen kaum mehr einen gefährlichen Abschluss der Gäste zu. Und als Cédric Hüsler zehn Sekunden vor der Schlusssirene dann den Puck im leeren GCK-Tor versenkt hatte, da waren die vielen Steine, die den Oltner Anhängern kiloweise von den Herzen purzelten, förmlich spürbar. Der EHC Olten hatte den Stresstest gegen diese so zähen und unangenehmen GCK Lions doch noch erfolgreich bestanden.

Jan Mosimann löst den Torknoten

Aber was war das wieder für ein Nervenspiel gewesen! Die beiden Mannschaften schenkten sich in diesem fünften Halbfinal nichts. Es wurde um jeden Zentimeter Eis gekämpft, jede Torchance musste hart erarbeitet werden. Die GCK Lions setzen in der Offensive wie gewohnt ihre brandgefährlichen Nadelstiche, während die Oltner – wie so oft – einen wahnsinnigen Aufwand betreiben mussten, der offensive Ertrag aber ausblieb.

So dauerte das Geduldsspiel bis weit hinein ins zweite Drittel, ehe der Torknoten gelöst wurde. Silvan Wyss gewann sein Bully, Jan Mosimann reagierte am schnellsten und jagte den Puck über die Schulter von GCK-Goalie Robin Zumbühl. Es war eine Erlösung für den EHC Olten, der vor allem zu Beginn des Mitteldrittels phasenweise böse unten durch musste und temporär ins Taumeln zu geraten schien.

Aber die Oltner hatten diesmal einen starken Trumpf im Ärmel: Goalie Lucas Rötheli. Ausgerechnet der Mann, der bisher im Verlauf der Halbfinal-Serie nicht immer einen unwiderstehlichen Eindruck gemacht hatte, packte im entscheidenden Moment seine beste Leistung aus und durfte – auch mit dem nötigen Glück des Tüchtigen – seinen ersten Playoff-Shutout feiern. Eine bessere Reaktion kann man sich von einem Torhüter kaum wünschen. Besonders Rötheli hat seinen persönlichen Stresstest mit Bravour bestanden. Chapeau!

Vorfreude auf die Finalserie

Der Rest war einfach nur grosse Erleichterung und die Vorfreude auf die Finalserie gegen den HC La Chaux-de-Fonds, die am kommenden Mittwoch im Neuenburger Jura beginnen wird. Die Chaux-de-Fonniers besiegten Thurgau im fünften Halbfinal 5:1 und zogen ebenfalls mit 4:1-Siegen in die Endspielserie ein. Die beiden mit Abstand besten Teams der Qualifikation werden sich also verdientermassen im Kampf um den Swiss-League-Meistertitel gegenüberstehen.

Auch wenns für die Oltner gegen die GCK Lions oft ein riesiger Krampf war, so darf man dem Duell mit einer grossen Portion Optimismus entgegenblicken. Denn etwas hat der Vergleich gegen die Junglöwen gezeigt: Die Moral und den Charakter dieser EHCO-Truppe sollte niemand in Frage stellen.

Telegramm Olten - GCK Lions 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Kleinholz. – 2921 Zuschauer. – SR: Massy/Castelli (Francey/Wermeille). – Tore: 38. Mosimann (Wyss) 1:0. 60. (59:50) Hüsler (GCK ohne Goalie) 2:0. – Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Olten. 4-mal 2 Minuten gegen die GCK Lions. Olten: Rötheli (Nyffeler); Scheidegger, Antonietti; Leeger, Oejdemark; Schmuckli, Hächler; Bircher; Haussener, Collins, Nunn; Sterchi, Kast, Spiller; Hüsler, Dal Pian, Lhotak; De Nisco, Wyss, Mosimann; Puide. GCK Lions: Zumbühl (Ruppelt); Büsser, Burger; Blaser, Landolt; Sejejs, Guebey; Falus, Buchli; Truog, Kärki, Graf; Backman, Diem, Mettler; Henry, Schlagenhauf, Reichle; Memeteau, Melnalksnis, Hinterkirchner. Bemerkungen: Olten ohne Horansky, Neukom, Weder (alle verletzt) sowie Heughebaert, Rapuzzi, Hänggi, Maurer und Zaetta (alle überzählig). GCK Lions ohne Braun (verletzt) und Schaller (gesperrt). – 14. Pfostenschuss Scheidegger. 51. Pfostenschuss Spiller. 58. Timeout GCK Lions, ab 57:43 bis 59:50 ohne Goalie.

