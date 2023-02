EHC Olten: Die Stimmen zum Spiel 3

Swiss-League-Playoffs «Es zeigt den Charakter dieses Teams» - die Stimmen zum 4:1-Sieg des EHC Olten und der erstmaligen Führung in der Serie Mit einem 4:1-Zittersieg im dritten Viertelfinal legt der EHC Olten in der Derbyserie gegen Langenthal erstmals vor. Die Oltner waren sich nach dem Spiel einig: Das war eine kämpferisch einwandfreie Darbietung. Die Stimmen zum Spiel, zum Tief im dritten Drittel und die neuerlichen Verletzungen. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 19.02.2023, 05.03 Uhr

Lars Leuenberger spricht während des Timeouts zum Team. Marc Schumacher / freshfocus

Trainer Lars Leuenberger über…

…über die Leistung seiner Mannschaft: «Ich denke, wir haben viele Sachen richtig gemacht. Wir haben vor allem auch die Geduld behalten, in Spiel zwei und jetzt Spiel drei haben wir uns sehr gut fokussiert auf das defensive Spiel, zuletzt zwei Gegentore, nun eines. Wir sind sehr kompakt gestanden. Ich denke, das war über 60 Minuten eine solide, kämpferische Leistung über alle vier Linien.»

… das Tief im dritten Drittel: «Ja, solche Phasen sind halt normal. Es ist nicht einfach mit einer 2:0-Führung in einem intensiven Spiel. Und leider gelang uns das 3:0 nicht im Powerplay und dann kippt das Spiel auf ihre Seite. Wir haben dann vielleicht etwas weniger dagegen gehalten und waren dadurch vermehrt mit der Arbeit in der Abwehr beschäftigt. Wir wissen, dass es nach wie vor eine hart umkämpfte Serie ist. Nichtsdestotrotz spricht es für die Mannschaft, dass sie die Führung halten konnte.»

…das Powerplay ohne Ausbeute: «Es ist nicht einfach, immer wieder Umstellungen zu machen. Es fehlt ein Garry Nunn und ein Stan Horansky. Und man darf auch nicht vergessen, dass es Langenthal nicht schlecht macht in Unterzahl. Da müssen wir an einer Lösung arbeiten.»

…den Ausfällen von Garry Nunn und Stan Horansky: «Es ist so, wie es ist. Wenn man sich überlegt, mit wie vielen Verletzungen wir uns schon herumschlagen mussten in dieser Saison, dann ist das schon verrückt. Das zeigt einfach wieder mal den starken Charakter dieses Teams, in dem jeder einzelne für den anderen einspringt.»

Lukas Lhotak trifft zum 2:0. Marc Schumacher / freshfocus

Stürmer Lukas Lhotak über…

…die Bedeutung des zweiten Sieges: «Es war ein enorm wichtiges Spiel für uns, wir wollten nach dem Fehlstart in Spiel eins vor unseren Fans zeigen, dass wir gewinnen können. Das haben wir geschafft und ich denke, das war unser bestes Spiel in dieser Serie. Es war eine starke Teamleistung, alle haben leidenschaftlich gekämpft und ihren Beitrag zum Sieg geleistet. Lucas Rötheli hat starke Paraden gezeigt, andere warfen sich in die Schüsse, machten die Checks fertig. Wir müssen genauso weitermachen in den nächsten Spielen.»

…den Hänger im dritten Drittel: «Wir sagten uns während der zweiten Pause noch, dass wir im dritten Abschnitt genauso weitermachen müssen wie im zweiten Drittel. Aber irgendwie wollte uns das einfach nicht gelingen, ich weiss nicht, woran es lag, aber wir spielten nicht gut. Zum Glück konnten wir die Tore noch schiessen und den Sieg heimbringen.»

…sein Tor und seine Rolle in der ersten Linie mit Collins und Rapuzzi: «Das Tor hat mich glücklich gemacht. Ich wollte dem Trainerstaff und dem ganzen Team zeigen, dass ich auch in der ersten Linie spielen kann. Das Tor war sehr wertvoll und es macht mich stolz, dass ich auf diese Weise dem Team damit helfen konnte.»

…die Verletzung von Teamleader und Freund Stanislav Horansky: «Wir versuchen ihn natürlich zu unterstützen. Ich habe ihm gesagt, dass er einfach nur grosses Pech hat, dass er sich wieder verletzt. Ich hoffe, dass er sich schnell wieder erholt und fit wird.»

Lukas Lhotak (links) bejubelt seinen Treffer. Marc Schumacher / freshfocus

