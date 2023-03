EHCO: Luca De Nisco, Yannick Hänggi zwischen Einsatz und Ersatz

Swiss-League-Playoffs «Es ist nicht einfach»: Wie Luca De Nisco und Yannick Hänggi mit ihren Rollen zwischen Einsatz und Ersatz umgehen Stürmer Luca De Nisco und Verteidiger Yannick Hänggi waren zuletzt oft überzählig und wissen oft erst am Spieltag, ob sie am Abend zum Einsatz kommen. Wie sie mit ihren Rollen in den Playoffs umgehen. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Luca De Nisco wurde vom EV Zug für mehr Spielpraxis an den EHC Olten ausgeliehen. Urs Lindt / freshfocus

Mal stehen sie im Lineup, mal sind sie als überzählig aufgelistet. Insbesondere Verteidiger Yannick Hänggi und Stürmer Luca De Nisco bewegen sich zwischen den zwei Welten hin und her und wissen immer erst kurzfristig vor den Spielen, welche Rolle ihnen tatsächlich zuteilwird. Und schaffen sie den Sprung ins Lineup, ist als 7. Verteidiger oder 13. Stürmer noch längst nicht klar, ob sie zu Einsatzminuten gelangen werden.

Vor allem für Stürmer Luca De Nisco ist es eine verzwickte Angelegenheit, er steht beim EV Zug unter Vertrag und wurde für mehr Spielpraxis Anfang Januar an den EHC Olten ausgeliehen. Doch nun kommt er auch eine Liga tiefer nicht regelmässig zum Einsatz. «Es ist schon nicht einfach für mich. Ich habe es mir definitiv ein wenig anders vorgestellt», sagt er.

Weder mit Gehirnerschütterung out

Trainer Lars Leuenberger, der seinen Finger besonders stark auf das Leistungsprinzip hält, betont stets, dass eine Ausleihe auch von einem renommierten National-League-Klub wie der EV Zug noch längst keine Einsatzgarantie mit sich bringt. Während etwa Kloten-Ausleihe Andri Spiller in seinem ersten EHCO-Spiel sogleich zuschlug und mit zwei Toren zum Matchwinner avancierte, klebte in der Zeit, in welcher es dem gesamten Team nicht gut lief, das Abschlusspech in den ersten Spielen an De Niscos Stockschaufel fest, sodass der 22-jährige Zürcher bloss mit Latten- und Pfostenschüssen auf sich aufmerksam machte.

Ist er enttäuscht? Frustriert? Wütend? De Nisco sagt schulterzuckend: «Wahrscheinlich von allem ein wenig. Aber ich will das Beste aus meiner Situation machen. Ich arbeite weiter hart an mir und gebe mein Bestes, dass ich irgendwann zum Einsatz kommen werde.» In Selbstmitleid versinken will er genauso wenig wie Selbstzweifel aufkommen lassen. «Manchmal läuft es halt nicht so, wie man sich das erwünscht. Man lernt vor allem auch in diesen Momenten sehr viel, was ich sicher mitnehmen werde.»

Mit dem Ausfall von Dominic Weder am Donnerstagabend in Spiel 2 haben sich nun die Einsatzchancen für den National-League-Stürmer markant verbessert. Weder wird mit einer Gehirnerschütterung wohl mindestens für den Rest der Halbfinalserie ausfallen. Das hat zur Folge, dass Trainer Leuenberger wohl Dal Pian oder Wyss auf die freigewordene Centerposition beordern wird, Puide dürfte dabei auf dem Flügel nachrücken, womit sich auch für De Nisco Möglichkeiten eröffnen. Doch wie Leuenberger den neuerlichen Ausfall kompensieren will, dürfte wohl erst im Verlauf des Samstags klar werden.

Yannick Hänggi. Freshfocus

Gute Trainingsgruppe

Zwischen Stuhl und Bank befindet sich auch Verteidiger Yannick Hänggi. «Wichtig ist, dass man die Balance findet. Dass man sich immer so vorbereitet, dass man für jedes Spiel bereit ist, obwohl man es erst kurzfristig erfährt, ob man zum Einsatz kommt», sagt er. Er schätze es trotz seiner Situation, dass sie einen gergeltes Training haben «in einer sehr guten Gruppe». Während sich die Stammspieler am spielfreien Tag der aktiven Regeneration widmen, fordert Assistenztrainer Stefan Schneider die Überzähligen auf dem Eis, darunter etwa die beiden Torhüter Dominic Nyffeler und Gianluca Zaetta, aber auch der dritte Import William Rapuzzi. «Obwohl wir manchmal nur zu fünft oder zu sechst auf dem Eis stehen, halten wir den Rhythmus hoch und bleiben damit in Form, in dem wir an den kleinen Dingen arbeiten und uns so verbessern.»

In den taktischen Besprechungen und Videokonsultationen sind die Überzähligen stets involviert. «So wissen wir, worum es geht und können jederzeit einspringen und die Rolle übernehmen, die man bekommt.» Hänggi erachtet es als besonders wichtig, dass man sich auch als Überzähliger nach wie vor als Teil des Erfolgs sieht, die Mitspieler unterstützt und stets positiv eingestellt ist. Denn schliesslich hat der EHCO in dieser Saison die Kaderbreite, um für Ausfälle wie jener von Dominic Weder, gerüstet zu sein. Im Nachgang der vergangenen Saison war diese fehlende Kaderbreite noch als einer der Schwachpunkte ausgemacht worden. Nun hat Trainer Leuenberger die eine oder andere Option.