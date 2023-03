Swiss-League-Playoffs Eliot Antonietti vor dem ersten Final-Duell: «Wenn sie mich hassen und beschimpfen, bin ich umso mehr motiviert» Am Mittwochabend hat das Warten ein Ende. Um 19.45 Uhr erfolgt in der Patinoire des Melezes in La Chaux-de-Fonds der Anpfiff zum ersten Playoff-Finalspiel. Der EHC Olten wird versuchen, in der Höhle des Löwen gleich ein Break holen. Einfach wird es nicht. Besonders Verteidiger Eliot Antonietti weiss als Feindbild Nummer eins des Gegners, was ihn erwartet. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 14.03.2023, 16.46 Uhr

Macht sich auf das nächste Pfeifkonzert in La Chaux-de-Fonds gefasst: Eliot Antonietti. Marc Schumacher / freshfocus

Draussen peitschen die Sturmböen vom Gheid her Richtung Kleinholz-Stadion. Der Regen prasselt auf das Hallendach. Das Wetter ist garstig am Tag vor dem ersten Swiss-League-Finalspiel. Und vermittelt so auch einen Eindruck dessen, was den EHC Olten am Mittwochabend in La Chaux-de-Fonds erwarten wird: Es wird rau zu und her gehen in der Patinoire des Melezes. Sowohl auf dem Eis als auch daneben.

Keiner weiss das besser als Eliot Antonietti. Er ist Feindbild Nummer eins der Chaux-de-Fonniers. Wenn immer der Oltner Verteidiger-Hüne den Puck berührt, ertönt in der in die Jahre gekommenen Eishalle ein gellendes Pfeifkonzert, gemixt mit leidenschaftlichen Schmährufen. Wie bereitet er sich auf die feindselige Stimmung vor, die ihm ab Mittwoch wieder entgegengebracht werden wird? «Ich habe diese Frage erwartet», sagt Antonietti lächelnd. «Natürlich habe ich mir schon meine Gedanken gemacht, wie es sein wird.»

Anfeindungen via Social Media

Verdrängen bringt nichts. Er kann der Diskussion auch nur schlecht aus dem Weg gehen. Kaum war die Finalpaarung bekannt, da wurde der Mann mit dem mächtigen Rauschebart auch schon via Soziale Medien von den gegnerischen Fans mit den gängigen, üblen Beschimpfungen eingedeckt. Eliot Antonietti erzählt das seelenruhig lächelnd. Ein Schlüssel zum Erfolg wird, nicht nur für ihn, sondern die ganze Oltner Mannschaft, sein, dass man sich nicht provozieren lässt.

Im Gegenteil. Die Kunst während der Playoffs ist es, solche Feindseligkeiten in positive Energie umzuwandeln: «Wenn sie mich beschimpfen und hassen, dann motiviert mich das umso mehr», sagt Antonietti, der sich aber bewusst ist, dass er nicht nur im Fadenkreuz der Zuschauer und seiner Gegenspieler stehen, sondern eben auch die Aufmerksamkeit der Schiedsrichter auf sich ziehen wird: «Sie werden bestimmt ein besonderes Auge auf mich werfen. Deshalb gilt es, zwar hart, aber eben auch intelligent zu spielen. Im Gegenzug hoffe ich, dass die Refs ebenso intelligent pfeifen und das entsprechende Augenmass für die Situationen haben.»

Der Tormaschine wenig Angriffsfläche bieten

Das Rezept der Oltner ist klar: Einfach spielen, Fehler vermeiden und der Tormaschine HC La Chaux-de-Fonds keine Chancen auf dem Silbertablett bieten. Ein (grosser!) Schlüssel zum Erfolg ist dabei selbstredend auch, dass man der Strafbank fern bleibt. Das Powerplay der Neuenburger ist unglaublich gut (fast 40 Prozent Erfolgsquote während der Playoffs).

Antonietti selber hat diesbezüglich ungute Erinnerungen an das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Januar. Er sass auf dem Sünderbänkchen, als Leonardo Fuhrer kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit der Ausgleich zum 2:2 gelang. Vier Oltner Spieler hatten damals innerhalb weniger Minuten hintereinander Zweiminutenstrafen gefasst. Die von Antonietti war die eine zu viel. Am Ende gewann La Chaux-de-Fonds in der Verlängerung und legte so den Grundstein zum späteren Qualifikationssieg. Und geniesst deshalb in diesem Playoff-Final auch den Heimvorteil.

Der EHC Olten muss also mindestens ein Spiel in der Patinoire des Melezes gewinnen. wenn er sich den Swiss-League-Titel holen will. Die Chancen auf ein Break stehen zum Auftakt einer Serie oft am besten, weil das Heimteam zu Beginn schon ein wenig unter Druck steht, wenn es den Vorteil nicht gleich verlieren will. Entsprechend leidenschaftlich war die Ansprache von Headcoach Lars Leuenberger an die Oltner Spieler zum Abschluss des Dienstagstrainings: Schlagworte wie «über das Limit» und «mehr als hundert Prozent» waren zu vernehmen. Nicht nur das Publikum in La Chaux-de-Fonds ist heiss. Der Gegner auch.

Personelles Horansky fehlt weiterhin Mittlerweile sind fast vier Wochen vergangen, seit sich Stan Horansky im zweiten Viertelfinalspiel in Langenthal eine Oberkörperverletzung zugezogen hat. Vier Wochen waren mal als kürzeste Ausfalldauer definiert worden. Nimmt man das letzte Training vom Dienstag als Massstab, dann wird der Slowake mit Schweizer Lizenz sein Comeback noch nicht geben. Während die Mannschaft auf dem Eis war, absolvierte Horansky eine Einheit im Kraftraum. Noch ist überhaupt nicht absehbar, ob und wann der wichtige Spielmacher ins EHCO-Lineup zurückkehrt. Immerhin: Ansonsten kann Headcoach Lars Leuenberger aber aus den Vollen schöpfen. Die Sturmlinien sahen folgendermassen aus: Haussener neben Collins und Nunn. Der «Atomsturm» mit Sterchi, Kast und Spiller. Offensiv-Linie 3 mit Hüsler, Weder und Lhotak. Die vierte Angriffsreihe mit De Nisco, Wyss und Mosimann. In der Verteidigung bleibt alles beim alten (Scheidegger/Antonietti; Leeger/Oejdemark; Hächler/Schmuckli/Bircher). Aus La Chaux-de-Fonds wird gemeldet, dass - abgesehen von den Langzeitabwesenden (Ulmer, Voirol, Andersson, Augsburger, Berthon) - alle Mann an Bord sind. Auch wieder der zuletzt verletzte Kaj Suter. (ku)

