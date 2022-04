Swiss-League-Playoffs Eine missglückte Aufholjagd mit klarer Botschaft: «Wir haben nach wie vor viel Kraft in den Beinen» Der EHC Olten verpasst mit einer 4:5-Niederlage in La Chaux-de-Fonds den Finaleinzug in vier Spielen. Doch die Enttäuschung hielt sich bei den Oltnern in Grenzen. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 04.04.2022, 05.03 Uhr

Der EHC Olten sucht in der letzten Spielminute den fünften Treffer. Urs Lindt / freshfocus

Am Ende regnete es aus der Oltner Fankurve Konfetti, als wäre der EHC Olten soeben in den Playofffinal eingezogen. Doch er tat es an diesem Sonntagabend nicht und ging trotz packender Aufholjagd mit 4:5 als Verlierer vom Eis, nachdem nach zwei Dritteln noch 1:5 gestanden hatte. «Wir sagten uns, dass es möglich ist, vier Tore in einem Drittel zu schiessen und wir damit ein Zeichen setzen wollen, dass wir dieses Spiel nicht abgeschrieben haben. Und wie man sieht, kann es schnell gehen im Eishockey. Schade, dass wir diesen fünften Treffer trotz allem nicht mehr erzielen konnten», bilanzierte Verteidiger Joel Scheidegger, der mit seinem 4:5-Treffer die Spannung bis zur allerletzten Sekunde aufrechterhielt.

Die Highlights zum vierten Halbfinalspiel im Video. MySports

«Das war nicht das Olten, das wir kennen»

Trainer Lars Leuenberger zeigte sich indes etwas zerknirscht über die ersten 40 Minuten: «Das war nicht das Olten, das wir kennen.» Tatsächlich war der EHC Olten über zwei Drittel hinweg völlig von der Rolle, was sich insbesondere in undiszipliniertem Abwehrverhalten äusserte. Drei Mal konnte ein Chaux-de-Fonnier auf einen Abpraller völlig unbedrängt einschieben, womit die Powermäuse nach nur 25 Minuten einem beachtlichen 0:3-Rückstand gegenüberstanden.

Garry Nunn (nicht im Bild) trifft zum 2:5. Urs Lindt / freshfocus

Als die Oltner dann durch Schmucklis 1:3 zur ersten Aufholjagd ansetzten, kam mit dem Penaltytor durch Petrini und Andersons’ Powerplaytor die nächsten Rückschläge. Doch die Powermäuse gaben nicht auf: Garry Nunn verkürzte im Schlussabschnitt im Powerplay auf 2:5. Und als der Kanadier wenig später – in Unterzahl spielend – zum 3:5 traf, bekam das beinahe erloschene Oltner Feuer gehörig Sauerstoff verliehen. Der EHC Olten rannte gegen ein allmählich müdes und nervöser auftretendes La Chaux-de-Fonds an. Torhüter Rytz machte einem zusätzlichen Feldspieler Platz, worauf Scheidegger den Anschlusstreffer erzielte. Und auch danach verzeichneten die Oltner unter tosenden Verzweiflungsschreien der 4219 Zuschauer noch hochkarätige Chancen, sich in extremis in die Verlängerung zu retten. Aber eben: Der fünfte Treffer fiel nicht, womit die Oltner, wie bereits im Viertelfinal gegen Sierre, wiederum den Sack nach einer 3:0-Führung nach Siegen nicht zumachen können und zu einem fünften Spiel antreten müssen.

Die Enttäuschung darüber hielt sich im Kreise des EHC Olten in Grenzen. «Wir haben Charakter bewiesen und Moral gezeigt», sagte Scheidegger. Und trotz der ungenügenden zwei Dritteln sieht Trainer Leuenberger in der letztlich missglückten Aufholjagd vor allem auch eine klare Botschaft an La Chaux-de-Fonds für das nächste Halbfinalduell im Kleinholz: «Der letzte Eindruck zählt ja bekanntlich immer am meisten. Wie man sehen konnte, haben wir nach wie vor viel Kraft in den Beinen, die sie definitiv nicht mehr haben werden. Wir sind im Playoff-Halbfinal. Wir haben drei sehr gute Spiele gezeigt und auch diese letzten 20 Minuten waren sehr gut. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir am Dienstag diese Serie entscheiden können.»

Urs Lindt / freshfocus

