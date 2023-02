EHC Olten: Der grosse Kampf von Jan Mosimann zum ersten Saisontor

Swiss-League-Playoffs Eine grosse Last fällt ab: Jan Mosimanns Kampf zum ersten Saisontor - «Ich hatte Gänsehaut wegen den Jungs» EHCO-Stürmer Jan Mosimann steht sinnbildlich für die mangelhafte Effizienz im Oltner Abschluss, aber auch für den leidenschaftlichen Kampfgeist. Nun hat er mit seinem Tor nach 78 torlosen Partien den Bann gebrochen. Und der EHC Olten führt erstmals in der Derbyserie. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 20.02.2023, 04.57 Uhr

Stürmer Jan Mosimann hat eine lange Durststrecke hinter sich. Marc Schumacher / freshfocus

Das Tor ist in der Endabrechnung dieses dritten Viertelfinalspiels kaum die Rede wert, doch für ihn persönlich bedeutet es die Welt. Endlich, ja, endlich schiesst Stürmer Jan Mosimann sein erstes Tor in der laufenden Saison. Dass es ausgerechnet jenes zum 4:1 ins leere Tor sein musste, stört ihn nicht. Er lacht und sagt: «Es gibt doch ein englisches Sprichwort: «They don’t ask how, they ask how many» - Es wird nicht gefragt, wie die Tore fallen, sondern wie viele. Er nehme den Treffer ohne Torhüter im Goal gerne, denn in seiner Situation könne er nicht auch noch auswählen, wie das Tor fallen sollte. Immerhin habe er es sich für ein wichtiges Spiel in den Playoffs aufgespart, witzelt er. Letztmals traf er vor über einem Jahr am 18. Januar 2022 auswärts in Langenthal. Damit absolvierte Jan Mosimann 78 Spiele für den EHC Olten ohne ein einziges Tor zu erzielen.

Doch noch viel mehr als das erste Saisontor freut ihn die Reaktion seiner Teamkollegen. «Die Reaktion der Jungs war so schön, ich bekam sofort Gänsehaut. Es hat mir sehr viel bedeutet. Sie haben mich die ganze Saison immer unterstützt», sagt Mosimann mit feuchten Augen.

Er sei nie mit einem schlechten Gefühl in die Garderobe gelaufen und habe es auch nie so wahrgenommen, als wäre seine Situation intern ein grosses Thema. «Es wurde mir auch nie etwas vorgeworfen und dennoch war es für mich eine sehr spezielle Situation. Ich hatte noch nie in meiner Karriere eine solche Durststrecke. Es hat mir jetzt ganz sicher gutgetan», erzählt Mosimann.

Der rettende Strohhalm: Der bedeutendste Unterzahlspieler

Er habe im Verlauf der Saison immer wieder mit seinen Teamkollegen und Trainern gesprochen, «alle haben mich immer motiviert und gesagt: Wenn man weiter hart arbeitet, wird es irgendwann schon so weit sein.» Doch die Tore kamen nie. Jan Mosimann schloss die Qualifikation mit 0 Toren und 3 Assists aus 41 Spielen ab, intern abgeschlagen Letzter in der persönlichen Punkteausbeute aller Saison-Stammspieler. Es habe sicherlich Tage gegeben in dieser Saison, in denen er alles hinterfragt habe und daran zu beissen hatte, dass er kein einziges Tor zustande bringe. «Ich fragte mich: Kann ich überhaupt noch Hockey spielen?» Er sei enttäuscht gewesen, weil er mit ganz anderen Erwartungen in die Saison stieg. «Vielleicht auch mit etwas zu grossen. Ich war ja noch nie der grosse Topskorer, aber habe dennoch hin und wieder meine Tore geschossen. Als das nicht der Fall war, habe ich mich sicher immer mehr versteift», erzählt er.

Jan Mosimann nachdenklich. Freshfocus

Mosimann gerät mit allmählich verlierendem Selbstvertrauen in eine Spirale, orientiert sich ganz unbewusst immer mehr dem Defensivspiel. Es ist der Griff an den rettenden Strohhalm. Zwischenzeitlich wurde Jan Mosimann in der Qualifikation für eine Bedenkpause als überzählig aufgeführt, doch schnell rutschte er wieder ins Lineup.

Der Stürmer, der sich als Aufstiegsschütze in Spiel 7 der Ligaqualifikation im April 2018 in die Geschichtsbücher der Rapperswil-Jona Lakers schoss, verlor das Ansehen im Team nie. Und das aus gutem Grund: Jan Mosimann gilt als die grosse Figur des Oltner Unterzahlspiels. Mit grosser Leidenschaft kämpft er um die Scheiben, rackert, wirft sich in die Schüsse und schlägt die Pucks aus der Gefahrenzone. Er tat dies selbst in Spielen, die schon längst entschieden waren. Wie etwa im letzten Qualifikationsspiel in Visp, als er im Stand von 1:5 sich spektakulär in den Schuss warf und dafür grossen Applaus seiner Teamkollegen einheimste und daran wegen einer Blessur noch für einige Tage erinnert wurde. Phasenweise brauchte sich der EHC Olten im Penalty Killing keine Sorgen zu machen, wenn Jan Mosimann auf dem Eis stand: Er hatte noch jede gefährliche Situation bereinigen können.

Schon früher habe er sich leidenschaftlich gerne dem Unterzahlspiel gewidmet. «Es gibt mir viel, wenn ich das Powerplay des Gegners killen kann. Ich ziehe Energie daraus und es freut mich, wenn ich damit dem Team helfen kann», sagt er.

Der prägende Satz von Lars Leuenberger

Jan Mosimann verbrachte nach der Qualifikation zehn gute spielfreie Tage, die ihm mental halfen und trotz intensiver Trainings auch erholsam waren. Während eines Teamgesprächs sagte Trainer Lars Leuenberger, dass sie gut daran tun würden, die Qualifikation hinter sich zu lassen: Jetzt startet eine neue Saison. «Plötzlich war dieser eine Satz bei mir im Kopf immer präsent. Diese Aussage war mich gewissermassen prägend», erzählt Mosimann.

Jan Mosimann, Mitte, genoss im Team mit seinem Kampfgeist stets grosses Ansehen. Freshfocus

Gleichwohl kämpft Jan Mosimann in den laufenden Playoffs offensiv weiterhin äusserst glücklos, es fehlt nach wie vor das letzte Quäntchen Überzeugung in Form von Selbstvertrauen. Und dennoch steht er in allen drei bestrittenen Partien mit einer völlig losgelösten, positiven Körpersprache auf den Schlittschuhen. Jan Mosimann sticht, nachdem er in Spiel eins nach dem ersten Shift mit drei Fehlpässen die Nervosität ablegen konnte, gegen Langenthal mit seinem leidenschaftlichen Kampfgeist in bisher allen drei Spielen heraus.

Dieser Kampfgeist brauchte es etwa in Spiel drei am Samstag in Kleinholz von jedem einzelnen Oltner. Nach einem kräfteraubenden ersten Drittel, in dem sich die Teams neutralisierten und dem Gegner wenig Räume zustanden, kam der EHCO nach einer Druckphase mit einer 2:0-Führung aus dem zweiten Drittel heraus. Doch im Schlussabschnitt wendete sich das Blatt, wie bereits in Spiel zwei. Die Powermäuse wurden nachlässiger, sodass das Spiel nach einem Shorthander bis zwei Minuten vor Schluss auf Messers Schneide stand und Langenthal nahe am Ausgleich stand. Doch Andri Spiller sorgte schliesslich nach einem schön herausgespielten Konter über Simon Sterchi mit einem ansehnlichen Volleytor für die Entscheidung, ehe Jan Mosimanns grosser Moment folgte.

Mosimann: «Das war ein wichtiger Sieg für uns. Auch wenn für uns das erste Spiel nie mehr war als eine Niederlage. Vielleicht war es gerade gut, dass wir in Langenthal über die Verlängerung mussten. Es zeigte uns auf: Widerstände gibt es, aber wir sind bereit dafür. Wir hatten sie ja dominiert und nun hatte Langenthal von Spiel zu Spiel weniger Spielanteile. Wir möchten nun im vierten Spiel dafür sorgen, dass sie nochmals weniger Zugriff aufs Spiel finden, bis sie irgendwann gar keinen mehr haben.»

Mit einem zweiten Sieg auswärts im Langenthaler Schoren könnte der EHC Olten heute Abend (Puckeinwurf: 19.46 Uhr) für eine komfortable 3:1-Führung nach Siegen sorgen. Es würde nicht zuletzt Jan Mosimann eine weitere grosse Last von den Schultern fallen.

Jan Mosimann wird im Auswärtsspiel gegen die Ticino Rockets unter Druck gesetzt. Freshfocus

