Ein Sturmduo harmoniert: Simon Sterchi und Dominic Forget

Swiss-League-Playoffs Ein Sturmduo harmoniert: Der EHC Olten will auf direktem Weg in den Halbfinal Der EHC Olten will heute auswärts beim HC Sierre die einseitigste Playoff-Serie der Swiss League mit dem vierten Sieg im vierten Spiel beenden und in die Halbfinals einziehen – mittendrin: Das harmonierende Sturmduo Simon Sterchi und Dominic Forget. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 19.03.2022, 04.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wissen, was der andere tut: Simon Sterchi (vorne) und Dominic Forget. Martin Meienberger/Freshfocus

3:0 nach Siegen, 20:6 Tore, ein Torschussverhältnis von 141:78 – die Überlegenheit des EHC Olten im Playoff-Viertelfinal gegen Aussenseiter Sierre spricht auch in der Statistik Bände. Was will da bloss noch schiefgehen?

Wer sich allerdings nach dem zweiten 8:2-Heimsieg in den Reihen des EHC Olten herumhört, der verweist gerne darauf, wie schwierig und unbequem dieser HC Sierre trotz aller Deutlichkeit zu spielen sei. Auch Stürmer Simon Sterchi bestätigt: «Sie machen es uns nicht einfach. Sie sind in unseren beiden Heimspielen erst im Verlauf des Spiels eingebrochen und hatten uns am Anfang jeweils sehr viel abverlangt», hält er fest.

Die drei Spiele hätten es ausserdem wieder einmal gezeigt, führt Sterchi fort: «Sierre ist ein mühsamer Gegner. Man weiss nie so recht, woran man bei ihnen ist, sie sind eine Wundertüte.»

Überraschend kam für die Powermäuse zuletzt etwa der Goaliewechsel des HC Sierre in der 32. Minute, als Remo Giovannini, der gegen Olten die Serie seines Lebens spielt, durch Ersatztorhüter Noah In-Albon ersetzt wurde. Die Botschaft? Als würde man sich beim Spielstand von 0:5 vorzeitig geschlagen geben und sich auf das Spiel vier konzentrieren wollen.

Der deutliche Qualitätsunterschied des EHC Olten und Sierre basiert nicht zuletzt auf der Kaderbreite, ein Kontrast, der sich mit den B-Lizenzverstärkungen noch akzentuiert hat. Das wiederum versucht Sierre zu kaschieren, indem sie darauf bedacht sind, dass ihre Teamleader – Arnaud Montandon und Eric Castonguay – jeweils auf die Oltner Importlinie und Forget-Linie treffen. Und damit einen beachtlichen Energieverschleiss mit überdurchschnittlichen Eiszeiten aufweisen.

Forget und Sterchi: Sie spielten zuvor bereits zwei Jahre nebeneinander

Kein Wunder also, dass sich der HC Sierre mit beiden Oltner Toplinien schwertut. Insbesondere auch die Sturmlinie um Forget, Sterchi und Lhotak begeistert in dieser Serie von Spiel zu Spiel. Zuletzt brillierten sie nicht nur beim 1:0-Führungstor des EHC Olten in Spiel drei vor den eigenen Fans, als Sterchi seinem Gegenspieler davonzog und Forget vor dem Tor ideal in Szene setzte.

Dass insbesondere Forget und Sterchi harmonieren, kommt nicht von ungefähr. Die beiden spielten bereits in La Chaux-de-Fonds in den Saisons 16/17 und 17/18 während zwei Jahren Seite an Seite. «Wir mussten kürzlich darüber lachen, weil ich damals 21 war und enorm von ihm profitieren konnte. Mittlerweile bin ich reifer geworden und er spielt mit 41 auf absolutem Topniveau. Es ist schön, dass ich nun auch etwas zurückgeben kann und er nun hin und wieder auch von mir profitieren kann», sagt Sterchi schmunzelnd und erzählt eine Anekdote seiner Ankunft in Olten während dieser Saison, als Forget ihn auf die gemeinsamen HCC-Zeiten ansprach und meinte, dass er erstaunt wäre, wenn Lars Leuenberger sie beide nicht in derselben Sturmlinie aufstellen würde. Der ­EHCO-Trainer wusste natürlich von ihrer gemeinsamen Vergangenheit. «Wir kennen uns sehr gut. Da ist ein Selbstverständnis vorhanden, das sich auf dem Eis bemerkbar macht», erzählt Sterchi.

Der Wille, die Serie in vier Spielen zu beenden, ist gross

Und schliesslich würden sie auch mit dem Dritten im Bunde, Lukas Lhotak, ideal harmonieren. «Er behält das Eishockeyspielen einfach, geht geradeaus und sucht den direktesten Weg. Für Forget und mich, die vielleicht manchmal noch den Pass zu viel suchen, ist er der ideale Partner. Es fägt sehr!»

Auf den starken Spielen ausruhen, kommt aber für Sterchi, Forget und Co. nun nicht infrage. Der Wille, die Serie in vier Spielen zu beenden, ist gross. «Ich erwarte eine Partie wie das Spiel zwei in Sierre: physisch hochstehend. Wir dürfen sicher nicht zu übermütig in dieses Spiel gehen, aber trotzdem stets das Ziel verfolgen, am Ende ein Tor mehr zu schiessen als sie. Ich bin zuversichtlich.» Die Halbfinalqualifikation kann für den EHC Olten eigentlich doch nur noch Formsache sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen