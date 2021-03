Swiss-League-Playoffs EHCO-Verteidiger David Stämpfli - der Bösewicht, der die Grenzen auslotet David Stämpfli wird als Teamkollege sehr geschätzt, gilt aber als unbequemer, giftiger Gegenspieler. An seiner Leistung als bester Oltner ­Verteidiger im ersten Playoffspiel will er nun in Spiel zwei gegen Sierre anknüpfen. Und will dem Gegner auch weiterhin das Fürchten lehren. Silvan Hartmann 19.03.2021, 05.00 Uhr

Mit Selbstvertrauen an der Scheibe: David Stämpfli hat in Spiel eins in Sierre überzeugt. Pascal Muller

Es passierte vor nicht allzu langer Zeit am 29. Januar 2020: Verteidiger David Stämpfli, damals im Kloten-Dress, attackiert hinter dem eigenen Tor Oltens Dion Knelsen, erwischt den damaligen EHCO-Topskorer gefährlich am Kopf, worauf sich Verteidiger Cédric Maurer für seinen Teamkollegen rächt. Den Zorn hat Stämpfli auch von den damals noch 3791 Zuschauern im Stadion mit einem Pfeifkonzert zu spüren bekommen.

«Skandalös» schreibt diese Zeitung zwei Tage später, als bekannt wird, dass Täter Stämpfli ungeschoren davonkommt, jedoch Rächer Maurer mit einer Spielsperre bestraft wird. Stämpfli rückblickend auf die Szene angesprochen, muss er schmunzeln. «Ehrlich gesagt hatte ich es vergessen, als ich nach Olten kam. Als sie mir eines Tages in den Sinn kam, sprach ich Dion darauf an. Dass sich Maurer dann für seinen Kollegen einsetzt, gehört zum Eishockey dazu. Das Schöne ist, wenn man plötzlich eines Tages in der gleichen Garderobe sitzen darf und alle mit einem Lachen darauf zurückblicken können.»

Der Check von Stämpfli gegen Knelsen im Video:

Stämpfli führt aus, dass er überhaupt keine Verletzungsabsichten hatte. «Ich wurde bei der Szene total überrascht und wollte mich ehrlich gesagt selber schützen, weil ich einen Check von Dion erwartet hatte. Dabei erwischte ich ihn blöd am Kopf. Ich bin froh, dass niemand verletzt wurde.»

Viele Leute, die Stämpfli lediglich neben dem Eis kennen, seien jeweils überrascht, wenn sie von seinem Bösewicht-Image erfahren würden, erzählt er. «Ich bin überhaupt kein böser Mensch», sagt er lachend und ergänzt: «Ich suche eigentlich das Bösewichtsein überhaupt nicht, aber wenn das ein wichtiger Faktor ist und ich damit einen Teil zum Erfolg des Teams beitragen kann, dann übernehme ich diesen Job gerne.»

David Stämpfli lässt es regelmässig krachen. Urs Lindt

Stämpfli galt als Wiederholungstäter, hat sich den Ruf als Bösewicht, der die Grenzen auslotet, in der Liga unlängst erarbeitet. Im Dezember 2019 checkte er Sierres Yoan Massimino gegen den Kopf, das Opfer trug eine Gehirnerschütterung davon, Stämpfli bekam drei Spielsperren aufgebrummt.

Der 30-Jährige heisst Verletzungen überhaupt nicht gut, reflektiert besonnen. «Ich bewege mich oft ‘on the edge’. Es ist sicher nie eine böse Absicht dahinter, aber ich muss hart spielen, das macht mich stark, weshalb es von mir auch verlangt wird. Aber mir ist bewusst, dass es eine Gratwanderung ist.»

«Wir müssen die Füsse am Boden halten»

Auf dieser Gratwanderung bewegt sich Stämpfli auch im Dress des EHC Olten. Zumindest war er ganz offensichtlich Guillaume Asselin schon merklich auf die Pelle gerückt. Der Sierre-Topskorer liess sich nämlich in der 49. Minute gegen Stämpfli zu einem Stockstich hinreissen, wofür der Frankokanadier gestern nachträglich mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe bestraft wurde. Sie wird für Asselin nebst einer 800-Franken-Busse keine weiteren Konsequenzen haben.

Stämpfli machte im ersten Spiel auf der ganzen Linie positiv auf sich aufmerksam, holte keine einzige Strafe und war überdies der aktivste Oltner Verteidiger. Stämpfli hatte grossen Einfluss aufs Spiel, war defensiv verlässlich, machte mit dem Puck am Stock das Spiel schnell und fügte sich bestens in das offensive Spiel ein, verzeichnete hochkarätige Chancen. Auch er selbst war mit seiner Leistung zufrieden. «Ja, ich glaube, das war eine gute, solide Leistung. Ich müsste eigentlich sogar mindestens ein Tor erzielen, aber schlussendlich braucht es immer fünf Spieler pro Shift auf dem Eis. Ich denke, ich harmoniere gut mit Simon Lüthi und gegen vorne macht es auch Spass, meistens mit den beiden Ausländern Dion und Garry sowie Mason», sagt Stämpfli und ergänzt: «ja, die können Eishockey spielen.»

Nun bloss bescheiden bleiben, David Stämpfli erwähnt es im Gespräch gleich mehrmals. «Wir müssen die Füsse auf dem Boden halten. Es war eine gute Leistung, aber wir müssen realistisch bleiben: Sierre hatte gerade in den ersten zehn Minuten gute Chancen, wir agierten etwas kopflos, waren aufgeregt. Das gehört halt auch zu den Playoffs dazu. Alle wollen eine Schippe drauflegen, man will alles geben und dabei kann man etwas den Kopf verlieren. Es war gut, dass wir diese Startphase überstanden hatten und dann ins Spiel fanden. Schlussendlich war es ein verdienter Sieg. Und an dem müssen wir anknüpfen, ­genauso weiter machen, auf einfache Art hinten rausspielen. So werden wir zu unseren Chancen kommen, die wir nutzen müssen.»

Ein Wechsel zum EHC Olten? «Sag niemals nie»

Weil sich David Stämpfli innert kürzester Zeit beim EHCO bestens eingelebt hat, geht gerne vergessen, dass er bloss ausgeliehen mit einer B-Lizenz für Olten spielt. In Kloten wurde ihm mitgeteilt, dass die Einsatzzeit für den Rest der Saison beschränkt sein werde. «Wir fassten dann den gemeinsamen Entschluss, dass mir eine kurzfristige Luftveränderung helfen könnte. Ich bin froh, konnten wir eine Lösung finden.»

Stämpfli besitzt in Kloten noch einen Vertrag bis Ende der nächsten Saison 2021/22. Seine Zukunft lässt er dennoch offen. «Sag niemals nie», sagt er bloss auf die Frage, ob er sich eine Zukunft in Grünweiss vorstellen könnte. Vorerst konzentriert sich Stämpfli auf die Playoffs mit Olten und will Freitag Abend, 19.45 Uhr, die starke Leistung aus Spiel eins bestätigen. Eines ist klar: Diesmal hätte Bösewicht Stämpfli die EHCO-Fans beim Ausloten der Grenzen auf seiner Seite.