Swiss-League-Playoffs EHCO-Trainer Lars Leuenberger nach der Final-Qualifikation: «Ich wünsche mir, dass die ganze Stadt Olten durchdreht» Der EHC Olten hat ein erstes Etappenziel erreicht und sich für den Playoff-Final der Swiss League qualifiziert. Am Tag nach dem vierten und entscheidenden Sieg gegen die GCK Lions nahm Oltens Headcoach Lars Leuenberger Stellung zu den drängendsten Fragen. Zum Beispiel: Wie bringt man die torlosen EHCO-Ausländer wieder in Schwung? Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 12.03.2023, 05.00 Uhr

Engagiert bei der Sache: EHCO-Headcoach Lars Leuenberger. Marc Schumacher / freshfocus

Sie haben der Mannschaft nach der hart erkämpften Final-Qualifikation drei Tage frei gegeben. Wie wertvoll ist so eine Pause?

Ich hatte das Gefühl, dass wir uns nach dieser physisch und mental sehr anforderungsreichen Phase diese Auszeit herausnehmen dürfen. Es ist wichtig, dass man auch mal abschalten kann.

Apropos abschalten: Wie schlafen Sie nach so einem Nervenspiel wie zum Abschluss der Serie gegen die GCK Lions?

Es war sicher eine sehr strenge Serie, in welcher jeder Match unglaublich eng war. Entsprechend war die Erleichterung riesig, aber auch die Müdigkeit. Ich konnte also gut schlafen.

Was machte es so schwierig, die Lions auf Distanz zu halten?

Man darf einfach nicht vergessen, dass diese Mannschaft sehr gut besetzt ist mit routinierten Spielern wie Blaser, Schlagenhauf, Diem, Kärki und Backman sowie sehr talentierten Jungen wie Graf, Truog, Reichle, Guebey oder Mettler. Das hat nicht mehr viel mit einem Farmteam zu tun, als das diese Mannschaft im Umfeld ja immer noch gerne belächelt wurde. Da war sehr, sehr viel Qualität vorhanden. Sie schlossen die Qualifikation nicht umsonst auf Platz 3 ab.

Was hat schliesslich den Unterschied zu Gunsten des EHCO ausgemacht?

Letztlich hatten wir wohl ein wenig mehr Qualität in der Mannschaft. Besonders die dritte und vierte Linie hat dank Spielern wie Jan Mosimann oder Cedric Hüsler entscheidende Tore beigetragen. Diese Breite ist in den Playoffs immer extrem wichtig. Oder anders ausgedrückt: Die Schweizer Spieler haben den Unterschied ausgemacht.

Die Schweizer Spieler haben ihr Soll mehr als erfüllt, dafür gabs kein einziges Tor von den Ausländern. Es grenzt ja fast an ein Wunder, dass man trotz dieses Totalausfalls eine Runde weitergekommen ist…

Man darf nicht vergessen: Die Ausländer-Linie hat uns lange durch die Saison getragen, obwohl wir mit Nunn und Horansky, der nun schon zum zweiten Mal länger fehlt, zwei wichtige Spieler verloren haben. Das hat uns nicht geholfen. Zum Glück haben wir aber mit der Spiller-/Kast-/Sterchi-Reihe eine der besten Sturmreihen der Liga. Die hat uns durch diese Serie geführt mit ihren wichtigen Toren.

Aber was kann man ändern, damit die Ausländer wieder in Schwung kommen?

Das ist eine gute Frage: Vielleicht helfen die paar Tage Pause zur Erholung. Und vielleicht hilft auch der Umstand, dass der grosse Favoritendruck jetzt abfällt. Es ist nicht einfach, zweimal hintereinander in einen Final vorzustossen. Es zeugt von Charakter und Qualität – und wie man mit Drucksituationen umzugehen vermag. Darauf können wir stolz sein. Und das sollte auch hilfreich für das Selbstvertrauen jedes Spielers sein. Es gibt doch nichts Schöneres, als in einem Playoff-Final zu spielen. Den wollen wir natürlich gewinnen. Aber gleichzeitig auch die Fesseln abstreifen und Spass haben.

Apropos Favoritendruck: Im Final sind Sie die Rolle der Mannschaft, die alles zu verlieren hat, während sowohl Langenthal als auch die GCK Lions als Spielverderber agieren durfte, endlich los. Ist das eine Erleichterung?

Absolut. Unsere beiden bisherigen Gegner hatten absolut nichts zu verlieren. Wir hatten den Erwartungsdruck von allen Seiten. Jetzt steht uns mit La Chaux-de-Fonds ein Kontrahent gegenüber, der sich auf Augenhöhe mit uns bewegt und der mitspielen will. Wir legten einen unglaublichen Saisonstart hin, sie einen unglaublichen Endspurt. Die Chancen stehen 50:50. Das wird eine spannende Serie!

Ihre Mannschaft musste auf dem Weg in den Final viele Widerstände überwinden und hatte im Vergleich zu La Chaux-de-Fonds die schwierigen Hindernisse zu überwinden. Hilft das?

Jein. Es ist sicher wichtig, dass wir von Anfang an beissen mussten. Oder besser gesagt schon seit Januar, als es bei uns nicht mehr so gut lief. Auf der anderen Seite konnte La Chaux-de-Fonds in dieser Phase jede Menge Selbstvertrauen tanken. Man kann das also von verschiedenen Seiten betrachten.

Was wünschen Sie sich im Hinblick auf die Finalserie?

Die Zuschauer sollen uns helfen, dass diese Finalspiele eine riesige Party werden. Ich wünsche mir, dass die Leute ins Kleinholz strömen, dass wir eine volle Hütte haben. Ich wünsche mir, dass die ganze Stadt Olten durchdreht, diese Stimmung ins Stadion mitbringt und uns nach vorne pusht. Unser Stadion muss kochen. Diese Atmosphäre brauchen wir. Das hat diese Mannschaft ganz einfach verdient.

