EHC Olten: Trainer Lars Leuenberger im grossen Playoff-Interview

Swiss-League-Playoffs EHC-Olten-Trainer Lars Leuenberger im Playoff-Interview: «Ich vermisse hier ein bisschen die Demut»

Mit Herzblut an der Arbeit: Trainer Lars Leuenberger. Marc Schumacher / freshfocus

Lars Leuenberger, wie steht es um Ihre Gemütslage vor dem Auftakt in die Playoffs?

Lars Leuenberger: Gut. Es ist schön, dass die entscheidende Phase endlich losgeht. Wir hatten noch einmal eine sehr gute Woche verbracht. Nun geht es noch um Details, bevor wir dann am Dienstagabend bereit sein werden.

Was hatten Sie angestrebt in der spielfreien Woche?

Wir haben allgemein noch einmal unsere Grundlagen repetiert und dann haben wir uns sicher auch um die Special Teams gekümmert. Wir haben auch hin und wieder das Spiel gegen Langenthal mit Fünf-gegen-Fünf simuliert, dass immer wieder mal der Herz-Rhythmus hochgeht. Am Mittwoch führten wir ausserdem einen Teamevent durch. Dabei ging es darum, noch einmal gemeinsam etwas Lustiges, Spannendes zu machen. Ich denke, das ist uns recht gut gelungen.

Sprechen wir über die Qualifikation: Sie begann sehr gut, worauf man auf der Zielgeraden noch Platz 1 abgab. Was ziehen Sie für eine Bilanz?

Wenn wir ganz vorne anfangen, mussten wir ja auf diese Saison hin wieder viele Spieler einbauen, mit einem neuen Ausländer dazu. Das haben wir sehr gut hingebracht, wir sind sehr gut gestartet, hatten eine hohe Pace, bestritten sehr dominante Spiele, mit denen wir durchaus auch ein Statement setzen konnten. Dann zogen wir eine Phase ein, in der wir überdurchschnittlich viele Verletzte hatten. Die Mannschaft ist als Folge daraus noch einmal sehr zusammengerückt, deshalb hatten wir noch einmal eine sehr erfolgreiche Phase bis zum 30. Dezember, bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir Spiel für Spiel unsere Leistungen abgerufen.

Dann kamen die Niederlagen.

Ja, wir hatten ja dann auch wieder verletzte Spieler ins Team einzubauen, die bei ihrer Rückkehr ihren gewohnten Spielrhythmus nicht mehr hatten und je nach dem womöglich auch noch das Selbstvertrauen verloren hatten nach wochen- oder gar monatelanger Verletzung. Natürlich hatte ich in dieser Phase auch gemerkt, dass wir etwas ins Straucheln geraten sind. Aber was man nicht vergessen darf: Wir hatten gute Spiele gezeigt, in denen wir noch verloren: Basel, zum Beispiel, hatte 12 Schüsse auf unser Tor zustande gebracht, wir 45 Abschlüsse.

Und trotzdem gewannen sie.

Ich habe wohl noch nie ein Team gecoacht, das in einem Spiel nur 12 Schüsse auf sein Tor zuliess, da kann man dann seiner Mannschaft wenig vorwerfen, ausser eben, dass sie in der Offensive zu wenig produktiv war. Man sollte ohnehin eine Mannschaft nicht immer nur nach dem Resultat beurteilen – auch wenn man gewinnt nicht. Wir hatten auch viele Spiele absolviert, die nicht gut waren, wir aber trotzdem einen Weg zum Sieg gefunden hatten. Ich denke, das war auch in der spielfreien Woche jetzt ein bisschen ein Thema.

Und dann gab es ja auch noch einen ebenbürtigen Kontrahenten.

Mit La Chaux-de-Fonds hatten wir in der Tat auch eine andere Mannschaft, die einen sehr guten Lauf hatte – das muss man auch respektieren können. Wir spielten gegen sie auswärts, als sie einen Riesenlauf hatten. Es war ärgerlich, dass wir dieses Spiel verloren hatten, weil wir die Punkte aus den eigenen Händen gaben mit viel zu vielen Strafen. Ich bin überzeugt, dass wir mit etwas mehr Disziplin diese drei Punkte geholt hätten.

Sie waren 42 Spiele lang auf Platz eins klassiert, auf der Zielgeraden, drei Spiele vor Schluss, gibt man die Leaderposition ab. Was macht das mit einem Team?

Ich denke, wenn etwas mal nicht läuft und man ein Ziel, das man sich gesetzt hat, nicht erreicht, dann ist es wichtig, dass man es analysiert und die richtigen Schlüsse zieht. Wir wissen, dass nicht derjenige, der die Qualifikation gewinnt, automatisch Meister wird. Es ist immer das Gleiche: Ich habe beim SC Bern als Achtplatzierter den Ersten aus den Playoffs geworfen – das ist auch sonst schon X-mal vorgekommen. Wir dürfen uns nun nicht verrückt werden lassen und uns womöglich noch hinterfragen, wo wir genau diese Punkte liegen lassen haben.

Hat die Mannschaft zum Schluss einen ersten Erfolgsdruck wahrgenommen – und ist deshalb gescheitert?

Ich glaube mehr, dass wir Spiele hatten, wie bei den GCK Lions am 3. Januar (1:4), in denen wir etwas zu nonchalant waren und die letzte Konsequenz vermissen liessen. Wir hatten ein paar Tage zuvor das Derby gewonnen in Langenthal (7:5), die Hütte war voll, es waren Emotionen im Spiel. Nun kann man sagen: Damit muss man als Profi umgehen können. Ja, klar sind es Profis, aber ein Profi ist auch ein Mensch. Solche Spiele hat jedes andere Team auch. Es war ja dann so, dass wir immer noch gut gespielt hatten, aber halt die Spiele nicht mehr zwingend gewinnen konnten. Und dann kommt man automatisch in eine Spirale, dann fängt es im Kopf an zu drehen und irgendwann geht es mal ins Selbstvertrauen. Aber es hat auch alles eine gute Seite.

Welche?

Wir wissen jetzt: So einfach ist es nicht, dass wir einfach durchmarschieren können. Wir müssen daraus lernen. Wenn man daraus seine Lehren zieht, dann geht man gestärkt in die nächste Runde hinein – und das sind jetzt die Playoffs.

Zum Abschluss in Visp war die Stimmung fast ein wenig auf dem Tiefpunkt. Man hat die Enttäuschung über das Verpassen des Qualisieges gespürt. Inwiefern wird das in den Playoffs bei den Spielern noch in den Hinterköpfen präsent sein?

Ich glaube, diese spielfreie Woche vor den Playoffs kam uns sehr entgegen, das war super für uns. Wir haben auch Gespräche darüber geführt, dass nichts selbstverständlich ist und man sich Erfolg erarbeiten muss. Es ist auch nicht so einfach: Plötzlich spielt einer die ganze Zeit und als die Verletzten wieder zurückkehren, spielt man keine grosse Rolle mehr. Das ist ein Prozess, den jeder einzelne Spieler verstehen muss. Ich denke, da kam im Verlauf der Saison auch vieles zusammen. Aber ich bin überzeugt, dass wir die Spannung in dieser Woche wieder aufbauen konnten und wir bereit sind für dieses Playoffderby.

Der EHC Olten hat in der Qualifikation am meisten Zweiminutenstrafen gefasst. Strafen sind meisterschaftsentscheidend. Wir lässt sich das in den Playoffs abschalten?

Es ist eine Frage der Disziplin, da muss sich jeder einzelne hinterfragen. Ja, wir müssen das zwingend abschalten, weil wir dadurch schon auch das eine oder andere Spiel verloren hatten und uns angriffig machen. Langenthal hat im Schnitt gegen uns bei Fünf-gegen-Fünf gerade mal ein Tor pro Partie geschossen, der Rest der Tore fiel in ihrem Powerplay. Da werden wir bereit sein müssen.

Zum Thema wurden auch die Goalies: Hat der EHC Olten ein Torhüterproblem?

Nein – überhaupt nicht. Wenn man auf Platz zwei klassiert ist und wir es als Mannschaft nicht verspielt hätten, dann stünden wir zum Ende der Qualifikation auf Platz eins. Schon nur das zeigt doch auf, dass wir kein Torhüterproblem haben können. Wir haben mit Lucas Rötheli einen jungen, absoluten Toptorhüter, mit dem wir eine solch gute Qualifikation bestreiten konnten. Mich ärgert etwas ganz Grundlegendes an dieser Diskussion.

Bitte?

Ich vermisse hier ein bisschen die Demut. Wir sind seit zwei Jahren auf konstant hohem Niveau, haben etwa hundert Spiele absolviert und waren immer mindestens auf Platz zwei. Manchmal könnte ich meinen, der EHC Olten wäre früher jedes Jahr Schweizer Meister geworden, hätte viele Pokale in der Vitrine, als hätte es hier im Kleinholz irgendwo ein Bürogebäude nur mit Pokalen drin. Aber wo ist das?

Nicht auffindbar.

Das hat diese Mannschaft einfach nicht verdient. Ich lese eigentlich nichts, aber ich höre viel, dass die Leute sehr oft unzufrieden sind. Ich frage mich: Gibt es irgendeinen Grund, mit dieser Mannschaft nicht zufrieden zu sein? Damit habe ich ehrlich gesagt meine Probleme, denn dieser Klub hat seit 30 Jahren nichts mehr gewonnen. Seit ich hier bin – viele Spieler, der Staff und die Klubführung miteinbezogen – sind wir so konstant, wie der EHC Olten wohl noch nie war. Ich finde, da müssten wir schon etwas Demut zeigen können.

Es wäre von Vorteil.

Garantiert. Ich würde es ja noch verstehen, wenn wir in jedem Spiel ein ausverkauftes Stadion hätten und alle Fans würden uns nach vorne peitschen, aber das ist ja auch nicht der Fall. Ich habe das Gefühl, dass wir zusammen und wirklich alle im Umfeld an einem Strick ziehen sollten, gemeinsam Freude haben und miteinander durch diese Playoffs gehen. Nur wenn alles passt, ist Erfolg möglich.

Zurück zu den Goalies: Dominic Nyffeler hat seine Form nach seiner Verletzung noch nicht gefunden. Wird er bereit sein in den Playoffs?

Er fiel über drei Monate aus – die Frage soll erlaubt sein: Was erwarten wir von einem Profisportler, der so lange verletzt war? Und dann noch einen Torhüter, was noch viel intensiver wahrgenommen wird als ein Feldspieler, weil er der letzte Mann ist. Da spielen viele Sachen eine Rolle: das Selbstgefühl, die Bewegung und von der Rehabilitation der Verletzung schon gar nicht zu sprechen. Wir wussten ja, dass er Zeit brauchen wird, bis er wieder zur Form gelangt, die er hatte, als er beim EHC Olten unterschrieben hatte. Diese letzten drei Spiele bekam er, um ihm zu helfen und Spielpraxis zu geben, dass er ein Comeback in dieser Saison noch schaffen kann. Und jetzt konnten wir noch einmal eine Woche trainieren und weitere Trainings werden folgen. Wir brauchen auch in den Playoffs mindestens zwei gute Torhüter.

Was gewichten Sie denn stärker: Eine Nummer eins, die noch nicht in Form gekommen ist oder einen 20-jährigen Toptorhüter, der allerdings noch keine Playofferfahrung hat?

Ich nehme gerne das Beispiel des heutigen SCB-Torhüters Philip Wüthrich: Er war gerade 21 geworden, in seinen ersten Playoffs bei den Profis, als er mit dem SC Langenthal 2019 Meister wurde. Warum soll das Lucas Rötheli nicht auch erreichen können? Der Sport ist doch da, um Geschichte zu schreiben. Lucas hat mit einer sehr starken Qualifikation bewiesen, dass er das kann. Wie er reagieren wird in den Playoffs? Ich bin generell zu hundert Prozent überzeugt von unseren drei Torhütern. Vergessen darf man nämlich auch Gianluca Zaetta nicht, der fünf starke Partien zeigte und keine verlor.

Der EHC Olten zählt 33 Stammspieler und Sie haben bereits 36 Spieler eingesetzt. Ist diese Breite nun positiv zu werten oder kann es auch ein Störfaktor sein?

Jede gute Mannschaft versucht eine gute Breite aufzustellen – wir haben ja gesehen, dass wir es brauchen. Unser Job war es, die Breite zu haben, die wir vielleicht in der vergangenen Saison nicht hatten. Und mein Job wird es nun sein, die bestmögliche Mannschaft zusammenzustellen.

Sie haben drei Ausländer im Kader, das Transferfenster schliesst am Mittwoch. Hätten Sie gerne noch einen vierten, der das Team tatsächlich verstärkt und nicht nur ergänzt?

Ich denke, das ist ein Entscheid der Klubverantwortlichen. Wir müssen auch da demütig sein. Wer nun ausländische Spieler aus der National League oder sonst einer grossen Liga erwartet, muss sich bewusst sein: Wir sind nicht die New York Rangers, die einfach hier und dort auslesen können. Wir haben sehr gute Spieler, in die ich grosses Vertrauen habe. Sie haben die Qualitäten, dass es eine lange Reise für den EHC Olten gibt.

Ausgerechnet Langenthal wird der erste Playoffgegner sein. Was erwarten Sie für eine Serie?

Ich erwarte eine hochstehende Derbyserie. Es werden spannende Spiele mit grossen Emotionen und viel Hektik. Wir haben auch in dieser Saison fünf Mal gegeneinander gespielt und kennen uns gut. Dadurch, dass sich Langenthal zurückziehen wird, erhält die Serie noch zusätzliche Brisanz. Ich denke, es wird ein grosser Kampf werden.

Lange Zeit sah es nach dem EHC Basel aus. Hätten Sie lieber gegen den Aufsteiger gespielt?

Es ist ja noch amüsant: Von allen Medien wurde das vermeintlich letzte Derby ungemein gehypet, es sei die Dernière. Und was macht der Sport? Er macht das Playoffderby perfekt. Es musste ja so kommen (lacht). Ganz ehrlich: Mich stört das überhaupt nicht, ich mag Derbys. Es ist so, wie es ist. Früher hatte man ja sogar seinen Gegner noch auswählen können, da sah man dann alt aus, wenn man gegen den vermeintlichen Lieblingsgegner verlor. Im Sport ist alles möglich. Wir werden uns auf unsere Leistung konzentrieren.

Und trotzdem – ganz ehrlich: Blicken Sie mit einem Auge auch etwas auf La Chaux-de-Fonds?

Nein, überhaupt nicht. Es klingt abgedroschen, aber wir müssen wirklich zuerst Schritt für Schritt unseren Weg gehen. Wir müssen erst mal Langenthal schlagen und dann schauen wir weiter. Träume darf man haben, aber um diese verwirklichen zu können, braucht es sehr, sehr viel Arbeit.

Das Fernziel heisst Aufstieg. Man hat ein wenig das Gefühl, es wäre auch schon präsenter gewesen.

Für mich ist das Ziel nicht präsenter geworden und auch nicht in weitere Ferne gerückt als am ersten Tag oder am 30. Dezember, als alle dachten, wir würden durch die Liga marschieren. Wir wissen haargenau, was ein Aufstieg bedeutet, wie schwierig es ist, es tatsächlich zu schaffen. Und wie schwierig es zusätzlich mit der Ausländer-Regelung geworden ist, welche die National League eingeführt haben wollte. Und man darf nicht vergessen: Die Swiss League kämpft um die Existenz – und wir sollten dann Spieler über Monate hinweg unter Vertrag nehmen, die allenfalls gar nie spielen werden? Lasst uns vom Aufstieg träumen, aber ja, es ist ein extrem langer Weg. Das sind wir uns alle bewusst.

