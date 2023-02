EHC Olten: Garry Nunn und die Grippe

Swiss-League-Playoffs Die unfassbare Garry-Nunn-Saga: «Warum sollte ich in der schönsten Zeit des Jahres fehlen wollen?» Erst verletzte sich Garry Nunn in Höchstform und fiel monatelang aus, dann liegt er zum Playoffstart wegen einer Grippe flach. Was dann folgte, erinnert an eine Hexenjagd. Was der kanadische Importspieler des EHC Olten dazu sagt. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 22.02.2023, 05.03 Uhr

Erst die Verletzungen, dann die Grippe: Garry Nunn will wieder seine Form des Lebens finden. Marc Schumacher / freshfocus

Der Zeitpunkt könnte nicht unpassender sein: Ausgerechnet zum Playoffstart fehlt Teamleader Garry Nunn dem EHC Olten krankheitsbedingt. Er hatte sich eine Grippe eingefangen, womit er sich in einen grossen Kreis vieler Spieler der beiden höchsten Schweizer Ligen gesellte. Doch die Geschichte des kanadischen Importspielers nimmt in der Folge ein Ausmass an, begünstigt durch den unerwarteten 2:5-Fehlstart, die an eine Hexenjagd erinnert.

Die Geschichte beginnt am 31. Oktober 2022. An jenem Montagabend wird bekannt, dass Garry Nunn für zwei Jahre beim Oltner Ligakonkurrenten Visp unterschrieben hat. Er konnte dem Ruf des Geldes nicht widerstehen, soll er doch, so hört man, bei den Lonzastädtern 50 Prozent verdienen wie bisher. Es ist Nunns Lohn für seinen stärksten Saisonstart auf Schweizer Eis mit gegen zwei Skorerpunkten pro Spiel.

In der Oltner Fanszene werden damit schlagartig alte Wunden des spektakulären Importtransfers des SC Langenthal von Kelly/Campbell aus der Saison 2009/10 aufgerissen. Die Meinungen zu Nunns Abgang auf Ende Saison sind vielerorts gemacht, sie gehen so weit, dass einzelne Anhänger die sofortige Vertragsauflösung fordern. Garry Nunn musste sich in der Öffentlichkeit verteidigen, erst recht, weil er wegen einer muskulären Verletzung die halbe Saison ausfiel – und kurz nach seinem Comeback erneut über Wochen hinweg fehlte.

Garry Nunn war im Herbst in der Form seines Lebens. Marc Schumacher / freshfocus

Bis zur Beschattung am Wohnort

In den letzten Qualifikationsspielen versuchte der 33-Jährige nach seiner langwierigen Verletzungszeit wieder auf Betriebstemperatur zu kommen und wird dann prompt wenige Tage vor dem Playoffstart von einer Grippe ins Bett geworfen. Die Empörung ist gross, schnell einmal machen im Umfeld des EHC Olten Gerüchte die Runde, wonach Garry Nunn gar nicht krank sein soll, sondern viel mehr mit dem gut dotierten Visper Zweijahresvertrag im Gepäck gar keine Lust mehr habe auf einen verrückten Playoffritt mit dem EHCO. Abschätzige Ausdrücke wie «Schnupfen-Garry» oder die «Visper Grippe» folgen dazu.

«All das ändert nichts an meinem Ziel: Mein Ziel ist es, die Meisterschaft zu gewinnen. Ich wäre die glücklichste Person, Olten als Champion zu verlassen und dem Verein in die höchste Liga zu verhelfen. Es wäre das Grösste für mich.»

Als Garry Nunn nicht nur Spiel eins, sondern auch das Derby Nummer zwei und drei verpasst, steigt das Unverständnis schier ins Unermessliche. Es geht gar so weit, dass der Kanadier, wieder genesen, an seinem Wohnort in Hägendorf gesehen, ja vielmehr beschattet wird. Er wird fotografiert, wie er auf seinem Balkon liegend die Frühlingssonne geniesst. Das entsprechende Foto landet per Mail auf der EHCO-Geschäftsstelle, mit der spöttischen Bemerkung, wie ein Spieler mit einer Grippe dazu kommt, in seiner Freizeit die Sonne zu geniessen.

Lange Zeit nur Zuschauer: Der verletzte Garry Nunn während der Qualifikation. Marc Schumacher / freshfocus

«Es tat mir unglaublich weh»

Garry Nunn erfährt von all den boshaften Anschuldigungen nichts, er liest gemäss eigenen Aussagen insbesondere in der Playoffzeit keine Kommentare über Social-Media-Kanäle. Er zeigt sich erstaunt: «Es ist schade, dass es solche Stimmen gibt. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich das nie tun würde. Ich habe das in meiner Karriere noch kein einziges Mal gemacht und ich werde das auch nie tun. Warum sollte ich in der schönsten Zeit des Jahres fehlen wollen? Ich konnte es ja kaum erwarten, bis die Playoffs losgingen.»

Garry Nunn enteilt seinen Gegenspielern. Marc Schumacher / freshfocus

Am Morgen des ersten Playoffspiels habe er sich aufgemacht zum Warmup und sich dabei aussergewöhnlich müde gefühlt. «Nach dem Skaten fühlte ich mich noch schlechter, ich bekam Schüttelfrost. Ich dachte mir nichts dabei, ging nach Hause und schlief für ein paar Stunden. Als ich wieder erwachte, hatte ich hohes Fieber. Es war unmöglich, in dieser Verfassung zu spielen, ich musste mich leider für das Spiel abmelden», erzählt Nunn und ergänzt: «Es tat mir unglaublich weh, ich war frustriert und traurig, dass ich dem Team nicht helfen konnte, ich hatte mich sehr auf die Playoffs gefreut.»

Garry Nunn war trotz allem zuversichtlich, nach wenigen Tagen wieder zum Team stossen zu können, doch das war nicht der Fall. «Normalerweise habe ich für ein, zwei Tage Fieber. Doch dieses Mal bekam ich es für vier Tage einfach nicht weg», erzählt er. Der Kanadier bekundete immer mehr Mühe damit, seine Situation zu akzeptieren. «Es ist eine dieser Saisons, in der das eine nach dem andern kommt. Zuerst die Verletzungen. Und dann kriege ich die einzige Grippe der gesamten Saison genau dann, wenn die Playoffs anfangen. Was für ein unglücklicher Zeitpunkt, ich konnte es nicht glauben!»

Immerhin sei die Erleichterung gross gewesen, als seine Teamkollegen den Tritt fanden und die Serie ohne ihn auf 2:1 drehen konnten. «Wir haben ein sehr starkes Team, William Rapuzzi sprang ein und spielte gut. Ich war froh, dass wir zu unserem Spiel fanden.»

Am Montag gab Garry Nunn in Spiel vier neben Sean Collins und Lukas Lhotak sein Comeback. Er blieb bis auf einige Torchancen blass, meilenweit entfernt von der Form seines Lebens, die er im Herbst bis zur Verletzung noch hatte. «Ich habe mich, was die Energie betrifft, ehrlich gesagt besser gefühlt, als ich erwartet hätte. Aber ich erwarte von mir deutlich mehr. Ich wollte mich darauf konzentrieren, dass ich solide und smart spiele, das Spiel einfach halte. Ich hätte mir insbesondere im defensiven Spiel keine Fehler verziehen. Ich weiss, dass ich vor allem offensiv viel mehr bringen muss. Ich bin zuversichtlich, dass mir das von Spiel zu Spiel besser gelingen wird», so Garry Nunn.

Um möglichst schnell wieder in Form zu kommen, absolvierte der Kanadier am Dienstagmorgen das läuferisch intensive Training der Überzähligen unter der Leitung von Assistenztrainer Stefan Schneider. Garry Nunn versichert mitten in der Aufregung um seine Verletzungen, seinem Transfer zu Visp und der tagelangen Grippe: «All das ändert nichts an meinem Ziel: Mein Ziel ist es, die Meisterschaft zu gewinnen. Ich wäre die glücklichste Person, Olten als Champion zu verlassen und dem Verein in die höchste Liga zu verhelfen. Es wäre das Grösste für mich.»

