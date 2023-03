Swiss League Playoffs Die Stimmen zum Auswärtssieg des EHC Olten: «Wir wussten, dass wir nicht irgendeine Show aufführen müssen» Der EHC Olten schaffte mit einem 3:2-Sieg in Küsnacht das wichtige Break in der Halbfinalserie gegen die GCK Lions. Auch wenn das Resultat am Ende (zu) knapp war, zogen die Beteiligten ein positives Fazit. Die Stimmen von EHCO-Headcoach Lars Leuenberger und Stürmer Simon Sterchi zur Partie. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 03.03.2023, 10.00 Uhr

Durfte zufrieden sein mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Küsnacht: EHCO-Headcoach Lars Leuenberger. Freshfocus

Headcoach Lars Leuenberger über....

...die Leistungssteigerung seines Teams gegenüber des ersten Duells vom Dienstag: «Generell ist in diesem Spiel mehr gelaufen als im ersten Aufeinandertreffen. Wir müssen aber sicher noch kaltblütiger werden und uns für den enormen Aufwand, den wir betreiben, besser belohnen. Gut, konnten wir im zweiten Drittel im richtigen Moment diese drei Tore erzielen.»

...die Schwächephase im Mitteldrittel: «Nach dem 3:0 hatten wir ein paar Minuten, in denen wir sehr passiv wurden und die Scheibe nicht mehr in der offensiven Zone halten konnten. Dann kassierten wir noch eine blöde Strafe und brachten den Gegner so wieder ins Spiel zurück.»

...die exzellente Spielkontrolle im letzten Drittel: «Im letzten Drittel haben wir die Lions gut kontrolliert. Wir konnten die Scheibe halten, hatten die neutrale Zone im Griff und liessen auch ihr Forechecking kaum zur Geltung kommen. Sie brachten nur noch vier Schüsse auf unser Tor. Das war dann wieder eine reife Leistung, vor allem für ein Auswärtsspiel. Zumal die GCK Lions wirklich eine gute Mannschaft haben, gegen die es nicht einfach ist, zu spielen.»

Oltens Simon Sterchi im Zweikampf mit GCK-Verteidiger Yannick Blaser. Freshfocus

Stürmer Simon Sterchi über...

...seine Eindrücke vom Spielverlauf: «Wir haben uns vorgenommen, einen grundsoliden Match zu spielen. Im wissen, dass wir auswärts nicht irgendeine Show vorführen müssen. Auch mit dem 0:0 nach dem ersten Drittel konnten wir trotz der klar grösseren Spielanteile leben, weil wir wussten, dass wir die Zügel in der Hand halten.

Im zweiten Abschnitt konnten wir dann recht schnell davonziehen. Was uns dann aber nicht passieren darf: Wie schon im ersten Halbfinal laufen wir zweimal in einen Konter. So erzielten die Lions wieder zwei Tore - eigentlich aus dem Nichts. Das sind bittere Momente.»

...den reifen Oltner Auftritt im letzten Drittel: «Diese Reife haben wir im Verlauf der Playoffs durchaus auch schon vermissen lassen. Wir sind eine erfahrene Mannschaft mit vielen routinierten Spielern, die schon einige Playoff-Partien auf dem Buckel haben. Im letzten Drittel sind wir nie unter Druck geraten. Im Gegenteil: Ich hatte das Gefühl, dass wir viel näher am vierten Treffer waren als sie am Ausgleich.»

...die verpasste Vorentscheidung im fünfminütigen Powerplay: «Klar: In diesen fünf Minuten Powerplay müssten wir das Spiel entscheiden. Aber man ist zu diesem Zeitpunkt, im letzten Drittel und angesichts des Spielstands, auch nicht mehr bereit, die allerletzten Risiken einzugehen. Trotz des fehlenden Torerfolgs war diese Überzahl für uns gut.

Wir waren quasi ständig in Puckbesitz und konnten so automatisch Zeit von der Uhr herunterspielen. Zeit, die den Lions am Ende gefehlt hat, um selber nochmal etwas in der Offensive kreieren zu können. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn wir dort ein weitere Tor hätten erzielen können. Aber es war auch keine Tragödie.»

...über die Bedeutung des Auswärtssiegs: «Wir hatten in der Qualifikation auswärts bei den Lions immer ziemlich viel Mühe. Diesmal war es von unserer Seite kein Geknorze. Die Art und Weise, wie wir diesen Auswärtssieg geholt haben, war ganz okay. Es ist immer noch Steigerungspotenzial da. Aber auf dieser Leistung können wir im Hinblick auf den weiteren Verlauf der Serie und der Playoffs definitiv aufbauen.»

