EHC Olten: Wie Luca De Nisco eine 0:3-Finalserie mit Zug drehte

Swiss-League-Playoffs «Die Situation ist vergleichbar»: Jetzt will EVZ-Meister Luca De Nisco auch mit dem EHC Olten eine 0:3-Finalserie drehen Vor einem Jahr machte Stürmer Luca De Nisco als Teil des EV Zug das Unmögliche möglich und drehte gegen die ZSC Lions die Finalserie nach 0:3-Rückstand. Er blickt zurück, spricht über verblüffende Ähnlichkeiten und sagt, was es nun braucht, damit dem EHC Olten gegen La Chaux-de-Fonds das Gleiche gelingen kann. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 21.03.2023, 05.03 Uhr

Erst überzählig, nun sticht er hervor: Stürmer Luca De Nisco spielt eine gute Finalserie. Marc Schumacher / freshfocus

Es ist eine geballte Ladung an Erfahrung, welche das aktuelle Team des EHC Olten im Rucksack mit sich trägt. Erfahrung vor allem auch in punkto ergatterter Meistertitel. Von den 30 Spielern im Stammkader konnten schon deren 15 im Laufe ihrer Karriere mindestens einmal einen Pokal in die Höhe stemmen. In der Summe macht dies nicht weniger als 3 National-League-Titel, 15 Swiss-League-Titel, 1 Triumph in der NCAA sowie 1 Champion in der Slowakei (siehe Box unten).

Der aktuellste und wohl erstaunlichste Titel holte sich Stürmer Luca De Nisco im vergangenen Jahr, als er mit dem EV Zug die Sensation schaffte, tatsächlich einen 0:3-Rückstand drehte und die ZSC Lions in der siebten und entscheidenden Partie bezwang. Das muss jetzt nach drei Niederlagen in Folge auch der EHC Olten gegen La Chaux-de-Fonds schaffen. Als hätte er die Frage erwartet, muss De Nisco schmunzeln, als er schweissgebadet am Montagmorgen vom Eis kommt und gefragt wird, ob das Kunststück schon ein Jahr später vom EHCO wiederholt werden könne.

Luca De Nisco taucht in La Chaux-de-Fonds vor Torhüter Östlund auf und schliesst ab. Urs Lindt / freshfocus

Ganz der Bodenständige weisst De Nisco, von allen «Disco» genannt, erst mal daraufhin, dass er beim EV Zug auf dem Weg zum Titel ja keine Leaderrolle innehatte. In der Tat. Doch Luca De Nisco war dennoch ein Puzzlestück dieses aussergewöhnlichen Erfolgs, erlebte das Faszinierende am Sport hautnah mit: den schier unerklärlichen Momentumswechsel nach drei Niederlagen, die freigesetzte Dynamik nach dem ersten Sieg, das plötzlich wiedergefundene Selbstvertrauen, den sensationellen Turnaround.

«Die Situation lässt sich jetzt tatsächlich ein bisschen vergleichen», bestätigt Luca De Nisco und führt fort: «Auch in Zug verloren wir die ersten drei Spiele auf ähnliche bittere Weise. Es war letztes Jahr, wie jetzt, unmittelbar nach dem 0:3 viel Frustration spürbar, die dann aber schnell einer Zuversicht gewichen ist. Das Wichtigste war, dass wir trotz drei Niederlagen wussten, dass wir eigentlich das bessere Team waren, wir in jedem einzelnen Spiel besser spielten und nicht viel zum Sieg fehlte. Wir waren davon überzeugt, dass wir jedes weitere Spiel gewinnen könnten. Und das ist jetzt hier in Olten nicht anders als vor einem Jahr in Zug», erzählt De Nisco.

Kopfsache – und das ­Quäntchen Glück

Die beiden Serien weisen denn auch verblüffende Ähnlichkeiten auf. Da gab es in Spiel eins eine 2:0-Führung, die der EV Zug in einem schlechten Schlussdrittel noch aus der Hand gab und 2:3 verlor. Auch der EHCO wurde zwischenzeitlich passiv, gab die Zweitore-Führung hin und wurde in der Overtime für ein Allerweltsfoul bestraft. «Ich glaube, man darf sagen, dass das Quäntchen Glück bislang noch nicht auf unserer Seite war. Ich bin davon überzeugt, wenn wir das noch mehr erzwingen können, dann wird das Momentum kippen. Und so war es auch beim EV Zug», so De Nisco weiter.

Luca De Nisco betritt in Spiel zwei im Kleinholz die Playofffinal-Bühne. Marc Schumacher / freshfocus

Doch was genau war beim EV Zug in der Garderobe im Kreis der Mannschaft nach dem 0:3-Rückstand nach Siegen vorgefallen, das eine Wende erst überhaupt möglich machte? Luca De Nisco überlegt, zuckt mit den Schultern: «Es gab und gibt keinen magischen Trick. Wir hatten nichts Spezielles gegessen, hatten uns nicht anders vorbereitet. Das Mindset war genau das gleiche, wie in den drei Spielen zuvor. Ich denke, es hat sehr viel mit dem Willen und dem Selbstvertrauen zu tun. Wenn man weiss, dass man es ja eigentlich kann und grundsätzlich alles richtig macht, dann ist alles möglich. Klar, sie haben drei Siege in Folge geholt, aber das können wir genauso schaffen.»

Es brauche manchmal enorm wenig. «Wenn wir das 4. Spiel für uns entscheiden, dann beginnen die Köpfe auch in La Chaux-de-Fonds zu rattern. Denn auch sie haben gemerkt, dass wir eigentlich drei Mal das bessere Team waren. Da gibt es durchaus Parallelen zum letztjährigen National-League-Final», so De Nisco.

Die Wende, als nichts mehr für sie sprach

Zwei Phasen aus Spiel vier und sechs blieben dem 22-jährigen Zürcher aus dem letztjährigen historischen Final zwischen Zug und ZSC besonders gut in Erinnerung: Vor allem der Start in Spiel vier, als der ZSC früh auf 1:0 stellte, sprach eigentlich nichts mehr für den EV Zug. «Doch rückblickend brauchten wir vielleicht genau das. Wir hatten das Messer erst recht am Hals. Irgendwann gelangt man an den Zeitpunkt, an dem man rein gar nichts mehr zu verlieren hat – und wird dadurch noch stärker», so De Nisco.

Es war der Zeitpunkt, als der EVZ das Spiel und die Serie drehte. Während man in der Folge offensiv effizienter wurde, liess man defensiv kaum mehr etwas zu und bekam pro Partie bis zum Titel nicht mehr als ein Tor. In Spiel sechs etwa brauchte es beim EV Zug einen bärenstarken Leonardo Genoni im Team, der den Sieg gestohlen hatte, so De Nisco. «Ich denke, es braucht für den Erfolg natürlich auch Schlüsselspieler, die den Unterschied ausmachen können. In Zug war das Genoni.»

Vielleicht mag Torhüter Dominic Nyffeler in Spiel vier dem EHC Olten die entscheidenden Impulse geben. Für Luca De Nisco ist klar: «Es kann nicht sein, dass man als bessere Mannschaft vier Mal hintereinander verliert.» Das haben sie sich vor einem Jahr auch in der Garderobe des EVZ nach drei Niederlagen gesagt.

Horansky auf dem Eis: Kommt es zum grossen Comeback? Belastungstests Es ist, als würde eine Glut das grosse Feuer entfachen. Der Moment am Montagmorgen im Kleinholz wird selbst von einigen Teamkameraden genaustens verfolgt, später begibt sich auch der Headcoach persönlich noch zur Spielerbank und verfolgt das Geschehen auf dem Eis. Der am Arm verletzte Stan Horansky betritt in Vollmontur das Eis, kurvt für sich etwas herum. Und wird dann von Assistenztrainer Stefan Schneider in die Mangel genommen und bei Belastungstests an sein Limit gebracht. Bei höchstintensiven läuferischen Ausdauerprüfungen wird Horanskys Fitnesszustand getestet. Die Hoffnung auf seine Rückkehr in Spiel vier lebt – oder doch nicht ganz? Ernüchternd muss dann jedoch festgehalten werden, dass der Ausnahmekönner in der rund 30 Minuten andauernden Session keinen einzigen Puck sieht und den Stock bloss für das Gefühl in den Händen hält. Vielleicht ist es aber auch bloss ein Abwarten auf heute Dienstagabend, damit der Slowake, wohl fitgespritzt, doch noch Einfluss nehmen kann in die Finalserie. Und – wer weiss – am Ursprung liegt zur grossen Aufholjagd? (sha)

