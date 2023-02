EHC Olten: Torhüter Lucas Rötheli, die Ruhe in Person

Swiss-League-Playoffs Die Ruhe in Person: EHCO-Torhüter Lucas Rötheli war die grosse Figur im Playoff-Viertelfinal Torhüter Lucas Rötheli war die grosse Figur des EHC Olten in der Playoff-Viertelfinalserie. Beeindruckt das 20-jährige Torhütertalent auch im Halbfinal? Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Torhüter Lucas Rötheli strahlt im Playoff-Viertelfinal viel Sicherheit und Ruhe aus. Marc Schumacher / freshfocus

Der Jüngste im Team überstrahlte in der umkämpften Viertelfinalserie gegen Langenthal alle, erwies sich in seiner ersten kompletten Playoffserie auf Profistufe als grosse Teamstütze und ging voran. Das war trotz einer bereits überragenden Qualifikation in dieser Souveränität von einem 20-Jährigen nicht zu erwarten. «Er gab uns die Sicherheit und strahlte dabei immer sehr viel Ruhe aus. Er hat es sehr, sehr gut gemacht», lobt EHCO-Trainer Lars Leuenberger seinen Schlussmann.

Doch was sagt Lucas Rötheli selbst zu seiner Playoff-Premiere? Längst hat sich die eigenartige Mode im Schweizer Eishockey eingenistet, wonach die Torhüter während der Serien keine mediale Ansprechpartner sind. So handhabt das auch der EHC Olten. Doch mit dem Ende der Viertelfinalserie und den fünf spielfreien Tagen spricht auch Lucas Rötheli über seine Leistungen: «Es hat mir natürlich extrem Freude gemacht, dass ich spielen durfte. Es war mental sicher nicht immer einfach, es waren immer sehr enge Spiele bis zum Schluss, aber ich denke, ich habe es gut gemacht und kann sicherlich auf meinen Leistungen aufbauen. Es hat mir noch einmal viel Selbstvertrauen gegeben», sagt er.

«Warum soll das Lucas nicht auch können?»

Vor dem Playoffauftakt schwirrten vereinzelte Bedenken zur Torhüterposition beim EHC Olten herum. Dominic Nyffeler, die eigentliche Nummer eins, fand nach seiner unglücklichen und von Rückschlägen geprägten Verletzungszeit in den letzten Qualifikationsspielen nicht zu seiner Bestform zurück, sodass die Frage aufkam, ob ein 20-jähriges playoffunerfahrenes Torhütertalent den grossen Ansprüchen des Klubs, verbunden mit immensem Erfolgsdruck, überhaupt gerecht werden kann? Für wenige Tage machte gar das Gerücht die Runde, der EHCO sei von einer Verpflichtung eines ausländischen Torhüters für die Meisterschaftsentscheidung nicht abgeneigt. Auch diese Zeitung fragte sich zum Qualifikationsende: Hat der EHC Olten ein Torhüterproblem? Sowohl Sportchef Marc Grieder wie auch Headcoach Lars Leuenberger dementierten vehement. Letzterer brachte das Beispiel des heutigen SCB-Goalies Philip Wüthrich auf den Tisch, der im Alter von 20 Jahren in seiner ersten Swiss-League-Saison den SC Langenthal zum Meistertitel hexte. «Warum soll das Lucas nicht auch können?», fragte sich Leuenberger, der sein Vertrauen dem 20-Jährigen schenkte.

Und dieser bedankte sich dafür mit beeindruckenden Leistungen, auch die Zahlen sprechen nach der ersten Playoffserie als Stammtorhüter für Lucas Rötheli: Mit lediglich 2,18 Gegentoren pro Spiel liegt er in der Playoff-Statistik an der Spitze aller Torhüter der Swiss League. Und dazu verfügt er über eine exzellente Fangquote von 92,81 Prozent, die auch darauf beruht, dass er etwa in den zahlreichen Eins-gegen-Eins-Situationen gegen die alleine heranstürmenden Gegenspieler stets die Oberhand behielt. Mit solchen Spitzenwerten wird der wiedergenesene Dominic Nyffeler nicht am Torhütertalent vorbeikommen.

Lucas Rötheli stoppt einen Abschlussversuch von Langenthals Haralds Egle. Marcel Bieri / KEYSTONE

Dem Gegner keine Angriffsfläche bieten

Wer als Kenner über Lucas Rötheli spricht, der streicht gerne seine immense Ruhe heraus. Selbst in den emotionalsten Momenten der Serie gegen Erzrivale Langenthal war Lucas Rötheli in seine Welt abgetaucht, konzentrierte sich auf seine Leistungen und hatte bloss Augen für die heranfliegenden Scheiben. Lucas Rötheli – die Ruhe in Person. Er schmunzelt. «Es sagen mir viele, dass ich auf dem Eis sehr ruhig aussehe. Dabei bin ich natürlich auch jedes Mal angespannt oder ich habe auch hin und wieder meine Selbstzweifel. Aber dennoch versuche ich mich auf meinen Job zu konzentrieren und mit meiner Ruhe dem Gegner keine Angriffsfläche zu bieten. Kopfschütteln, mit sich hadern oder die Arme verwerfen wäre ein gefundenes Fressen für die Gegner», erzählt Rötheli und ergänzt: «Damit will ich einerseits dem Gegner nichts schenken und andererseits vor allem den Mitspielern zeigen, dass ich da bin und sie sich auf mich verlassen können.»

Mit seinem Vater, Legende André Rötheli, tauscht er sich auch in den Playoffs regelmässig aus. «Ich schätze es sehr, dass er für mich da ist und mir zuhört. Ich habe mit Tobler einen sehr guten Austausch, aber ich bin froh, dass mein Vater eine Aussenperspektive einnimmt und mich vor allem im mentalen Bereich viel unterstützen kann.»

Lucas Rötheli wird von den Fans gefeiert. Marc Schumacher / freshfocus

In zwei der fünf Playoffspielen wurde Lucas Rötheli zum Oltner Mann des Spiels gekürt. Nach der Pleite in der ersten Partie liess er nie mehr als zwei Gegentreffer zu und wurde in den restlichen vier Begegnungen jedes Mal von den Fans gefeiert. Der Hägendörfer hält als vorbildlicher Profiathlet umgehend den Mahnfinger in die Höhe. «Ich habe eine gute Serie gespielt, aber wir haben noch absolut gar nichts erreicht. Es kann noch so viel passieren, es ist noch ein langer Weg, auf dem wir weiterhin hart arbeiten müssen», sagt er.

In der Tat bleibt für das Saisonziel Meistertitel noch viel Arbeit vor Rötheli und Co. Doch eines scheint zumindest geklärt zu sein: Mit solchen Torhüterleistungen ist eine Oltner Schwachstelle nicht zwischen den Pfosten auszumachen.

