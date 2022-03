Die Freuden der Mittelstürmer: EHC Olten schlägt La Chx-d-Fds 5:2

Swiss-League-Playoffs Die Freuden der Mittelstürmer: Wie Silvan Wyss und Leonardo Fuhrer den EHC Olten auf die Erfolgsspur brachten Der EHC Olten macht das Break in La Chaux-de-Fonds nach einer Leistungssteigerung mit einem 5:2-Sieg perfekt. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.03 Uhr

Kann es selber fast nicht glauben: Aushilfs-Center Silvan Wyss entscheidet das Spiel mit einem sehenswerten Sonntagsschuss. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Als die Schlusssirene ertönte, da huschte auf der Spielerbank neben Trainer Lars Leuenberger stehend dem verletzten Mittelstürmer Dominic Forget ein Lächeln über die Lippen. 5:2 gewinnt der EHC Olten in La Chaux-de-Fonds und macht damit ein bedeutendes Break zur 2:0-Führung in der Halbfinalserie perfekt.

«Wir hatten uns vorgenommen, dass wir ihnen nicht so viel Zeit geben wollen in der neutralen Zone, damit hatten wir am Anfang ziemlich Mühe, schwammen in der Verteidigung ein paar Mal, konnten es dann aber sehr gut korrigieren und beherrschten die Partie bis zum Schluss», bilanzierte Silvan Wyss.

Tatsächlich bekundete der EHCO im ersten Drittel grosse Mühe mit den anstürmenden Neuenburgern, die durch Arnaud Schnegg früh in Führung gingen. Dieser Führungstreffer hätte wegen einer vorausgegangenen Offsidesituation aber nicht zählen dürfen.

Dass der EHC Olten dennoch mit einem Remis in die erste Pause fand, war einer brillanten Einzelaktion von Simon Sterchi zu verdanken, der aus ziemlich spitzem Winkel sehenswert traf. «Dieser Ausgleich war wichtig für uns. Damit konnten wir ihnen den Wind aus den Segeln nehmen», sagte Trainer Lars Leuenberger. Trotzdem hatte La Chaux-de-Fonds in der 39. Minute bereits so viele Abschlüsse verzeichnet wie in Spiel eins über die ganze Partie hinweg.

Leonardo Fuhrer erzielt das 2:1 für den EHC Olten. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Aber auch offensiv brauchte der EHC Olten enorm viel zu investieren – nicht etwa um Chancen zu kreieren, viel mehr fanden die Abschlüsse nicht den Weg aufs Tor. Von Minute 25 bis 40 akzentuierte sich das Problem so deutlich, dass die Oltner in dieser Zeit zwar das Spiel längst dominierten, aber trotzdem nicht mehr als drei Mal aufs Tor schossen. Doch fand die Scheibe aufs Gehäuse, lag sie im Tor. Und dafür waren mitunter eben auch die Center-Spieler verantwortlich, welche die grosse Aufgabe übernahmen, Forgets Ausfall zu kompensieren: Leonardo Fuhrer brachte Grünweiss mit seinem ersten Playofftor auf die Erfolgsspur, worauf Center-Aushilfe Silvan Wyss – nach Horanskys 3:1-Treffer – das Spiel mit einem Sonntagsschuss aus zentraler Position das zweite Halbfinalduell mit dem 4:1 entschied.

«Ich hatte am Morgen noch von diesem Standort diesen Torschuss geübt. Umso mehr freut es mich, dass er genauso ins Tor ging», freute sich Silvan Wyss, der laut eigenen Aussagen selbst ins Spiel finden musste. «Ich hatte zunächst etwas Mühe im Stellungsspiel, aber je länger die Partie ging, desto einfacher fiel es mir.» Das habe er auch dank Gesprächen mit den Sturmpartnern Hüsler und Joggi zu verdanken, aber auch den beiden erfahrenen Centern Weder und Fuhrer. «Ich bekam viele Tipps von ihnen, die mir enorm viel geholfen haben.» Es sind die grossen Freuden der Center-Spieler, welche einen Ausfall von Forget etwas einfacher vergessen ­lassen.

Bereits morgen Freitag empfängt der EHC Olten den HC La Chaux-de-Fonds zum dritten Halbfinalspiel. Mit einem Heimsieg würden die Powermäuse die Türe zum Finalvorstoss weit öffnen. Und das dürfte auch Dominic Forget wiederum freuen.

Setzt den 5:2-Schlusspunkt ins leere Tor: Der überragende EHCO-Stürmer Simon Sterchi. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

