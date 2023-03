Swiss-League-Playoffs Der EHC Olten wird für eine starke Leistung nicht belohnt und verliert unglücklich mit 2:3 nach Verlängerung 2:0 führte der EHC Olten im ersten Swiss-League-Finalspiel in La Chaux-de-Fonds, musste aber am Ende dennoch eine sehr bittere 2:3-Niederlage nach Verlängerung in Kauf nehmen. Andersons sorgte im Powerplay für die Entscheidung nach einer sehr hart gepfiffenen Strafe gegen Olten. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren Aktualisiert 15.03.2023, 23.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die enntäuschten Gesichter der EHCO-Spieler nach der unglücklichen Niederlage. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Am Ende bleibt dem EHC Olten nur die Enttäuschung. 132 Sekunden dauerte die Overtime, da schoss Toms Andersons den HC La Chaux-de-Fonds zur Freude der 5225 Zuschauer in Überzahl zum 3:2-Sieg und zur 1:0-Führung in der Finalserie. Das Unverständnis über Schiedsrichter Urban war hinterher bei den Oltnern gross, taxierte er doch ein Zweikampf von Sterchi, bei dem dessen Gegenspieler zu Fall kam, als Beinstellen. Dieses Allerweltsvergehen, gepfiffen in einem Playoff-Final, in einer Verlängerung, war letztlich der Ursprung des EHCO-Untergangs.

Weder und De Nisco sorgen für eine 2:0-Führung

So oder so: Der EHCO hatte es selbst in der Hand, das erste Finalduell mit etwas mehr Effizienz im Abschluss für sich zu entscheiden. Es war noch keine Sekunde gespielt, da zeigten sich die Powermäuse bereits bissig. Noch während des Einspielens erachtete Hüsler Fontanas Fuss in der fremden Spielhälfte als Provokation, es folgte ein Gerangel, ein Faustschlag Hüslers sowie Stockschläge hüben wie drüben.

Der EHCO war zu Spielbeginn präsent, auch wenn die ersten Spielminuten von einem Abtasten geprägt waren. War dieses mal abgelegt, machten sich die Powermäuse auf den besten Weg dazu, ein Bilderbuch-Break zu schaffen. Da war ein fehlerloses Stellungsspiel, dazu eine clever agierende Offensive mit viel Drive und gefährlichem Forechecking, abgerundet mit viel Spielwitz. Für den grossen Aufwand wurden die Oltner durch Weder belohnt, der nach einem idealen Pass von Hüsler den EHCO in Führung gebracht hatte. Und just, als der EHCO in Richtung Spielmitte passiver wurde, erkämpfte sich Wyss hinter dem Tor eine tiefgespielte Scheibe zurück, passte zu De Nisco, der sich ein Herz fasste und prompt zum 2:0 traf.

Totalausfall erste Sturmlinie

Doch die teilweise aufkommende Passivität schüttelte der EHCO damit nicht wieder vollends ab. Auch nicht, als Bircher und Kast hundertprozentige Chancen vergaben. Eine Strafe von Oejdemark und einen strafwürdigen Check gegen Schmuckli, der nicht geahndet wurde, liessen die Emotionen hochkochen. Und die Szene bildete so etwas wie den Startschuss einer HCC-Offensivwelle, die immer mehr ins Rollen kam. Innert 85 Sekunden stellte der Qualifikationssieger durch Privet und den Norweger Olden auf 2:2.

Beim Ausgleich sah der sonst tadellose EHCO-Torhüter Rötheli etwas unglücklich aus. Doch wirklich erschreckend war viel mehr der Auftritt der ersten Sturmlinie um Collins und Nunn, die bei beiden Gegentreffern auf dem Eis stand. Die eigentliche Topsturmlinie wirkte im Oltner Spiel völlig verloren, irritiert und agierte planlos, sodass sie mehr ein Sicherheitsrisiko darstellte, als dass sie für Torgefahr sorgte.

Immer wieder die Chancenauswertung

Und dennoch rappelte sich der EHC Olten nach dem Doppelschlag und ohne seine Teamleader mit einer geballten Ladung Erfahrung im Rucksack wieder auf und stand im dritten Abschnitt deutlich näher am entscheidenden Treffer als der HCC, der immer wieder seine Defizite in der Verteidigung offenbarte. Doch sowohl der omnipräsente Weder, wie auch Lhotak oder Kast vermochten aus aussichtsreichsten Positionen die Scheibe nicht unterbringen.

Und so musste die Entscheidung in der Verlängerung fallen, in welcher der HCC die Einladung der Unparteiischen gerne entgegennahm. Doch mit leeren Händen trat der EHC Olten die Heimreise dennoch nicht ganz an. Er hat die Gewissheit, dass diese Neuenburger durchaus zu schlagen sind.

Telegramm La Chx-d-Fds - Olten 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung Patinoire des Melezes. – 5225 Zuschauer (ausverkauf). – SR Urban/Weber, Baumgartner/Weber. – Tore: 5. Weder (Hüsler, Lhotak) 0:1. 29. De Nisco (Wyss) 0:2. 37. Privet (Huguenin) 1:2. 38. Olden 2:2. 63. Andersons (Huguenin, Olden; Ausschluss Sterchi) 3:2. – Strafen: 2-mal 2 plus 10 Minuten (Rügesegger) gegen Chx-d-Fds, 6-mal 2 plus 10 Minuten (Haussener) gegen Olten. La Chaux-de-Fonds: Östlund (Cervino); Huguenin, Boss; Jaquet, In-Albon; Gehringer, Matewa; Fontana; Olden, Achermann, Andersons; Rüegsegger, Wilkins, Schweri; Carbis, Privet, Petrini; Eugster, Suter, Fuhrer; Dubois. Olten: Rötheli (Nyffeler); Scheidegger, Antonietti; Leeger, Oejdemark; Schmuckli, Hächler; Bircher; Haussener, Collins, Nunn; Sterchi, Kast, Spiller; Lhotak, Weder, Hüsler; De Nisco, Wyss, Mosimann; Dal Pian. Bemerkungen: Olten ohne Horansky, ­Neukom (beide verletzt) sowie Puide, Heughebaert, Rapuzzi, Maurer, Hänggi, Zaetta (alle übrzählig). Chx-d-Fds ohne Berthot, Augsburger, Ulmer, Andersson (alle verletzt), Voirol, Bengtsson, Topping, Del Ponte, Lauper (alle überzählig).

Matchbericht folgt...

Verfolgen Sie den Spielverlauf im Liveticker

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen