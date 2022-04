Swiss-League-Playoffs Der EHC Olten und die Herausforderung Halbfinal-Spiel 6 - Leeger: «Es gibt keinen Grund, nervös zu werden» Auf den EHC Olten wartet heute Abend in Spiel sechs in La Chaux-de-Fonds eine grosse Challenge. Die Powermäuse müssen gewinnen, will man eine Entscheidung im siebten Spiel vermeiden. Das simple Rezept: Start überstehen, defensiv fehlerlos spielen, offensiv die Chancen nutzen. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 07.04.2022, 05.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hat gegen 1000 Nationalliga-Spiele auf dem Buckel: B-Lizenzspieler Larri Leeger (links). Marc Schumacher / freshfocus

Es ist noch keine Woche her, da ging der EHC Olten am Freitag in der Serie mit 3:0 in Führung und hatte dann am Sonntag die grosse Chance, die Saison des drittplatzierten HC La Chaux-de-Fonds mit einem Wisch zu beenden. Tempi passati, Chancen vertan. 3:2 führt der EHC Olten mittlerweile nur noch und hat damit heute Abend in Spiel sechs auswärts in La Chaux-de-Fonds (19.45 Uhr) den letzten Matchpuck zum Finaleinzug auf der Stockschaufel, will man eine allfällige Entscheidung, eine Belle, am Samstag im Kleinholz vermeiden.

«Schlechte Angewohnheiten» hätten sich eingeschlichen, ärgerte sich Trainer Lars Leuenberger nach Spiel fünf. «Es liegt nun an jedem Einzelnen, diese wieder verschwinden zu lassen. Das hat mit Charakter zu tun. Wir müssen uns daran erinnern, wie wir mit 3:0 in Führung gegangen sind: Mit harter Arbeit und unglaublicher Disziplin.» Zwei Tugenden, die der EHC Olten zuletzt vermissen liess. Die Halbfinalserie wird damit plötzlich noch zur Nervensache.

Trainer Lars Leuenberger fordert eine Leistungssteigerung. Marc Schumacher / freshfocus

Das Team scheint am Morgen danach die überraschende zweite Niederlage indes verdaut zu haben. Die einen erholen sich aktiv bei einem Tennis-Fussball-Spielchen, andere betätigen sich im Kraftraum, einige bevorzugen eine Einheit mit den Überzähligen auf dem Eis. «Ich glaube nicht, dass die Nerven nun flattern», sagt Verteidiger Larri Leeger auf eine entsprechende Frage, der in über 970 Nationalliga-Spielen schon so manche Situationen erlebt hat. Der 35-Jährige gesteht dem Gegner zu, «dass er leider auch Eishockey spielen kann und die Gründe zeigt, warum er die Qualifikation auf Platz 3 abschloss», sagt Leeger und ergänzt mit einer grossen Portion Erfahrung: «Es gibt keinen Grund, nervös zu werden. Wir sind ja nicht das jüngste Team und haben viele Spieler, die solche Erfahrungen längst gemacht haben. Wir müssen uns bloss wieder auf unsere Fähigkeiten und unseren Gameplan beschränken. Dann weiss jeder, dass wir das bessere Team sind und gewinnen werden.»

Den Sieg suchen und nicht eine Niederlage verhindern wollen

Der vierte Playoffsieg in einer Serie sei der schwierigste, besagt ein Hockey-Sprichwort. Erst recht ist die Herausforderung gross, mit einer komfortablen 3:0-Führung im Rücken die Leistungen, die auf den drei Siegen beruhen, zu bestätigen. Aber warum nur? Larri Leeger: «Man neigt vielleicht etwas dazu, dass man nach so vielen Spielen das Gefühl hat, dass 90 oder 95 Prozent irgendwie schon reichen würden. Und dann wird das letzte Stück Effort im Unterbewusstsein nicht mehr ausgegeben. Das mögen kleine Details sein, die aber in der Summe viel ausmachen können.»

Auch Verteidiger Daniel Eigenmann glaubt, dass dieser «Puffer» eines 3:0-Vorsprungs unweigerlich irgendwo im Unterbewusstsein präsent sein könnte. «Obwohl ich eigentlich nicht das Gefühl hatte, dass sich das Spiel vier oder fünf anders angefühlt hätten. Wir hatten die genau gleiche Anspannung und der genau gleich grosse Wille, das Spiel zu gewinnen, wie in den Partien zuvor.»

Nur: Wie holt man sich nun mit steigendem Druck die verloren gegangenen Restprozentpunkte Effort zurück? Leeger: «Die Fehler offen ansprechen und analysieren, viel miteinander sprechen und sich wieder bewusst werden, dass eben der eine zusätzliche Meter oder der eine geblockte Schuss doch matchentscheidend sein können.»

Marc Schumacher / freshfocus

Larri Leegers Rezept ist klar: «Wir traten am Dienstag eher so auf, als dass wir nicht verlieren wollten. Wir müssen aber wieder so spielen, dass wir gewinnen wollen.» Sprich: Das letzte Quäntchen Entschlossenheit ist also gefragter denn je. Insbesondere auch defensiv «proaktiv spielen und nicht bloss reagieren wollen», das Spieldiktat in die Hand nehmen und tonangebend auftreten, heisst laut Leeger die Oltner Devise für Spiel sechs. Eigenmann: «Ich erwarte wieder ein ähnliches Spiel. La Chaux-de-Fonds wird wieder aus der Garderobe kommen wie die Feuerwehr. Es ist deshalb wichtig, dass uns der Start gelingt. Ich denke, dann werden wir über weite Strecken das Spiel diktieren. Wichtig ist, dass wir hinten fehlerlos bleiben und vorne die Chance, die wir uns definitiv erspielen werden, ausnutzen.» Kann der EHC Olten dies umsetzen, steht einem Finaleinzug nichts mehr im Wege.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen