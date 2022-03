EHC Olten gewinnt 6:2 und zieht in den Playoff-Halbfinal ein

Swiss League-Playoffs Der EHC Olten schlägt den HC Sierre 6:2 und zieht damit in den Playoff-Halbfinal ein Der EHC Olten schlägt den HC Sierre im fünften Duell trotz rätselhafter Schwächephase im Mitteldrittel mit 6:2 und zieht nach fünf Viertelfinalspielen in den Halbfinal ein. Noch bleibt unklar, wer dort ab Montag der nächste Gegner sein wird. Silvan Hartmann Aktualisiert 21.03.2022, 21.56 Uhr

Bleibt der EHC Olten in den Playoffs im eigenen Stadion weiterhin ungeschlagen? Marc Schumacher

Vor dem Spiel: Der EHC Olten muss im fünften Viertelfinal, dem dritten im eigenen Stadion, wieder auf Stan Horansky verzichten, der zum zweiten Mal als angeschlagen gemeldet wird. Für ihn rückt Simon Sterchi neben Knelsen und Nunn in die Toplinie, in der zweiten wird Forget von Lhotak und Hasani flankiert. Zudem ist Ersatztorhüter Silas Matthys krank und wird von Junior Racciatti vertreten.

1. Drittel: Knelsens Ablenker und zwei schwache Powerplays

Schon bald zeichnet sich ab, dass dieses fünfte Playoffduell kein Selbstläufer werden sollte wie dies die ersten beiden 8:2-Heimspiele noch waren. Der EHC Olten beginnt überhastet, begleitet von einer mangelhaften Puckkontrolle, was sie über das gesamte Spiel hinweg nie so wirklich abschütteln vermögen. Und trotzdem gehen die Oltner in der 10. Minute durch Dion Knelsen in Führung, indem der Kanadier vor dem Tor stehend einen Schuss von Daniel Eigenmann sehenswert ablenkt. Danach erhält Olten mit zwei darauffolgenden Strafen von Sierre die grosse Chance für einen Doppelschlag. Doch just in diesen beiden Überzahlsituationen machen sich die Mängel im Oltner Spiel besonders bemerkbar. Immerhin zeigt sich die EHCO-Defensive präsent – auch dann, als Sierre selbst zwei Mal im Powerplay agieren kann. In dieser Phase konnte sich Torhüter Rytz gleich mehrmals auszeichnen, der die Führung exzellent verteidigt.

2. Drittel: Weder und Lhotak treffen – ein guter Lohn nach rätselhafter Schwächephase

Das zweite Drittel wird mit einem Aufreger lanciert: Dion Knelsen erhält zur Verwunderung der 2901 Zuschauer für ein Allerweltszweikampf eine Strafe, der von den Schiedsrichtern als Beinstellen taxiert wird. Sierre, stets besonders gefährlich mit einem Mann mehr, nimmt die Einladung dankend an: Beauregard trifft zum 1:1-Ausgleich. Der EHC Olten vermag den Rückschlag umgehend wegzustecken. Nach einer grossen Forget-Chance nimmt der EHCO erneut Anlauf, womit Dominic Weder nur 72 Sekunden nach dem Ausgleich Grünweiss wieder in Front bringt. Doch mit der erneuten Führung zieht der EHC Olten eine rätselhafte Schwächephase ein, in der so gar nichts gelingen will. Viele Puckverluste prägen das Oltner Spiel – derart uninspiriert, überhastet, unkontrolliert sind die Powermäuse am Werk, dass der Halbfinaleinzug nach fünf Spielen infrage gestellt werden muss. Schliesslich kann Lukas Lhotak in der letzten Spielminute des Mitteldrittels aus dem Nichts auf 3:1 stellen, womit der EHC Olten dieses fragwürdige Mitteldrittel sogar noch gewinnt – ein guter Lohn.

3. Drittel: Das frühe Tor von Knelsen und Lhotaks Entscheidung

Dieses dritte EHCO-Tor kurz vor der zweiten Pause scheint für den HC Sierre eine besonders schmerzhafte Ohrfeige zu sein. Zumindest wollen die Siderser im Schlussdrittel nicht mehr so recht an einen Überraschungssieg glauben. Erst recht nicht, als Dion Knelsen nach 26 Sekunden zum 4:1 einen Dreitore-Vorsprung herstellt. Zwar vermag Arnaud Montandon mit einem Qualitätsschuss zum 2:4 noch einmal etwas Spannung aufkommen lassen. Doch Lukas Lhotak entschied mit einem Powerplaytor zum 5:2 die Partie endgültig. Garry Nunn bringt sich nach einem Energieanfall zehn Minuten vor Schluss ebenfalls noch als Torschütze auf das Matchblatt und setzt mit seinem 6:2-Treffer den Schlusspunkt auf die Partie, die lange Zeit auf beide Seiten hätte kippen können. Schliesslich steht fest: Der EHC Olten schlägt den HC Sierre in fünf Playoffspielen und steht verdient im Playoff-Halbfinal. Wer dort der Gegner sein wird, ist noch unklar. Klar ist nur: Weil die Serie La Chaux-de-Fonds – Visp in Spiel 6 geht, beginnen die Swiss-League-Halbfinals erst am Montag.

Die drei Besten:

1. Dion Knelsen: Der Kanadier kam in der Serie gegen Sierre nie so recht in die Gänge, in Spiel fünf ist er hingegen einer der Spieler, die für den Unterschied sorgen: Mit seinen beiden Treffern zum 1:0 und 4:1 bringt er den EHC Olten in wichtigen Phasen auf die Siegerstrasse.

2. Lukas Lhotak: Nicht nur wegen seiner beiden Tore einer der präsentesten EHCO-Spieler an diesem Abend. Kämpft, rackert und steht goldrichtig: Sein Tor zum 3:1 vor der zweiten Pause ist für Sierre ein herber Schlag ins Gesicht. Und mit seinem Treffer zum 5:2 entscheidet er die Partie endgültig.

3. Simon Rytz: Der Oltner Torhüter ist ein gefragter Mann in diesem Spiel und ist der gewohnt sichere Rückhalt. Insbesondere auch in der rätselhaftem Schwächephase, als seine Vorderleute überhastet und unkontrolliert agieren, bleibt er der sichere Wert.

