Swiss-League-Playoffs Das waren die fünf EHCO-Schlüsselspieler im Playoff-Viertelfinal – und wer im Halbfinal noch einen Zacken zulegen muss Der EHC Olten überzeugte im Playoff-Viertelfinal und schaltete Aussenseiter Sierre nach fünf Spielen aus – wer aus dem starken Kollektiv herausragte und wer im Hinblick auf einen möglichst lange andauernden Playoff-Frühling noch einen Zacken zulegen muss. Silvan Hartmann und Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 23.03.2022, 05.03 Uhr

Jubel beim EHC Olten: Der Halbfinal-Einzug ist perfekt. Marc Schumacher / freshfocus

8:2, 4:2, 8:2, 1:4 und 6:2 lauteten die Resultate des EHC Olten im Playoff-Viertelfinal gegen HC Sierre. Ein deutliches Verdikt. Die Powermäuse wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und dominierten den Aussenseiter aus dem Wallis bisweilen derart stark, dass ein deutlicher Klassenunterschied ersichtlich war. Das kam insbesondere im eigenen Stadion zum Ausdruck, als die Oltner ihren Gegner in Spiel eins und drei regelrecht überrollten.

22 Tore in drei Heimspielen bestätigen die Heimdominanz, womit der EHC Olten rechtzeitig wieder an seiner Saison-Frühform schnuppert, als er die ersten 15 Heimspiele der Qualifikation in Serie gewann.

Überzeugend waren die Powermäuse jeweils auch in den Special Teams am Werk – ausgerechnet gegen die beste Unterzahlmannschaft der Qualifikation vermochten die Oltner mit einem Mann mehr auf dem Eis eine Schippe draufzulegen und schlossen das Viertelfinalduell mit einer Powerplay-Erfolgsquote von 32 Prozent ab. Damit sind sie Kontrahent Kloten (33 Prozent) diesbezüglich dicht auf den Fersen.

Trotz aller Deutlichkeit in der Endabrechnung der Serie kam die Zusatzpartie überraschend. Die Extraschlaufe über ein drittes Heimspiel dürfte zwar ein willkommener Zustupf für die Klubkasse gewesen sein, zeigte aber auf, dass der EHC Olten einiges Steigerungspotenzial besitzt.

In Spiel vier in Sierre und phasenweise auch in der fünften Partie verlor der EHC Olten die defensive Stabilität, ohne die es keine Meisterschaft zu gewinnen gibt. 37 Schüsse liessen die Powermäuse etwa im zweiten Spiel in Sierre zu, ohne dabei jemals in Unterzahl gespielt zu haben. Trotzdem: Der EHC Olten steht im Playoff-Halbfinal. Folgende fünf Spieler ragten auf dem Weg dahin aus dem starken Kollektiv heraus:

Garry Nunn

Garry Nunn. Marc Schumacher / freshfocus

5 Spiele, 7 Tore, 5 Assists, macht 12 Punkte – Liga-Bestwert! ­Garry Nunn lieferte im Playoff-Viertelfinal gegen Sierre ab und war die erwartete Oltner Tormaschine. Mit seinen schnellen Vorstössen und generell seinem Spieltempo überforderte er die zumeist behäbige Siderser Hintermannschaft regelmässig. Besonders wichtig war sein siegbringendes 3:1-Tor in Spiel zwei in Sierre, als er ein ideales Lhotak-Zuspiel direkt abnahm und damit Entspannung in ein zuvor hitziges, physisches Spiel brachte.

Eliot Antonietti

Eliot Antonietti. Marc Schumacher / freshfocus

«Der sanfte Riese» titelte diese Zeitung beim Besuch vor dem Playoffstart bei Eliot Antonietti und seiner Familie. Auf dem Eis ist vom Attribut des Sanften nichts zu spüren. Der 1,96 m grosse und 107 kg schwere Verteidiger ist ein wichtiger Faktor in der Garderobe und noch viel wichtiger auf dem Eis: Zwar scheint Eliot Antonietti nicht mehr ganz so agil zu sein wie vor seiner Unterkörperverletzung, aber dennoch unterläuft ihm kaum einen Fehler. Antonietti verkörper das Fehlerlose in der EHCO-Defensive wie kein anderer und steht sehr oft goldrichtig.

Simon Sterchi

Simon Sterchi. Marc Schumacher / freshfocus

Auf Simon Sterchi ist Verlass. Bereits in der Qualifikation, als sich der EHC Olten plötzlich auf einer wilde Achterbahnfahrt befand, lieferte der Berner seine Leistungen auf hohem Niveau ab. Und knüpfte dort im Playoff-Viertelfinal an. Neben Dominic Forget, mit dem er bereits in La Chaux-de-Fonds zwei Saisons zusammenspielte, harmoniert er besonders gut. Doch auch, wie zuletzt, neben den beiden Imports als Horansky-Ersatz funktioniert Sterchi bestens.

Leonardo Fuhrer

Leonardo Fuhrer. Martin Meienberger / freshfocus

Und plötzlich ist er zur wichtigsten Zeit des Jahres zur Stelle: Leonardo Fuhrer scheint die zugespitzte interne Konkurrenz um einen der 20 Stammplätze zu beflügeln. Er ist in Playoffform und damit das Sinnbild für eine funktionierende vierte Linie mit Cédric Hüsler und Silvan Wyss. Fuhrer spielt mit einer noch nie da gewesenen Körpersprache. Er gewinnt dadurch nicht nur vermehrt Zweikämpfe und erkämpft sich Scheiben, er verzeichnet auch viel mehr Abschlüsse als noch in der Qualifikation. Mit noch etwas mehr Überzeugung im Slot kann das erste Playofftor der Saison für Fuhrer nicht mehr weit sein.

Lukas Lhotak

Lukas Lhotak. Marc Schumacher / freshfocus

Keiner jubelt ausgelassener als der Tscheche mit Schweizer Lizenz. Die Ausbeute von Lukas Lhotak im Viertelfinal gegen Sierre lässt sich mit drei Toren und zwei Assists sehen. Seine beiden Tore in Spiel fünf waren besonders wichtig. Lhotak fühlt sich ganz offensichtlich wohl als Flügel neben Forget und Sterchi. Während die beiden gerne das eine Pässchen zu viel spielen, sucht der robuste Tscheche den direktesten Weg auf das Tor. Dadurch ergatterte er sich auch den wichtigen Posten im Powerplay, bei dem er im Slot stehend der Scheibe jeweils den entscheidenden Richtungswechsel verpassen könnte oder generell bei den Abprallern zur Stelle sein sollte.

Welche Spieler sich noch steigern müssen

Will der EHC Olten tatsächlich ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden, dann müssen alle Spieler, erst recht die Teamleader, zweifellos ihre Bestform abrufen und Verantwortung übernehmen. Das war im Playoff-Viertelfinal gewiss noch nicht bei Allen der Fall.

Dion Knelsen: Bis zu seiner Verletzung im Dezember war der Kanadier in der Form seines Lebens, doch seit seiner Genesung und der aufgekommenen Diskussion um eine Rückkehr in die Heimat Ende Saison ist er nicht mehr der Alte. Knelsen konnte in der Sierre-Serie wertvolle Akzente setzen, doch da muss noch mehr kommen vom Captain.

Dion Knelsen. Marc Schumacher / freshfocus

Stan Horansky: Wie schlimm steht es tatsächlich um seine Verletzung, die ihn im Viertelfinal Spiel vier und fünf kostete? Klar ist: Der EHC Olten braucht den spielwitzigen, eleganten Flügelstürmer in Bestform. In den drei ersten Playoffduellen assistierte er immerhin fünf Mal, suchte aber einen Torerfolg vergeblich. Wo bleibt bloss sein Torinstinkt?

Stan Horansky. Martin Meienberger / freshfocus

Daniel Eigenmann: Keine Diskussion: B-Lizenzspieler sind für den EHC Olten Gold wert – wer weiss, ob die Powermäuse auch ohne die National-League-Verstärkungen so geschmeidig durch den Viertelfinal gekommen wären. Aber: B-Lizenzspieler müssen zwingend die erhoffte Verstärkung sein, was vor allem Daniel Eigenmann bisher noch nicht wirklich war. Der Ajoie-Verteidiger bekundete Mühe und war insbesondere in Spiel fünf eher eine Gefahr als ein Leader. Trainer Lars Leuenberger erhofft sich, dass er in diesen Tagen mit den neuen Spielern an den Automatismen arbeiten kann.

Daniel Eigenmann. Marc Schumacher / freshfocus

