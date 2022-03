Swiss-League-Playoffs «Das war nicht unser Spiel»: Die Reaktionen zur ersten Playoff-Niederlage des EHC Olten Der EHC Olten verliert in Sierre nach individuellen Fehlern etwas überraschend mit 1:4 und muss über Umwegen in Richtung Halbfinal. Am Montagabend können die Powermäuse vor heimischer Kulisse den Halbfinal-Einzug perfekt machen. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 20.03.2022, 15.40 Uhr

Dominic Weder scheitert am überragenden Sierre-Torhüter Remo Giovannini. Pascal Muller/freshfocus

Die grosse Frage vor dem vierten Viertelfinal in Sierre war nicht nur, wie der EHC Olten auftreten wird, sondern viel mehr auch, ob der HC Sierre, in dessen Team offenbar schon längst nicht mehr die grosse Harmonie gelebt wird, diese bisher einseitige Serie vorzeitig für beendet erklärt oder doch noch einmal zurückschlagen vermag. Es war Letzteres, sodass der EHC Olten am Ende mit einer 1:4-Niederlage dastand. Trainer Lars Leuenberger:

«Das war nicht unser Spiel. Die Chancenauswertung war nicht gut, vor allem aber sind wir auch in der eigenen Zone nicht gut gestanden: Das 1:0 war geschenkt, beim 2:0 wurden wir überlaufen und das 3:0 war wieder ein Geschenk. Wenn man dem Gegner so viel zugesteht, dann wird es schwierig, ein Spiel zu gewinnen.»

Die beiden Dämpfer nach den Pausen

Die rund 300 Oltner Fans – unter anderem mit zwei Fancars und einem Kleinbus angereist – sahen einen wilden Start, bei dem sich der EHC Olten besonders schwertat, die läuferisch überraschend aktiven Siderser unter Kontrolle zu halten. Nach einer ersten vergebenen Oltner Powerplaysituation geht Sierres Volejnicek vor dem Tor vergessen, was Simon Rytz noch auszubügeln vermag. Doch wenig später, als Topskorer Castonguay sträflich alleingelassen wird, ist auch der EHCO-Torhüter machtlos. Früh im Mitteldrittel müssen die Powermäuse den zweiten Gegentreffer hinnehmen: Verteidiger Simon Lüthi leistet Sierre-Stürmer Bonvin nur Begleitschutz, der sich dafür mit einem exzellenten Abschluss ins hohe Eck bedankt.

Garry Nunn fand in Spiel vier kein passendes Rezept. Pascal Muller/freshfocus

Die Oltner hatten aber nicht nur defensive Mängel wegzustecken, auch offensiv fehlt die letzte Konsequenz. Man spürt, dass der Spielwitz und die Kreativität des angeschlagenen Stan Horansky fehlen, wodurch die erste Sturmlinie nie auch nur ansatzweise die Torgefahr aufs Eis bringt, die sie in den drei Spielen zuvor derart dominant erscheinen liess. Und so sah sich Trainer Leuenberger gezwungen, die Linien umzustellen. Längst hatte er den blass gebliebenen Horansky-Ersatz Jan Mosimann durch den wieder genesenen Adam Hasani ersetzt, der deutlich mehr Spielwitz in die Toplinie brachte. Weil das aber auch nicht mit Toren fruchtete und insbesondere Dion Knelsen ein weiteres Mal überhaupt nicht zur Geltung kam, riss der EHCO-Coach die Imports auseinander, sodass im dritten Abschnitt Nunn mit Forget und Sterchi die Toplinie bildete.

Doch anstatt damit die grosse Wende einzuläuten, kassierten die Oltner just nach der zweiten Pause den nächsten Dämpfer: Erst hängt Simon Rytz’ Pass hinter dem Tor am Gehäuse an, worauf auch noch Lüthi und Leeger sich in die Quere kommen – Sierres Arnaud Montandon nutzt die Abfolge mehrerer individueller Fehler eiskalt aus und erhöht auf 3:0.

Zwar vermochte der EHC Olten durch Simon Sterchis Tor umgehend noch einmal Leben einzuhauchen, doch die Walliser blieben in der Folge defensiv stabil und liessen kaum noch gefährliche Chancen zu. Und erarbeiteten sich die Powermäuse doch noch die eine oder andere nennenswerte Möglichkeit, war beim überragenden Sierre-Torhüter Remo Giovannini stets Endstation.

Geschlagene EHCO-Truppe nach dem Spiel in Sierre. Pascal Muller/freshfocus

Spiel fünf wieder mit Teamstütze Scheidegger

Damit kommt es am Montagabend, 19.45 Uhr, im Kleinholz zum fünften Aufeinandertreffen. Die Stimmung im Oltner Team nach der etwas überraschenden ersten Pleite der diesjährigen Playoffs war nicht mal besonders getrübt. «Die Spiele hier in Sierre sind schwierig. Es ist Playoffzeit, wir müssen das Spiel sofort abhaken, uns gut erholen und dann sind wir am Montag wieder bereit», sagt Dominic Weder.

Was erwartet man beim EHC Olten für ein fünftes Spiel? Treten die Powermäuse wieder so dominant auf wie in den Spielen eins und drei? Weder: «Es muss nicht wieder ein 8:2 sein. Wichtig ist, dass wir wieder unser Spiel zeigen, hart spielen, kämpfen, die Checks fertig machen und vorne die Tore schiessen.»

Die Powermäuse werden dabei wieder auf die Dienste des zuvor gesperrten Verteidigers Joel Scheidegger zählen dürfen, der in diesem vierten Duell schmerzlich vermisst wurde.

Mit der Schlusssirene zündeten die Sierre-Fans in der Kurve Pyros und bedankten sich mit einem Transparent beim Ende Saison abtretenden Trainer Dany Gelinas. So wirklich scheint selbst im Wallis also niemand mehr daran zu glauben, dass diese Serie noch lange anhalten wird.

Fans zünden Leuchtpetarden: Grosser Jubel beim HC Sierre nach dem Playoff-Heimsieg gegen Olten Pascal Muller/freshfocus

