EHC Olten verliert Heimspiel gegen La Chaux-de-Fonds mit 1:3

Swiss-League-Playoffs Das Powerplay als Horrorstory: Der EHC Olten verliert gegen La Chaux-de-Fonds 1:3 und liegt in der Final-Serie 0:2 zurück Der EHC Olten unterliegt im ersten Playofffinal-Heimspiel vor 5095 Zuschauern dem HC La Chaux-de-Fonds mit 1:3. Aus fünf Überzahlsituationen gelang dem EHCO kein einziges Tor, während die Neuenburger in vier Möglichkeiten zwei Treffer schossen. Insbesondere das zweite HCC-Tor sorgte für Diskussionen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 17.03.2023, 22.47 Uhr

Gestolpert: Oltens Joel Scheidegger (r.) fliegt über Daniel Carbis. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Jetzt wirds ganz schwierig für den EHC Olten! Nach der 1:3-Heimniederlage gegen den HC La Chaux-de-Fonds liegen die Oltner in der Finalserie mit 0:2-Siegen in Rücklage. Um sich den Traum vom Meistertitel zu verwirklichen, muss der EHCO nun zweimal in La Chaux-de-Fonds gewinnen. Besonders nach dem zweiten Vergleich vor der schönen Kulisse von 5095 Zuschauern im Kleinholz muss man konstatieren, dass diese Aufgabe für die Oltner nur sehr, sehr schwer zu lösen sein wird.

Dabei sah es in diesem zweiten Finalduell eigentlich lange Zeit nicht schlecht aus für den EHC Olten. Im ersten Drittel knüpfte man dort an, wo man bei der unglücklichen 2:3-Niederlage nach Verlängerung in La Chaux-de-Fonds aufgehört hatte. Man ging bissig und entschlossen ans Werk, setzte die Chaux-de-Fonniers mit aggressivem Forechecking unter Druck. Und man provozierte auch endlich mal Strafen beim Gegner.

Erst die Führung, dann die kalten Duschen

Doch das war gleichzeitig der Untergang des EHC Olten. Denn das Powerplay war an diesem Abend eine einzige Horrorstory aus Sicht der Oltner. Im Überzahlspiel funktionierte wenig bis gar nichts. Zwar erzielte Timothy Kast im Mitteldrittel unmittelbar nach einem harmlosen, vierminütigen Powerplay das frenetisch umjubelte 1:0. Und kurze Zeit später durfte man sich gleich ein viertes Mal während zwei Minuten mit einem Mann mehr versuchen. Aber wieder generierte der EHC Olten kaum eine gute Chance. Man muss es so sagen: Dieses Powerplay ist ganz einfach ungenügend.

Denn statt die Überzahlsituationen zu mindestens zwei Treffern zu nutzen, kam es so, wie es kommen musste. Die Chaux-de-Fonniers nutzten erst einen von Hächler hinter dem eigenen Tor vertändelten Puck zum 1:1-Ausgleich durch Olden und nahmen den Oltnern damit sprichwörtlich den Wind aus den Segeln.

Heisse Szene: Lucas Rötheli verliert vor dem 1:3-Gegentreffer einen seiner Beinschoner. Marc Schumacher / freshfocus

Es wurde aus Sicht des EHCO noch schlimmer, als Timothy Kast auf die Strafbank musste. Fuhrer nutzte das erste Powerplay für den HC La Chaux-de-Fonds kaltblütig aus. Oltens Goalie Lucas Rötheli hatte bei der Aktion einen seiner Beinschoner verloren (!), was aber gemäss Regel 14.1. nicht zu einem Spielunterbruch führt. Der Spielfeldprotest, den die Oltner bei dieser Gelegenheit einlegten, wird genauso erfolglos verpuffen wie all die Powerplay-Gelegenheiten.

Der Wortlaut der IIHF-Regel 14.1.

Ein Spielfeldprotest als Akt der Verzweiflung

Dieser Protest war auch mehr ein Akt der Verzweiflung angesichts der Tatsache, dass den Einheimischen die Felle davonzuschwimmen drohten. Der Niedergang liess sich allerdings nicht aufhalten. Beim nächsten Powerplay des HC La Chaux-de-Fonds klingelte es wieder hinter Lucas Rötheli. Die Neuenburger zeigten eindrücklich, wie man mit einem Mann mehr ein Spiel entscheiden kann. So wie sie es bereits in der Verlängerung des ersten Spiels getan hatten.

Man sagt nicht umsonst, dass die Special Teams, also die Performance in Über- und Unterzahl, viel über die Stärke einer Mannschaft aussagen. Nimmt an diese Indikatoren als Massstab, dann sieht es für die Meisterhoffnungen des EHC Olten zappenduster aus. Zumal die Mannschaft im Schlussdrittel nie den Eindruck machte, gegen die souverän agierenden Chaux-de-Fonniers nochmal ins Spiel zurückkehren zu können. Das war in allen Belangen ganz einfach viel zu wenig.

Noch ist natürlich nichts entschieden und ein Comeback allemal möglich. Allein: der Glaube an eine Wende ist nach dieser ernüchternden Heimniederlage arg geschrumpft.

Telegramm Olten - La Chx-d-Fds 1:3 (0:0, 1:3, 0:0) Kleinholz. – 5095 Zuschauer. – SR Staudenmann/Ruprecht (Bichsel/Humair). – Tore: 25. Kast (Spiller) 1:0. 29. Olden (Achermann, Andersons) 1:1. 35. Fuhrer (In-Albon; Ausschluss Kast) 1:2. 37. Achermann (Olden, Andersons; Ausschluss Antonietti) 1:3. – Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Olten, 6-mal 2 Minuten gegen Chx-d-Fds. Olten: Rötheli (Nyffeler); Scheidegger, Antonietti; Leeger, Oejdemark; Schmuckli, Hächler; Bircher; De Nisco, Collins, Rapuzzi; Sterchi, Kast, Spiller; Lhotak, Weder, Hüsler; Dal Pian, Wyss, Mosimann; Puide. La Chx-d-Fds: Östlund (Cervino); Huguenin, Boss; Jaquet, In-Albon; Gehringer, Matewa; Fontana; Olden, Achermann, Andersons; Rüegsegger, Wilkins, Schweri; Carbis, Privet, Petrini; Eugster, Suter, Dubois; Fuhrer. Bemerkungen: Olten ohne Horansky, ­Nunn, Haussener, Neukom (alle verletzt) sowie Heughebaert, Maurer, Hänggi, Zaetta (alle überzählig). Chx-d-Fds ohne Berthot, Augsburger, Ulmer, Andersson (alle verletzt), Voirol, Bengtsson, Topping, Del Ponte, ­Lauper (alle überzählig). 37. Olten deponiert Spielfeldprotest. 58. Timeout Olten.

Hiobsbotschaften Saisonende für Garry Nunn und Timo Haussener Bevor das zweite Finalspiel am Freitagabend angepfiffen wurde, gabs vonseiten des EHC Olten bereits denkbar schlechte Neuigkeiten zu vermelden: Mit Garry Nunn und Timo Haussener müssen zwei Stürmer ihre Saison weg Handverletzungen vorzeitig beenden. Nunn spielte bereits seit seiner Rückkehr in der Viertelfinalserie gegen Langenthal mit Schmerzen in der Hand. Nun wurden diese allerdings so gross, dass nach einer Untersuchung klar wurde, dass an eine Fortsetzung der Saison nicht zu denken ist. Damit endet auch die Ära des Kanadiers in Olten auf äusserst unglückliche Art und Weise. Viel Pech hatte Timo Haussener, der am Donnerstag einen Schuss an der Hand erwischte und diese brach. Haussener wurde bereits operiert. (ku)

