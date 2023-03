EHC Olten: Die Stimmen zum 4:3-Sieg gegen die GCK Lions

Swiss-League-Playoffs «Das Gute ist sicher, dass wir dieses Spiel noch gewinnen konnten»: Die Stimmen zum 4:3-Sieg des EHC Olten gegen die GCK Lions Der EHC Olten erkämpft sich im ersten Halbfinalduell einen glücklichen 4:3-Sieg nach 1:3-Rückstand. Für die Oltner Akteure war klar: Das war nicht die ansehnlichste Partie der Saison, aber eine, die man auch erst einmal noch gewinnen muss. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 01.03.2023, 05.03 Uhr

Simon Sterchi trifft nach der Puckeroberung von Timothy Kast zum 4:3-Siegtreffer. Marc Schumacher / freshfocus

Trainer Lars Leuenberger…

…über das Spiel: «Das war ein wenig ein analoges Spiel zum ersten Langenthal-Match. Wir dürfen nicht so in ein Halbfinal steigen, das darf uns nicht passieren. Das Gute ist sicher, dass wir Charakter gezeigt haben und dieses Spiel noch gewinnen konnten. Am Schluss ist sicher auch noch etwas Glück im Spiel, als sie sich in der Verteidigung nicht einig waren, wer die Scheibe übernimmt. Aber es ist nicht so, dass wir nur gewonnen haben, weil sie uns Geschenke machten. Wir hatten sie ja dazu gezwungen, im Verlauf der Partie gestanden wir ihnen immer weniger zu, im Schlussdrittel hatten sie noch drei Abschlüsse auf unser Tor.»

…über die richtige Einstellung: «Wir müssen uns einfach klar werden, warum wir das erste Spiel gegen Langenthal verloren haben und dann vier in Folge gewinnen konnten. Weil wir zwei oder weniger Tore erhalten haben pro Spiel und sehr, sehr solide defensiv spielten. Das war heute nicht der Fall. Wir haben darüber gesprochen, wie wir in diese Serie starten möchten. Man kann sich als neutralen Zuschauer dieser Partie vielleicht fragen: Was war das für ein Halbfinalspiel? Es gab sicher auf beiden Seiten zu viele Fehler, aber wir müssen uns auf unsere Leistung konzentrieren, unsere Arbeit erledigen und die Fehler abstellen. Es war von dem her sehr wichtig, dass wir den Weg zum Sieg gefunden hatten.»

...über die miserable Puckkontrolle seines Teams: «Da war vielleicht auch wieder etwas Nervosität im Spiel. Es war sicher nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Aber schlussendlich hat die Mannschaft gekämpft und gewonnen, das ist alles, was zählt. Und man darf auch nicht vergessen, dass eine Mannschaft gegenübersteht, die durchaus sehr gut Eishockey spielt. Sie steht verdient in diesem Halbfinal. Dass wir in einem Playoff-Halbfinal nach 0:2- und 1:3-Rückstand noch zurückkommen und gewinnen, ist nicht selbstverständlich.»

…über das Konterspiel der GCK Lions: «Solche Spiele sind enorm schwierig, weil man zwar das Spiel bestimmt, aber immer die Defensive gesichert haben muss. Diese Mannschaften wollen nicht mit uns Hockey spielen, das ist nicht immer einfach als spielbestimmendes Team. Wann stösst man nach vorne? Wann bleibt man lieber zurück? Sie lauern ja regelrecht auf solche Fehler. Da müssen wir gefasst sein. Sie hatten 17 Schüsse auf unser Tor – das spricht für uns, dass wir über das gesamte Spiel hinweg sehr wenig zugelassen haben.»

Florian Schmuckli schoss den zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer. Ennio Leanza / KEYSTONE

Verteidiger Florian Schmuckli...

...über das Spiel: «Es war sicher nicht unser bestes Spiel aber ich finde, im Grossen und Ganzen haben wir einen guten Match gezeigt. Das Problem war, dass wir, wenn wir Chancen zuliessen, es sogleich absolute Topchancen für den Gegner waren. Das müssen wir sofort abstellen und wenn wir das in den Griff bekommen, bin ich sehr zuversichtlich. Wir haben uns sehr viel vorgenommen und wurden eiskalt erwischt. Es war gut, dass wir auf den Rückstand reagieren konnten und noch gewinnen konnten.»

...über die Einstellung zum Gegner: «Wir haben darüber gesprochen und jeder von uns wollte mit der richtigen Einstellung in dieses Spiel. Die Begegnungen über die Qualifikation hinweg haben uns ja gezeigt, zu was der Gegner im Stande ist. Man darf nicht vergessen: Es ist vielleicht ein junges Team, aber es ist eine Halbfinal-Serie. Egal, welcher Gegner vor dir steht oder wie jung die Gegenspieler sind: Es wäre total falsch, mit einer Einstellung ins Spiel zu gehen, man hätte ohnehin schon gewonnen. Man muss jeden Gegner ernst nehmen.»

…über das Defensivverhalten: «Ich glaube, wir hatten am Anfang den Vorwärtsdrang etwas zu stark im Kopf, statt in erster Linie auf die Defensive achtzugeben – und wurden dafür bestraft. Als Verteidiger versucht man ja immer, dass man fünf gegnerische Angreifer vor sich stehen hat. Nichtsdestotrotz, wenn wir früh forechecken, kann es sein, dass es zu Abstimmungsproblemen kommen kann, aber solche fatale, wie wir in diesem Spiel gezeigt haben, dürfen uns einfach nicht passieren. Aber wie heisst es so schön: Im Sturm gewinnt man Spiele, in der Verteidigung Meisterschaften. Wenn wir von hinten raus solide spielen, dann sollte nichts im Weg stehen, weil wir vorne so talentiert sind, dass die Tore mit der Zeit schon fallen werden.»

Andri Spiller sucht die Anspielstationen. Marc Schumacher / freshfocus