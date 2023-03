Das Break im Sack: Der EHC Olten schlägt die GCK Lions 3:2

Swiss-League-Playoffs Das Break im Sack: Der EHC Olten gewinnt bei den GCK Lions 3:2 Nach dem mühsam erkämpften 4:3-Sieg im ersten Halbfinalduell gegen die GCK Lions hat der EHC Olten nun auswärts nachgelegt. Drei Tore im Mitteldrittel reichten für den wichtigen 3:2-Auswärtserfolg, der den Oltnern eine 2:0-Führung in der Halbfinalserie beschert. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren Aktualisiert 02.03.2023, 23.26 Uhr

Die Oltner freuen sich über den dritten Treffer von Torschütze Simon Sterchi (2.v.r.) Patrick Straub/ freshfocus

Zum Schluss kam auf der Kunsteisbahn in Küsnacht mit einer Mini-Führung im Rücken noch einmal ziemlich Hektik auf, die GCK Lions suchten ohne Torhüter spielend den 3:3-Ausgleich, doch die Oltner bewahrten schliesslich die Ruhe und brachten das 3:2 über die Zeit.

Wie der EHC Olten dies bewerkstelligte, rückte nach der Schlusssirene, wie bereits in Spiel eins, in den Hintergrund, sodass sich die Powermäuse von den über 300 Oltner Fans der insgesamt 480 Zuschauern für das wichtige Break zur 2:0-Führung in dieser Halbfinalserie feiern lassen durften.

Sorgenkind Powerplay, solidere Defensive

Und doch hätte es diese aufgekommene Hektik zum Schluss gar nicht gebraucht. 12 Minuten vor dem Ende war dem EHC Olten die Spielentscheidung auf dem Silbertablett serviert worden, indem Timotée Schaller für einen völlig überflüssigen Check gegen den Kopf von Dominic Weder zurecht unter die Dusche geschickt wurde und man für fünf Minuten mit einem Mann mehr agieren konnte.

Doch aus der Überzahlsituation schlugen die Powermäuse keinen Profit. Allgemein scheint der EHCO das Manko Powerplay in diesen Playoffs einfach nicht abschütteln zu können. Die Spielzüge sind oftmals zu kompliziert, zu unkontrolliert ausgeführt und lassen dabei einen Überraschungseffekt vermissen. Immerhin war Lukas Lhotaks Powerplaytor zum 1:0 zu Beginn des zweiten Drittels diesbezüglich ein Lichtblick. Und dennoch war es erst das dritte Oltner Überzahltor in der 16. Powerplaysituation der laufenden Playoffs.

Die Dreitannenstädter zeigten über das gesamte Spiel hinweg bezüglich Defensivarbeit eine deutliche Leistungssteigerung zum ersten Halbfinalduell, sodass man den GCK Lions kaum Kontermöglichkeiten zugestanden hatte. Das Team von Trainer Lars Leuenberger liess zwar mehr Schüsse auf das Gehäuse zu, waren diese aber dank einer kompakteren Zuordnung doch um einiges ungefährlicher als zwei Tage zuvor in Olten.

Nach dem 2:0 von Alain Bircher nur eine Minute nach dem Führungstreffer liess der EHCO die Junglöwen allmählich ins Spiel finden. GCK-Trainer Michael Liniger hatte als Reaktion auf das zweite Gegentor einen Torhüterwechsel vollzogen, der bei seinem Team ganz offensichtlich als Weckruf verstanden wurde. Zwar folgte sechs Minuten später das 3:0 der Oltner, indem Topskorer Kast nach einer defensiven GCK-Unzulänglichkeit die Scheibe eroberte und Torschütze Sterchi ideal in Szene setzte.

Doch die GCK Lions hatten unlängst Fahrt aufgenommen, wurden frecher, spielwitziger, offensiv aktiver und bewiesen, welches Talent in der Mannschaft steckt. So kam die Strafe von Garry Nunn den Zürchern gerade recht, im folgenden Powerplay staubte Jarno Kärki auf einen Abpraller im Slot zum 1:3 ab.

Auch im Anschluss vermochte der Qualifikationsdritte die Oltner gehörig unter Druck setzen, sodass wenig später auf einen GCK-Pfostenschuss Landolts die vierte Sturmlinie mit Reichle und Henry die Junglöwen tatsächlich zurück ins Spiel brachten. Und sie schnupperten bis zur zweiten Pause gar am Ausgleich, der aber Torhüter Lucas Rötheli mit guten Reflexen verhindern konnte.

Der EHC Olten fand im Schlussdrittel wieder zum bestimmenden Spiel zurück, auch wenn man die Entscheidung nicht frühzeitig herbeierkämpfen konnte. Und trotzdem sprach das Schussverhältnis mit 53:28 im Endeffekt eine deutlichere Sprache als das Resultat. Die Powermäuse führen in der Halbfinalserie nun verdient mit 2:0 nach Siegen und können sich am Samstag im Kleinholz (Puckeinwurf: 17.30 Uhr) mit einem weiteren Sieg vor eigenem Publikum vier Matchpucks sichern.

Telegramm GCK Lions - Olten 2:3 (0:0, 2:3, 0:0) KEK, Küsnacht. – 480 Zuschauer. – SR Staudenmann/Fausel, Baumgartner/Micheli. – Tore: 21. Lhotak (Nunn, Collins; Ausschluss Backman) 0:1. 22. Bircher (Weder) 0:2. 28. Sterchi (Kast) 0:3. 32. Kärki (Blaser, Schlagenhauf; Ausschluss Nunn) 1:3. 36. Reichle (Henry) 2:3. – Strafen: 2-mal 2 plus 5 Minuten plus Spieldauer-Disziplinarstrafe (Schaller) gegen GCK Lions, 2 Minuten gegen Olten. GCK Lions: Zumbühl (22. Ruppelt); Sejejs, Guebey; Blaser, Landolt; Büsser, Burger; Buchli; Truog, Kärki, Graf; Backman, Diem, Hinterkircher; Melnalksnis, Schlagenhauf, Schaller; Henry, Mettler, Reichle; Mémeteau. Olten: Rötheli (Nyffeler); Scheidegger, Antonietti; Leeger, Oejdemark; Schmuckli, Hächler; Bircher; Lhotak, Collins, Nunn; Sterchi, Kast, Spiller; Hüsler, Haussener, Dal Pian; Wyss, Weder, Mosimann; Puide. Bemerkungen: Olten ohne Horansky, Neukom (beide verletzt) sowie Heughebaert, De Nisco, Rapuzzi, Maurer, Hänggi, Zaetta (alle überzählig). GCK Lions ohne Braun (verletzt). – 33. Pfostenschuss Landolt. GCK Lions ab 58:45 ohne Goalie.

