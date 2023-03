Swiss-League-Playoffs Charakter, Schönheitspreise und Schneckenhäuser: Die Erkenntnisse zum Finaleinzug des EHC Olten Der EHC Olten hat sich mit 4:1-Siegen gegen die GCK Lions durchgesetzt und den Einzug in den Playoff-Final geschafft, wo man ab Mittwoch auf den HC La Chaux-de-Fonds treffen wird. Wir ziehen Bilanz und blicken voraus. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 10.03.2023, 10.00 Uhr

Es war ein Kampf auf Biegen und Brechen zwischen den GCK Lions (l. Yannick Blaser) und dem EHC Olten (Simon Sterchi). Marc Schumacher

Nein, einen Schönheitspreis gewann der EHC Olten in dieser Halbfinalserie gegen die GCK Lions nicht. Es war sehr oft ein Krampf und ein Kampf gegen einen guten und sehr unangenehmen Gegner. Aber: Während der Playoffs stirbt man höchstens in Schönheit und ist selten erfolgreich. In dieser Saisonphase zählen andere Attribute. Zum Beispiel Nervenstärke, Charakter und Moral.

Davon hatte der EHCO dafür ganze Wagenladungen! Das erste Heimspiel gewann man nach 1:3-Rückstand dank eines Treffers in der letzten Spielminute. Der dritte Halbfinal endete mit einer furiosen Aufholjagd und einem dramatischen Sieg in der Verlängerung. Und den vierten und entscheidenden Sieg holte man sich mit viel Disziplin - und auch der nötigen Portion Glück.

17 Treffer erzielte der EHC Olten in den fünf Halbfinalspielen gegen die GCK Lions. 17-mal war ein Schweizer oder ein Spieler mit Schweizer Lizenz der Torschütze. Angeführt wurde die Mannschaft von der überragenden, nominellen zweiten Sturmlinie mit Timothy Kast, Simon Sterchi und Andri Spiller, die alleine für acht Tore verantwortlich war.

Doch auch die Arbeiter wie Jan Mosimann oder Cedric Hüsler leisteten mit wichtigen Treffern ihren Beitrag für ein Team, dass sich bei der Verwertung seiner vielen Chancen überaus schwer tat.

Tor- und glücklos vor dem gegnerischen Tor: EHCO-Söldner Sean Collins. Marc Schumacher

So überragend die Bilanz der Schweizer Akteure ausfällt, so katastrophal ist die Bilanz des ausländischen Personals. Sean Collins, Garry Nunn und William Rapuzzi (ein Einsatz) trafen kein einziges Mal ins Schwarze. Wenn die Söldner in der Swiss League eine Nullnummer abliefern, dann ist das für die betroffenen Teams meistens der direkte Weg ins Verderben oder in die frühzeitigen Ferien.

Es grenzt also fast an ein Wunder, dass sich der EHCO trotzdem für den Final qualifiziert hat. Klar ist aber auch: Vom Ausländer-Trio braucht es in der Endspielserie gegen La Chaux-de-Fonds eine gewaltige Leistungssteigerung. Sonst siehts zappenduster aus mit den Oltner Titelträumen.

Das Überzahlspiel war anfangs Saison noch eine der grossen Stärken des EHC Olten. Fast jede dritte Strafe des Gegners wurde da in ein Tor umgemünzt. Gegen die GCK Lions traf man noch genau einmal in elf Anläufen. Während der ganzen Playoffs beträgt die Erfolgsquote magere 12,5 Prozent. Das ist ungenügend.

Zum Vergleich; La Chaux-de-Fonds verwertete im Halbfinal gegen Thurgau über 50 (!) Prozent seiner Powerplays, während der ganzen Playoffs beträgt die Erfolgsquote 39 Prozent. Da werden sich die Oltner auf ihr Penalty-Killing verlassen müssen. Das war in den entscheidenden Momenten top. Aber klar ist schon jetzt: In den Special Teams muss eine eklatante Steigerung her. Und EHCO-Headcoach Lars Leuenberger täte wohl gut daran, seine Powerplay-Formationen zu überdenken.

In Abwesenheit des verletzten Stan Horansky fehlt der ersten Überzahl-Linie ein Spielmacher an allen Ecken und Enden. Der zuletzt eingesetzte Timo Haussener ist nicht die Lösung. Weshalb nicht Andri Spiller als Steuermann versuchen?

In einem Spiel auf des Messers Schneide voll da: Lucas Rötheli. Marc Schumacher

Gute Torhüter zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie ihrer Mannschaft in den entscheidenden Momenten ein sicherer Rückhalt sind. Genau das hat Lucas Rötheli geschafft, als das fünfte Halbfinalduell gegen die GCK Lions auf des Messers Schneide stand. Mit einem Shutout beseitigte er handstreichartig allfällige, aufkommende Zweifel, ob er als 20-jähriger Jungspund schon in der Lage ist, den anstrengenden Playoff-Rhythmus durchzustehen.

Kritik an den Unparteiischen sollte man, wenn immer möglich, tunlichst vermeiden. Aber es muss an dieser Stelle trotzdem gesagt werden: Die Leistungen der Schiedsrichter waren in dieser Halbfinalserie grossmehrheitlich ungenügend. Besonders ärgerlich: Die fehlende Linie.

Wenn man sich entscheidet, das Spiel laufen zu lassen - was in den Playoffs ja legitim ist -, dann darf man zum Beispiel nicht in einer Verlängerung ein Dutzendfoul ahnden. Und wenn vier Nasen auf dem Feld einen glasklaren hohen Stock übersehen und der Spieler mit einer blutenden Wunde in der Garderobe verschwindet, dann ist das ebenso schwach.

So summierten sich im Verlauf der Serie die unverständlichen Fehler. Kurz: Die Referees waren leider zu oft nicht auf der Höhe. Bleibt zu hoffen, dass man in der Finalserie das richtige Personal findet. Weil Hektik dort vorprogrammiert ist.

Die Kurvenfans erledigten ihren Job mit tollen Choreographien. Marc Schumacher

Es wurde an dieser Stelle bereits geschrieben: Die grosse Eishockey-Euphorie ist in Olten selbst im Halbfinal nicht ausgebrochen. Keine 3000 Zuschauer in einem ziemlich wegweisenden Playoff-Spiel sind schwach. Immerhin: Diejenigen, die ins Kleinholz kamen, taten ihr Bestes, um die Mannschaft in einem schwierigen Spiel zu unterstützen.

Klar ist aber schon jetzt: Will man sich in der Finalserie punkto Atmosphäre nur schon einigermassen auf Augenhöhe mit dem Kontrahenten La Chaux-de-Fonds bewegen (zweimal ausverkauftes Haus gegen Thurgau), dann muss endlich der Hinterste und der Letzte aus dem Schneckenhaus kriechen. Diese Mannschaft hätte es verdient.

