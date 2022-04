Swiss-League-Playoffs Bloss nicht wieder ein Fehlstart: Wie der EHC Olten den zweiten Matchpuck zum Finaleinzug nutzen will Der EHC Olten hat die Fehler aus Spiel vier analysiert und will am Dienstagabend, 19.45 Uhr, vor dem Heimpublikum gegen La Chaux-de-Fonds den zweiten Matchpuck zum Finaleinzug nutzen. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.03 Uhr

Eliot Antonietti wird an vorderster Front von den Chaux-de-Fonniers angegangen. Urs Lindt / Freshfocus

Die Emotionen zogen sich auf den Rängen der Patinoire des Mélèzes wie ein von Fans erschaffenes Drehbuch über das gesamte Spiel hinweg: Kaum war er an der Scheibe, pfiffen die Anhänger des HC La Chaux-de-Fonds EHCO-Verteidiger Eliot Antonietti aus.

Darauf angesprochen, muss er am Morgen danach schmunzeln: «Das hat mich überhaupt nicht beeinflusst und spielt mir keine Rolle. Ich habe in Genf gespielt und bin es gewohnt, weil es bei Servette in jedem Auswärtsspiel so zu- und hergeht», sagt Antonietti und führt aus: «Ehrlich gesagt, mag ich solche Spiele, wenn es laut und emotional ist. Solche Pfiffe gegen mich geben mir Selbstvertrauen und Energie. Es zeigt mir, dass ich vieles richtig ­mache.»

Eliot Antonietti an der Scheibe. Pascal Muller / Freshfocus

Diese Pfiffe des Neuenburger Publikums dürften auf die Keilerei Antoniettis im Schlussdrittel des dritten Spiels im Kleinholz zurückzuführen sein, als sich der Oltner Hüne HCC-Stürmer Toms Andersons vorknöpfte.

Auch in Spiel vier kreuzten auffällig oft ihre Wege verbunden mit viel Gesprächsbedarf. «Er hat es auf mich abgesehen, fällt immer wieder mit Stockschlägen auf. Ich wollte damit ein Zeichen setzen, dass er damit an den Falschen gerät», erzählt Antonietti, der immer häufiger auch von anderen HCC-Spielern besonders hart angegangen wurde. «Sollen sie das tun, ich ändere deswegen mein Spiel nicht.»

Silvan Wyss im Zweikampf mit In-Albon. Urs Lindt / Freshfocus

Antonietti: «Wir liessen sie sehr einfach skoren»

Kaum geschlafen habe er nach der knappen 4:5-Niederlage, erzählt Antonietti, das Adrenalin war auch zu Hause noch spürbar. Überdies ging ihm die eine oder andere matchentscheidende Szene der ersten Spielhälfte durch den Kopf, vor allem der Start mit den beiden leichtfertigen Gegentoren ärgern ihn. «Wenn wir alle Halbfinal-Spiele analysieren, dann war ihre beste Phase immer zu Beginn. Sie begannen die Spiele stets besonders hart. Wir wussten das, doch nun waren wir nicht aufmerksam genug und sie wurden mit ihren Toren erstmals dafür belohnt.»

Für Eliot Antonietti ist deshalb klar: «Wir dürfen ihnen nicht noch einmal einen solchen Start zugestehen, wir liessen sie schon sehr einfach skoren.» Das Rezept: «Wir müssen wieder simpel und smart spielen, dann gewinnen wir diese Spiele.»

Tatsächlich: Übersteht der EHC Olten in dieser Halbfinalserie jeweils das läuferische Startfeuerwerk des HC La Chaux-de-Fonds unbeschadet, gehen die Powermäuse als Sieger vom Eis. Eliot Antonietti ist überzeugt, dass er und seine Teamkameraden in Spiel fünf wieder defensiv konsequenter agieren werden. «Ich freue mich auf das Spiel, ich kann es kaum erwarten.»

Forget zurück im Teamtraining – und bald im Einsatz?

Der EHC Olten dürfte das fünfte Halbfinalduell bezüglich Aufstellung mehr oder weniger unverändert aufnehmen. Möglich erscheint indes, dass Dominic Forget nach seiner Verletzung in Spiel eins seinen Platz im Team wieder einnimmt.

Der Teamleader, der die vergangenen drei Spiele auf der Bank neben Trainer Lars Leuenberger verfolgte, bestritt am Montagmorgen mit den Überzähligen das Eistraining und dürfte daher einsatzbereit sein. Ob er angesichts der 3:1-Führung nach Siegen tatsächlich zum Einsatz kommt, wird sich erst heute entscheiden.

Kommt er wieder zum Einsatz oder pausiert er ein weiteres Mal? Dominic Forget auf der Spielerbank. Marc Schumacher / Freshfocus

