EHC Olten: Wenn plötzlich das schwarze Ass sticht

Swiss-League-Playofffinal Zwischen Wolldecke und Ernstkampf: Wenn beim EHC Olten plötzlich das schwarze Ass sticht Die Überzähligen spielen auch beim EHC Olten in einer langatmigen Playoffkampagne eine nicht zu unterschätzende Rolle. Assistenztrainer Stefan Schneider: «Es ist wichtig, dass wir alle Spass haben und uns gegenseitig unterstützen.» Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 16.04.2022, 04.59 Uhr

Ob Verteidigungsminister oder Überzähliger: Beim EHC Olten trägt jeder seinen Teil zum Erfolg bei. Marc Schumacher / freshfocus

Zehn überzählige Spieler zählt ein verletzungsfreier EHC Olten in den diesjährigen Playoffs in seinem Team. Zehn Spieler, die sich tagtäglich fit halten und bereit sein müssen für den ersehnten Fall der Fälle, womöglich doch noch zum Einsatz zu kommen. «Black Aces», schwarze Asse, werden sie in der NHL genannt, jene Spieler, deren Aufgabe es ist, in die Bresche zu springen, wenn sie plötzlich und oft unerwartet doch noch gebraucht werden. Ihre Rolle ist in einem Team nicht zu unterschätzen, bieten sie den Trainern in der Aufstellung potenziell entscheidende Möglichkeiten zum Überraschungseffekt. Plötzlich kann das schwarze Ass stechen, der entscheidende Faktor sein.

Ausserdem ist die mentale Verfassung der Überzähligen in einem erfolgreichen Team von grosser Bedeutung, es ist ein geeignetes Messgerät in punkto Teamchemie. Kommt es immer wieder zu grösseren Unstimmigkeiten und äussern die Ersatzspieler ihren Unmut lauthals, kann dies die Harmonie in einer noch so erfolgreichen Mannschaft empfindlich stören. «Sie haben einen wichtigen Job. Wir sind eine Mannschaft und da ist es wichtig, dass wir alle Spass haben, Freude an unserer Arbeit zeigen und uns gegenseitig unterstützen», sagt Assistenztrainer Stefan Schneider, der sich insbesondere an spielfreien Tagen auf und neben dem Eis viel Zeit nimmt für die Überzähligen. «Wichtig ist auch, dass sich jeder bewusst ist, dass immer etwas passieren kann, sie dies wegen einer Verletzung oder dann will der Headcoach mit einem Wechsel einen gewissen Effekt erzielen. Auf diesen Moment gilt es als Überzähliger bereit zu sein. Und daran arbeiten wir jeden Tag. Wir versuchen dabei eine gute Kombination zwischen Kraftraum und Eistrainings zu erzielen», sagt Schneider.

Assistenztrainer Stefan Schneider kümmert sich auch oft um die Überzähligen. Marc Schumacher / freshfocus

Maurer: «Es gibt kein böses Blut, weil das Ziel über allem steht»

Es sei zu Beginn schon nicht einfach gewesen, als ihm gesagt wurde, dass er womöglich in den Playoffs nicht mehr spielen werde, sobald die verstärkenden B-Lizenzspieler zum Team stossen würden, erzählt Verteidiger Cédric Maurer. «Aber das gehört halt auch dazu. Im Grossen und Ganzen verfolgen wir ein Ziel und das ist der Aufstieg. Es gibt deswegen auch kein böses Blut, weil dieses Ziel über allem steht. Und egal, wie viele Spiele man auf diesem Weg bestreitet, wir sind alle ein Teil des Teams und tragen unseren Teil zum Erfolg bei», sagt Maurer.

Das ist auch Headcoach Lars Leuenberger und Assistent Stefan Schneider wichtig, die Wert darauflegen, dass sämtliche Spieler ein Teil des Teams sind und etwa über den Gameplan informiert sind und deswegen auch das Videostudium absolvieren oder bei sonstigen wichtigen Diskussionen und Gesprächen in der Garderobe anwesend sind. Schneider: «Es geht jetzt nicht um sein eigenes Ego, sondern um das Wir. Jeder hat eine Rolle und die wechselt manchmal im Verlaufe einer Saison auch – und das hat man zu akzeptieren. Da habe ich den Anspruch, dass ich ihnen mit meinem Charakter und meiner Persönlichkeit zur Verfügung stehe und sie jeden Tag mit Freude abhole.»

Gehört zum Leistungssport dazu: Cédric Maurer (rechts) musste seinen Platz für die B-Lizenzspieler räumen und zeigt viel Verständnis dafür. Marc Schumacher / freshfocus

Es sei nicht einfach, bestätigt Stéphane Heughebaert, mit den vielen Verstärkungen nach 50 Qualifikationsspielen, in denen man sich aufgeopfert hat, ausgerechnet jetzt in den Playoffs zuschauen zu müssen. «Es ist schon etwas frustrierend. Aber ich verstehe das, erst recht in diesem Jahr, in dem wir gute Chancen haben, aufzusteigen. Ich versuche mental stark zu sein, immer bereit zu sein, wenn ich gebraucht werde und versuche auch weiterhin, tagtäglich für das Team mein Bestes zu geben», so Heughebaert.

Und Cyril Oehen, ein weiterer Überzähliger, sagt: «Ich nehme die Situation, so, wie sie ist. Unser Team zeichnet sich aus, dass wir eine sehr gute Stimmung haben und alle positiv eingestellt sind. Ich persönlich versuche neben dem Eis im Fitnessbereich weiterhin Gas zu geben und freue mich, wenn wir auf dem Eis mit spielerischen Dingen die Freude am Eishockey behalten.»

Cyril Oehen bei einem Qualifikationsspiel gegen Winterthur. Marc Schumacher / freshfocus

Vor den Heimspielen treffen sich die Überzähligen mit den für den Match aufgebotenen Cracks vor Ort. Während sich die einen auf das Spiel vorbereiten, absolvieren die anderen ein individuelles Trainingsprogramm. Und zu den Auswärtsspielen, wie etwa nun nach Kloten, reisen die Überzähligen in zwei Privatautos an – und fiebern auf der Tribüne mit ihren Teamkollegen auf dem Eis mit. «Das war in diesen ersten zwei Spielen mit der Verlängerung mental fast noch anstrengender als auf der Spielerbank», sagt Maurer schmunzelnd. Auch Heughebaert stimmt ihm zu: «Wenn ich spiele, dann bin ich auf meinen Job konzentriert. Als Überzähliger hat man keinen Einfluss auf das Spiel, was mich fast noch nervöser macht.» Und nach dem Spiel dürfen sie mit ihren Teamkollegen über einen Sieg jubeln oder haben bei einer Niederlage als Motivatoren ein paar aufmunternde Worte. Die schwarzen Asse gehen mit den 22 Spielern auf dem Matchblatt durch Dick und Dünn.

Leuenberger: «Wir gehen nicht nach Kloten, um ein bisschen zu tanzen» Mit einem Ruhetag am Donnerstag bat Trainer Lars Leuenberger am Karfreitag alle Stammspieler zum Eistraining. Aus den Erkenntnissen der ersten beiden Spielen justierte Leuenberger einige taktische Elemente nach. Es scheint, als würde er wieder auf Knelsen/Nunn als Importduo setzen. Möglich erscheint folgende Aufstellung im Sturm: Horansky, Knelsen, Nunn, Lhotak, Forget, Sterchi; Joggi, Weder, Langenegger; Hüsler, Wyss, Mosimann sowie Hasani als 13. Stürmer. Zum Abschluss des Trainings sprach Leuenberger zum Team: «Wir haben ihnen gezeigt, dass wir sie schlagen können. Wir gehen nun nicht nach Kloten, um ein bisschen zu tanzen. Wir geben Vollgas und holen uns diesen Sieg!» Schliesslich bildete das Team in der Spielfeldmitte einen Kreis, Trainer Lars Leuenberger inklusive, worauf sie gemeinsam laut zählend drei Liegestützen absolvierten. (sha)

