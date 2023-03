EHC Olten: Die Stimmen zur dritten Niederlage im dritten Spiel

Swiss-League-Playofffinal «Wir waren in allen drei Spielen die bessere Mannschaft - das stimmt mich positiv»: Die EHCO-Stimmen zum Spiel Drittes Spiel, dritte Niederlage. Will der EHC Olten noch Meister werden, braucht es im Final gegen La Chaux-de-Fonds nun vier Siege in Serie. Die EHCO-Protagonisten zwischen Enttäuschung und Zuversicht. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 20.03.2023, 05.03 Uhr

Die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben: Verteidiger Joel Scheidegger. Urs Lindt / freshfocus

Nach der Partie war die Enttäuschung über den Schlag in die Magengegend nach dem entscheidenden Gegentreffer in der Verlängerung in den Reihen des EHC Olten gross. Doch sprach man mit den Spielern über den Fortlauf der Finalserie, war da grosse Zuversicht zu spüren:

Trainer Lars Leuenberger...

...den Spielausgang: «Die Mannschaft hat wieder einen super Match gezeigt und solange der Gegner nicht vier Siege hat, geben wir sicher nicht auf. Wir sind eigentlich auf dem richtigen Weg, nun brauchen wir nur mal diesen Sieg. Wir stehen nun mit dem Rücken zur Wand, es gibt nun nur noch eine Richtung. Ich bin überzeugt: Irgendwann muss auch das Glück mal auf unsere Seite kippen.»

...den Spielverlauf: «Wir haben uns wieder viele Chancen herausgespielt und gleichzeitig nicht extrem viel zugelassen. Die Overtime haben wir schliesslich vollends dominiert, ich bin mir nicht sicher, aber das Tor muss ihr erster Schuss in der Verlängerung aufs Tor gewesen sein. Das ist dann natürlich besonders bitter. Wir sind in allen drei Spielen dran, doch sie haben es geschafft, alle Spiele auf ihre Seite zu holen, das können wir auch.»

...den Fakt, dass zwei geschossene Tore zu wenig sind: «Ja, so ist das. Sie haben bis jetzt auch nicht sehr viel mehr Tore geschossen als wir. Aber es ist halt so: Wir brauchen ein Tor mehr als der Gegner.»

....die personelle Situation mit den Sperren und Verletzungen: «So funktionieren die Playoffs. Wir haben uns schon über die gesamte Saison hinweg daran gewöhnt, dass mal wieder jemand einspringen muss. Aber es ist sicher so: Wenn man mal aufkumuliert, was dieser Mannschaft seit dem 2. August schon alles widerfahren ist, dann ist das brutal bitter. Wir haben uns daran gewöhnt und die Jungs, die nun heute Abend gespielt haben, haben alles gegeben. Wir können der Mannschaft nichts vorwerfen, es ist unser Pech und ihr Glück. Es ist leider so, wie es ist. Wenn man im Final steht und so etwas erleben muss, dann ist das brutal. Aber wir tun unser Bestes und am Dienstag geht es weiter.»

Grenzenloser Jubel des HCC nach dem dritten Sieg im dritten Finalspiel. Valentin Flauraud / KEYSTONE

Verteidiger Joel Scheidegger über...

....die Spielentscheidung: «Am Schluss entschieden wieder kleine Details. Wir hatten in der Verlängerung unsere Chancen nicht genutzt, sie hatten eine und schiessen in dieser das entscheidende Tor. Das ist einfach extrem bitter. Es tut weh, so zu verlieren.»

...den Spielverlauf: «Der Start in die Partie empfinde ich in La Chaux-de-Fonds immer als sehr schwierig. Wir fressen prompt früh das Gegentor, liessen uns davon aber nicht beirren und kamen immer besser ins Spiel. Wir waren auch heute wieder die bessere Mannschaft, es fehlt wirklich nicht viel. Ich denke, es fehlt einfach noch das Quäntchen Glück, dass die Scheiben für uns reingehen. Und dieses Glück müssen wir uns vielleicht noch etwas mehr erarbeiten und erzwingen.»

....die Ausgangslage mit dem 0:3-Rückstand: «Es ist allseits bekannt, dass der vierte Sieg extrem schwierig ist zu holen. Wir waren in allen Spielen die bessere Mannschaft und das stimmt mich extrem positiv und zuversichtlich. Wir haben die Qualität und das Können, diese Serie drehen zu können. Wir müssen nun Schritt für Schritt weitermachen. Das Glück stand ihnen drei Mal zur Seite, warum soll uns das nicht vier Mal passieren?»

...die personelle Situation mit den Sperren und Verletzungen: «Wir haben viele Ausfälle und alle, die wieder ins Team reinspringen, machen einen super Job. Ich bin später zum Team dazugestossen, aber es ist ja etwas, das die Mannschaft seit August beschäftigt, dass es immer wieder Ausfälle gibt. Natürlich tut jeder Ausfall weh, aber am Ende des Tages erachte ich diese Erfahrung nun als Vorteil, dass jeder damit umgehen kann und trotz Veränderungen immer wieder jeder sein Bestes gibt.»

Reicht es für die Wende? Der EHC Olten steht mit dem Rücken zur Wand. Valentin Flauraud / KEYSTONE

Stürmer Dominic Weder über...

das Spielende: «Die Enttäuschung ist jetzt unmittelbar nach dem Spiel natürlich riesig. Wir hätten den Sieg so etwas von verdient gehabt. Wir sind noch einmal sehr stark zurückgekommen und in der Verlängerung hatten wir viel mehr vom Spiel, die Scheibe wollte einfach nicht ins Tor.»

...den Spielverlauf: «Wir haben in der Schlussphase zum 1:2 ein ziemlich blödes Tor in Unterzahl erhalten, das wir nicht hätten kassieren dürfen. Und dennoch zeigten wir eine starke Reaktion, es spricht für unseren Charakter, wie wir uns in die Overtime gerettet haben. Umso bitterer ist es, dass wir uns in dieser nicht noch belohnen konnten. Wir waren vor der Verlängerung überzeugt, dass wir diesen Sieg holen werden. Wir waren ja dann auch viel näher am entscheidenden Tor, wir haben kreiert und gepowert, hatten mehr Zug aufs Tor, wir waren das aktivere und fittere Team, aber dann fällt der Puck unglücklich bei uns ins Tor.»

...über den 0:3-Rückstand nach Siegen: «Es bringt nichts, nun Trübsal zu blasen. Das Gute ist, dass es nicht lange dauert und wir schon am Dienstag eine Reaktion zeigen können. Es bringt nun auch nichts, andauernd daran zu denken, dass wir über sieben Spiele gehen müssen. Nun holen wir uns am Dienstag den Sieg in Olten und gehen Schritt für Schritt, Spiel für Spiel, vorwärts.»