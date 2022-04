EHC Olten: 6 Hoffnungen für eine Wunder-Wende im Playofffinal

Swiss-League-Playofffinal Sechs Hoffnungen für eine Wunder-Wende: Was den EHC Olten zuversichtlich stimmen sollte Der EHC Olten muss sich steigern, wollen die Powermäuse in der Finalserie gegen Kloten nochmals Spannung aufkommen lassen. Sechs hoffnungsvolle Punkte, welche die Powermäuse zur Wunder-Wende berücksichtigen müssen. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 20.04.2022, 05.03 Uhr

Bringt Aussenseiter Olten Favorit Kloten noch zu Fall? Eliot Antonietti stürzt Steve Kellenberger. Marcel Bieri / KEYSTONE

1:3 in der Serie. Der EHC Olten steht im Playoff-Final gegen den EHC Kloten mit dem Rücken zur Wand. Noch einen Sieg brauchen die Flughafenstädter zum langersehnten Aufstieg in die National League. Der EHC Olten muss sich in Spiel fünf am Mittwochabend (Achtung Puck­einwurf: 19.00 Uhr!) in der Stimo-Arena in Kloten steigern, wollen die Powermäuse noch einmal Spannung aufkommen lassen. Nehmen sich die Oltner folgende sechs Punkte zu Herzen, ist eine Wunder-Wende nicht ausgeschlossen.

Blickt zuversichtlich in Richtung Spiel fünf: Eliot Antonietti. Marcel Bieri / KEYSTONE

1. Mentalität: Den ­Glauben nicht verlieren

«Cleverness besiegt Herz», berichtet das SRF am Ostermontagabend zur 1:4-Heimniederlage des EHC Olten. In der Tat: Die Powermäuse haben den Willen, den Glauben an einen Heimsieg auch dann nicht aufgegeben, als es vorentscheidend 0:4 stand. Mit Herz und Leidenschaft rannten die Oltner an, das zeigt auch die 29:9-Schussstatistik der letzten 40 Minuten zugunsten der Oltner. Diese Leidenschaft und der Glauben an eine Wende muss zwingend bis zur letzten Sekunde der Serie intakt sein. Nistet sich mit dem 1:3-Rückstand hingegen schon ein erstes kleines Zögern ein, ist die entscheidende vierte Niederlage nicht mehr weit. Diese Mentalität des leidenschaftlichen Willens bläute Trainer Lars Leuenberger schon über die ganze Saison hinweg seinen Spieler ein und dürfte es bis zur allerletzten Sekunde tun. Erst recht, wenn der Meisterpokal in dem fünften Duell im Stadion in Kloten zu sehen ist und der EHC bereits die Bewilligung für eine Freinacht eingegeben hat. Den Klotenern die Party zu vermiesen, müsste fürs Erste doch Motivation genug sein.

2. Disziplin: Mit weniger Strafen zum Erfolg

Keine Strafen nehmen: Lukas Lhotak und Silvan Wyss gegen Klotens Martin Ness. Marcel Bieri / KEYSTONE

Sowohl Olten wie auch Kloten haben beide in dieser Finalserie keine überzeugende Werte im Powerplay vorzuweisen. Aber eben: Vier Zweiminutenstrafen im Startdrittel waren doch die eine oder andere Strafe zu viel, ausgerechnet dann schlug der EHC Kloten zwei Mal eiskalt zu. So sehr man sich über Schiedsrichterpfiffe ärgern kann, umso mehr braucht es das Bewusstsein: Der EHC Olten muss disziplinierter auftreten. Nur, wenn die Oltner nicht regelmässig mit einem Mann weniger auf dem Eis gegen einen Gegentreffer ankämpfen müssen, bleibt die Chance auf einen Sieg intakt.

3. Effizienz: Die Schussqualität muss besser werden

Garry Nunn schliesst ab. Marc Schumacher / freshfocus

In Bezug auf die Special Teams muss die Ausbeute im Powerplay verbessert werden. Aus insgesamt 18 Überzahlgelegenheiten konnten die Oltner in dieser Finalserie bisher nur drei Treffer erzielen – genauso wenig wie Kloten, aber für einen Aussenseiter ist dies erst recht viel zu wenig, will man den Favoriten ernsthaft ärgern. Der EHC Olten kränkelt ganz allgemein an mangelhafter Effizienz, seine Torabschlüsse sind viel zu harmlos, zu wenig zwingend. Die Schussqualität muss im fünften Spiel zwingend gesteigert werden. Es ist gleichwohl ein Balanceakt, den Mut aufzubringen, der Scheibe überhaupt die Möglichkeit zu geben, den Weg ins Tor zu finden. Damit verbunden ist auch die Zielstrebigkeit. Den Zug auf das gegnerische Tor, welcher auch ohne Scheibe am Stock ausgeübt werden kann, indem stets für viel Verkehr vor dem Kloten-Gehäuse gesorgt wird.

4. Ausländer: EHC Olten braucht skorende Imports

Ausser Form: Dion Knelsen (r.). Marc Schumacher / freshfocus

In den ersten beiden Finalduellen hatte der EHC Olten die Kloten-Ausländer Figren und Faille beeindruckend stark unter Kontrolle, sodass sie nie über eine Nebenrolle hinauskamen. Womit der EHC Olten sogleich in diesen Spielen nahe am Sieg stand oder gar gewann. Doch seither hat sich das Blatt gewendet: In Spiel drei und vier waren Figren (3 Tore, 3 Assists) und Faille (2 Tore, 1 Assist) die erwarteten Klotener Leistungsträger und brachten mit ihren Skorerpunkten ihr Team auf National-League-Kurs. Der EHC Olten hingegen hat mit Dion Knelsen (1 Assist) und Garry Nunn (1 Tor, 2 Assists) zwei blasse Imports. Insbesondere Knelsen läuft seiner Bestform aus der ersten Saisonhälfte meilenweit hinterher, was Trainer Leuenberger dazu veranlasste, Ersatz Colin Smith aufzustellen. Doch der Kanadier kommt mit physischem Playoffhockey ebenso wenig zurecht wie Knelsen und mag mehr das technisch versierte Hockey. Immerhin gehört Nunn zu den aktivsten Oltnern, läuft viel, spielt überraschend physisch und erkämpft sich so die eine oder andere Scheibe. Aber da muss für einen Erfolg mehr kommen von den EHCO-Importspielern.

5. Goalies: Fehler beim bärenstarken Wolf erzwingen

Ausgerechnet er, der dem EHC Kloten vor einem Jahr noch den Aufstieg vermieste und selbst mit dem HC Ajoie aufstieg, befindet sich auf dem Weg dazu, zum grossen Aufstiegshelden des EHC Kloten zu werden: Tim Wolf. Die Torhüter-Ausleihe im Kloten-Dress mit Ajoie-Maske und Ajoie-Beinschonern bringt die Oltner mit bärenstarken Leistungen und einer schier ausserirdischen Fangquote von 96,6% zur Verzweiflung. Irgendwann muss der Hexer doch auch Schwächen zeigen. Aber diese Fehler müssen sich die EHCO-Spieler erkämpfen.

Bärenstark: Tim Wolf im Tor des EHC Kloten. Marcel Bieri / KEYSTONE

6. Wettkampfglück: Der Puck muss für Olten springen

Und damit kommt man unweigerlich zum Wettkampfglück. Es ist dem EHC Olten in dieser Finalserie gewiss nicht hold. Der Umkehrschluss der unfassbaren 96,6%-Fangquote bedeutet, dass der EHCO einen miserablen Abschlusserfolg von 3,4% besitzt. Ein normaler Wert befindet sich zwischen 7 und 10 Prozent. Will man einer Hockeystatistik also Glauben schenken, so müsste der Zeitpunkt irgendwann kommen, an dem der EHC Olten diesem Durchschnittswert näherkommt. Auch in der Defensive brauchen die Powermäuse zwingend mehr Glück. Abpraller springen oft auf die Stockschaufel von Klotenern, dazu kommt das Abwehrpech wie etwa bei den Gegentreffern in Spiel vier, als Torhüter Rytz die Scheibe selbst noch ins Tor befördert. Oder der Puck (beim 0:3) via Leegers Schlittschuh den Weg über die Torlinie findet. Kurzum: Für einen Erfolg braucht es auch eine Portion Glück, die Scheibe muss spätestens jetzt für den EHC Olten springen.

Simon Rytz wird von Dario Meyer bezwungen. Marcel Bieri / KEYSTONE

