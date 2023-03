Meistertitel rückt in Ferne: EHC Olten verliert auch Finalspiel 3

Swiss-League-Playofffinal Die vergebliche Suche nach dem Glück: Der Meistertitel rückt für den EHC Olten in weite Ferne Jetzt braucht es mit vier Siegen in Serie für ein Hockey-Wunder: Wieder muss sich der EHC Olten in La Chaux-de-Fonds in der Verlängerung geschlagen geben. Die Powermäuse verlieren mit 2:3, nachdem Kast das Team in extremis noch in die Overtime geschossen hatte. Der HC La Chaux-de-Fonds hat nun vier Matchpucks auf den Meistertitel. Und der EHCO steht vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 19.03.2023, 20.47 Uhr

Grosse Enttäuschung nach der dritten Niederlage im dritten Spiel. Urs Lindt / freshfocus

Konsterniert: Der EHC Olten verliert auch das zweite Auswärtsspiel des Finals in der Verlängerung mit 2:3. Urs Lindt / freshfocus

La Chaux-de-Fonds trifft in der Verlängerung mit der ersten Chance zum 3:2. Laurent Gillieron / KEYSTONE

47 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit, da tauchte sie plötzlich auf. Glücksgöttin Fortuna stand Patin, als Timothy Kast im Powerplay für den EHC Olten den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Kasts Schuss wurde abgelenkt und flog in hohem Bogen über La-Chaux-de-Fonds-Goalie Viktor Östlund ins Tor. Der EHCO hatte sich im letzten Moment in die Verlängerung gerettet.

Aber dort meldete sich Fortuna wieder ab. Die Oltner drückten, hatten in den ersten paar Spielminuten der Overtime drei gute Chancen. Doch der Puck wollte einfach nicht mehr ins Tor der Chaux-de-Fonniers. Die wiederum konterten in der 66. Minute das erste Mal. Und Stefan Rüegseggers Schuss landete tatsächlich im Netz. Aus. Vorbei. 3:2-Sieg für La Chaux-de-Fonds. 3:0-Führung und vier Matchpucks auf den Meistertitel für die Neuenburger. Ein weiterer, ganz, ganz bitterer Abend für den EHC Olten.

Freiwillige und unfreiwillige Umstellungen

Nun wäre es natürlich billig, diese neuerliche Niederlage nur mit dem fehlenden Glück zu erklären. Aber sie war eben doch typisch für das, was diese Mannschaft derzeit durchmacht. Schon am Sonntagmorgen, ein paar Stunden vor dem dritten Finalspiel, war mit den Sperren gegen Jan Mosimann und Cédric Hüsler, die beide in eine Schlägerei während des Warm-ups des zweiten Endspiel-Duells am Freitag involviert gewesen waren, ein Rückschlag zu verkraften gewesen.

EHCO-Headcoach Lars Leuenberger war gezwungen, seine Mannschaft einmal mehr fast komplett umzustellen. Da er nur noch elf gelernte Stürmer zur Verfügung hatte, musste sogar Verteidiger Stéphane Heughebaert als Angreifer aushelfen. Die markanteste Rochade nahm Leuenberger allerdings freiwillig vor. Im Tor musste Lucas Rötheli für Dominic Nyffeler Platz machen. Der Oltner Headcoach nutzte die Chance, seiner Mannschaft mit einer Goalierochade einen Impuls zu verleihen.

Auch wenn Nyffeler beim entscheidenden 3:2 nicht unschuldig war – Rüegseggers Schuss liess er am nahen Pfosten passieren – so war er es, der die Oltner mit einigen starken Paraden vorher im Spiel gehalten hatte. Unter anderem verhinderte er kurz vor Schluss das 3:1 des solo auf ihn zustürmenden Sondre Olden, der unmittelbar danach die Strafe kassierte, die schliesslich zu Kasts Ausgleichstreffer führte. Es war auch der Lohn für eine Mannschaft, die sich aller Mängel zum Trotz nie aufgab und sich immer im Spiel halten konnte.

Am Ende auch eine Frage der fehlenden Qualität?

Trotzdem stand der EHCO am Ende vor allem deshalb wieder mit leeren Händen da, da die offensive Impotenz ganz einfach zu gross ist. Es fehlt auf den letzten Metern an Präzision und Gedankenschnelligkeit – wobei beide Attribute wohl auch eine Frage der fehlenden Qualität sind. Mit einem Schnitt von weniger als zwei Treffern pro Spiel ist es schwierig, auf einen grünen Zweig zu kommen. Defensiv machten die Oltner einen guten Job und liessen recht wenig zu. Vorne aber fehlt die Durchschlagskraft, die es gegen diesen durchaus verwundbaren Gegner dringend brauchen würde.

Vielleicht hilft dem EHC Olten die Tatsache, dass das Motto nun «verlieren verboten» heisst. Die Mannschaft zeigte in diesem dritten Finalspiel in der Schlussphase, als sie sich angesichts des 1:2-Rückstand vehement gegen die Niederlage wehrte, ihr bestes Eishockey. Und zwang genau dann auch das Glück auf ihre Seite. Klar ist: Fortuna muss sich nun dauerhaft bei den Oltnern einnisten. Sonst könnte es schon am Dienstagabend zum Lichterlöschen im Kleinholz kommen. Es wäre die Höchststrafe.

Telegramm La Chx-d-Fds - Olten 3:2 n.Vrl. (1:0, 0:1, 1:1) Patinoire des Melezes. – 5225 Zuschauer (ausverkauft). – SR Ströbel/Castelli (Francey/Wermeille). – Tore: 7. Olden (Achermann, Andersons) 1:0. 35. Lhotak (Collins) 1:1. 52. Achermann (Huguenin, Olden; Ausschluss Scheidegger) 2:1. 60. (59:17) Kast (Rapuzzi, Sterchi; Ausschluss Olden; Olten ohne Torüter) 2:2. 66. Rüegsegger 3:2. – Strafen: 4-mal 2 Min. gegen Chx-d-Fds, 3-mal 2 Min. gegen Olten. La Chx-d-Fds: Östlund (Cervino); Huguenin, Dubois; Jaquet, In-Albon; Gehringer, Matewa; Boss; Olden, Achermann, Andersons; Rüegsegger, Wilkins, Schweri; Carbis, Privet, Petrini; Eugster, Suter, Fuhrer; Lauper. Olten: Nyffeler (Rötheli); Scheidegger, Leeger; Schmuckli, Oejdemark; Bircher, Antonietti, Maurer, Hächler; Lhotak, Collins, Rapuzzi; Sterchi, Kast, Spiller; De Nisco, Weder, Wyss; Heughebaert, Dal Pian, Puide. Bemerkungen: Olten ohne Mosimann, Hüsler (beide gesperrt), Horansky, ­Nunn, Haussener, Neukom (alle verletzt) sowie Hänggi, Zaetta (beide überzählig).

