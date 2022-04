Teamvergleich: Vorteile für EHC Kloten im Duell gegen EHC Olten

Swiss-League-Playofffinal Klare Vorteile für Krösus Kloten, aber Oltens Hoffnungen sind berechtigt Der EHC Olten steigt als Aussenseiter gegen Krösus Kloten in die am Montagabend beginnende Playoff-Finalserie. Die Kräfteverhältnisse im Teamvergleich. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 11.04.2022, 05.05 Uhr

Emotionen im Finalduell zwischen Kloten und Olten sind vorprogrammiert: Dominic Weder gegen Simon Seiler im Faustkampf am Weihnachtsspiel. Marc Schumacher / freshfocus

So mancher hätte sich im Verlauf der Swiss-League-Saison gerne längst der Finalserie gewidmet. Denn bald einmal hatte sich gezeigt, dass der EHC Kloten und der EHC Olten die mit Abstand zwei besten Teams dieser Liga stellen. Schliesslich spielten sie ihre Favoritenrolle in den Viertelfinals und Halbfinals aus und lassen damit den Traumfinal wahr werden.

Auf dem Weg dahin absolvierte Olten eine Playoffpartie mehr als die Klotener, welche ihre Viertelfinalserie gegen die GCK Lions mit 4:0 Siegen für sich entschieden, während die Oltner einmal in Sierre als Verlierer vom Eis gingen.

Deutlich mehr zu kämpfen hatten Olten und Kloten in ihren Halbfinals, in denen sie von ihren Gegnern, La Chaux-de-Fonds und Thurgau, zwei Mal bezwungen wurden und über sechs Spielen mussten. Wir haben die beiden Finalisten in einem Teamvergleich unter die Lupe genommen:

Umfeld/Erwartungshaltung: Ein ungeheuerlicher Druck

Am Montagabend geht es los in der Stimo-Arena in Kloten. Marc Schumacher/Freshfocus

Kloten muss, Olten darf in diesem spektakulären Final gewinnen. Auch beim EHC Olten ist die Sehnsucht gross, nach 28 Jahren wieder in der höchsten Liga vertreten zu sein. Würde jedoch Kloten im vierten Anlauf am Aufstieg scheitern, mag man das Desaster im Klub, selbstredend mit einem erheblichen Millionenschaden verbunden, nur erahnen.

Dementsprechend kurz ist in Kloten der Geduldsfaden. Wem als Spieler ein Lapsus unterläuft, der wird auf die Ersatzbank versetzt, wie etwa Torhüter Sandro Zurkirchen nach seinem haltbaren Gegentor in der Overtime gegen Thurgau erfahren musste. Der Druck liegt auf den Schultern der Kloten-Spieler besonders schwer. Können damit die Oltner in der Rolle des Herausforderers etwas befreiter aufspielen als die Zürcher?

Vorteile für Olten, 1:0 für Olten.

Trainer: Meistermacher gegen Aufstiegsantreiber

Kloten gegen Olten ist auch Jeff Tomlinson gegen Lars Leuenberger. Tomlinson, der Kanadier mit grosser Deutschland-Erfahrung, stiess 2015 zu Rapperswil-Jona und war in seiner dritten Lakers-Saison der grosse Antreiber an der Bande, als man nicht nur als B-Ligist den Schweizer Cup gewann, sondern eben auch noch in einer Ligaqualifikation gegen Kloten das bessere Ende für sich behielt und in die höchste Liga aufstieg.

Nun soll er ausgerechnet dieses Team wieder in die National League zurückführen. Doch auf der anderen Seite steht mit Leuenberger gar ein Meistermacher: 2016 wurde er als Notnagel mit dem SC Bern Schweizer Meister auf der ganz grossen Bühne. Leuenbergers Handschrift beim EHC Olten ist auf beeindruckende Art und Weise sowohl auf wie auch neben dem Eis erkennbar.

Vorteile EHCO, 2:0 für Olten.

Torhüter: Tim Wolf gegen Simon Rytz

Mit Ajoie-Maske und Ajoie-Schonern im Einsatz für Kloten: Torhüter Tim Wolf. Pascal Müller / Freshfocus

Sie werden einmal mehr unweigerlich zu bedeutenden Figuren: Die Torhüter. Simon Rytz, der Ende Saison zum EHC Biel wechselt, ist beim EHC Olten ein grosser Baustein dieser bislang erfolgreichen Playoffkampagne, er zeigte sich rechtzeitig zu den Playoffs hin wieder in Bestform und war wie bereits in der ersten Saisonhälfte der gewohnt sichere Rückhalt.

Auch der EHC Kloten hat mit Sandro Zurkirchen einen starken Goalie im Stammkader. Nur: Als er der eine oder andere haltbare Gegentreffer kassierte, musste er Ausleihe Tim Wolf Platz machen. Und die Verstärkung mittels B-Lizenz von Ajoie machte in drei Spielen mit einer überragenden Fangquote von 93,98 Prozent von sich reden. Er dürfte, sofern gesund, auch im Final das Kloten-Gehäuse hüten.

Remis, 3:1 für Olten.

Verteidigung: Klotens Souveränität

Der fehlerlose Olten-Verteidiger: Eliot Antonietti. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Bis zum allerletzten Qualifikationsspiel hielten Kloten und Olten die Frage nach der besten Verteidigung der Regular Season aufrecht. Kloten lag am Ende mit nur einem Gegentor weniger (93) in Front. Auch in den Playoffs liegt der Krösus mit nur 2,3 Gegentoren pro Spiel gegenüber Olten (2,5) leicht im Vorteil. Zudem scheinen die Powermäuse in den vergangenen Wochen defensiv etwas fehleranfälliger zu sein. Punkt für Kloten, 3:2 für Olten.

Sturm: Die Breite spricht für Kloten Von den zehn Playoffspielen konnte der EHC Kloten nur drei Duelle mit mehr als einem Tor Unterschied für sich entscheiden. Diese ungewollte Belastung des Nervenkostüms verdeutlicht vor allem eines: Die Flughafenstädter tun sich schwer im Abschluss. In den sechs Halbfinalpartien schossen die Klotener insgesamt drei Tore weniger als Olten.

Und dennoch: Mit 20 (!) Stürmern im Kader verfügt Trainer Tomlinson die qualitative Breite, was in der Finalserie von besonders grosser Bedeutung sein dürfte.

Vorteil für Kloten, 3:3.

Imports: Nunn gegen Figren, Knelsen gegen Faille

Garry Nunn. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Garry Nunn war im entscheidenden Halbfinalduell die grosse Figur beim EHC Olten. Auch sonst fällt der Kanadier mit seinen läuferischen Qualitäten in jedem Shift auf, während Dion Knelsen hingegen seine Form sucht (ist er angeschlagen?).

Die Klotener haben mit Eric Faille und Robin Figren zwei starke Importspieler in ihren Reihen, die eine Finalserie entscheiden können. Zu erwähnen gilt es auch die Ersatzausländer: Während Colin Smith bei Olten womöglich für Knelsen zum Einsatz kommen könnte, dürfte Klotens Franzose Valentin Claireaux wohl nicht über die Rolle des Zuschauers hinauskommen.

Punkt für Kloten, 4:3 für Kloten.

B-Lizenzen: 5 zu 4 bei den Verstärkungen

Der Ex-Oltner Anthony Rouiller (links) im Einsatz für Kloten in der Halbfinalserie gegen Thurgau. Mario Gaccioli

Die ausgeliehenen B-Lizenzspieler werden die Finalserie mit ihren Leistungen zweifellos prägen. Der EHC Olten hat sich mit der Ausleihe der Verteidiger Janis Elsener, Larri Leeger (beide Langnau), Daniel Eigenmann (Ajoie) sowie der Stürmer Mathias Joggi (Ajoie) und Livio Langenegger (Langnau) clever verstärkt.

Auch der EHC Kloten blieb nicht untätig und sicherte sich die Lizenzen von Torhüter Tim Wolf (Ajoie), Verteidiger Anthony Rouiller (Ajoie), Michael Loosli (Langnau) und Martin Ness (Ajoie). Hinzu gezählt werden darf bei Kloten etwa noch die sofortige Verpflichtung von Lugano-Verteidiger Matteo Nodari, der bis 2023 unterschrieb.

Remis, 5:4 für Kloten.

Direktduelle: Vier Siege für Kloten

Fünf Mal trafen Olten und Kloten in der Qualifikation aufeinander. Nach zwei umkämpften Heimsiegen von Kloten gewann Olten, ohne Imports antretend, das unvergessene Weihnachtsspiel vom 23. Dezember mit 2:0. Es folgten dann Ende Januar und Anfang März zwei deutliche Niederlagen. Aber: Insbesondere in den beiden ersten Duellen zeigte der EHC Olten gute Leistungen, hielt nicht nur mit, sondern war phasenweise sogar dominierend.

Punkt für Kloten, Endstand: 6:4 für Kloten.

Wyss im Training: «Die Vorfreude ist riesig» Nach einem Tag Pause am Freitag stellte sich der EHC Olten in zwei intensiven Wochenendtagen auf den EHC Kloten ein. Am Sonntag bläute Trainer Lars Leuenberger seinen Spielern noch einmal die nötige Final-Mentalität ein und besprach mit dem Team Feinjustierungen bei 5-gegen-5, aber auch mit den Special-Teams. Abschliessend lobte der Headcoach im Mittelkreis die Arbeitseinstellung seiner Spieler im letzten offiziellen Eistraining als komplette Mannschaft vor dem Finalauftakt. Wobei: Lukas Lhotak und Dominic Forget fehlten im Eistraining. Die Stimmung im Team ist gut, sagt Assistenzcaptain Silvan Wyss: «Die Vorfreude ist riesig. Wir haben schon sehr viel geleistet, wissen aber, dass noch sehr viel Arbeit vor uns liegt. Wir wollen diesen Final gewinnen!» Auf die Nachfrage, ob der HC Ajoie das grosse Vorbild sei, dem der grosse Coup im letztjährigen Final zum Aufstieg gelang, sagt Wyss: «Wir haben ja einige Spieler im Team, die das miterlebt haben. Vielleicht haben sie das etwas im Hinterkopf, sie haben davon auch schon in der Garderobe ein wenig erzählt. Aber wir sind der EHC Olten: Wir müssen uns auf unsere Stärken beruhen, wir wissen, was uns stark macht. Darauf werden wir aufbauen», sagt Wyss.

