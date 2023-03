EHC Olten: Die Ausländer und das fehlende Puzzleteil

Swiss-League-Playofffinal Die Ausländer und das fehlende Puzzleteil des EHC Olten: Gelingt heute der Befreiungsschlag? Die erste Sturmlinie des EHC Olten um Sean Collins und Garry Nunn war im ersten Finalspiel gegen La Chaux-de-Fonds das grosse ­Sicherheitsrisiko. Wie weiter mit der Schwachstelle? Der personelle Handlungsspielraum von Trainer Lars Leuenberger ist klein. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 17.03.2023, 05.00 Uhr

Sean Collins (r.) im Zweikampf mit Chaux-de-Fonnier Daren Boss. Estelle Vagne / freshfocus

Es fehlte doch eigentlich gar nicht viel und der EHC Olten wäre auswärts im Hexenkessel von La Chaux-de-Fonds zum ersten Sieg im ersten Finalduell gekommen. «Das war eines der besten Spiele, welches wir in meinen zwei Jahren in Olten abgeliefert haben. Bei 5-gegen-5 hatten wir sie eigentlich komplett im Griff. Wir waren klar die bessere Mannschaft mit den besseren Chancen. Wir haben einen super Job gemacht», ­sagte Trainer Lars Leuenberger nach der 2:3-Overtime-Niederlage.

Doch die Aussage des ­EHCO-Trainers traf grundsätzlich nur auf drei von vier Oltner Linien zu. Ausgerechnet die eigentliche Paradelinie um die Ausländer Sean Collins und Garry Nunn war ein grosser Fremdkörper im EHCO-Spiel. Wieder mal. Mit nur je einem Tor in den laufenden Playoffs laufen die Teamleader ihrer Bestform meilenweit hinterher.

«Es will momentan nichts Zählbares gelingen. Ich werde daran gemessen, dass ich skore und dem Team mit offensiven Aktionen helfe. Doch das ist derzeit überhaupt nicht der Fall. Ich muss offensiv besser sein», sagt ein frustrierter Sean Collins am Donnerstagmorgen am Rande einer aktiven Erholungseinheit auf seine Leistungen angesprochen.

Trainer Leuenberger vermochte während den Einsätzen der Imports auf der Bank oft nur noch die Arme verwerfen. So sorgte die Oltner Toplinie nicht nur für keine Torgefahr, sondern war dazu oftmals auch noch ein grosses Sicherheitsrisiko im defensiven Spiel. Collins und Nunn schlossen eines der wichtigsten Spiele der Saison mit einer desaströsen Minus-2-Bilanz ab und waren an vorderster Front mitverantwortlich für die beiden Gegentreffer zum 2:2-Ausgleich.

Leuenberger wollte sich nach der Partie nicht kritisch über seine Imports äussern. «Wir sind eine Mannschaft, die zusammen gewinnt und verliert. Es ist jetzt nicht die Zeit, öffentliche Kritik zu üben. Das ist nicht mein Job. Mein Job ist es, vier funktionierende Linien zusammenzustellen.»

1 Tor in 7 Playoffspielen: Garry Nunn. Marc Schumacher / freshfocus

Rapuzzi oder das Hoffen auf das eine Erfolgserlebnis

Ja, vier funktionierende Linien braucht es für einen Erfolg gegen den Qualifikationssieger. Zwar hat der EHCO-Headcoach nicht weniger als sechs überzählige Spieler im Kader zur Verfügung, doch auf der Position der Ausländer ist der Handlungsspielraum von Leuenberger nicht sehr gross.

In die Karten blicken liess er sich vor dem heutigen Finalspiel zwei im Kleinholz natürlich nicht. Die grosse Frage: Wird er Collins oder Nunn mit dem ebenfalls alles andere als überzeugenden William Rapuzzi ersetzen oder vertraut er dem Stammduo ein weiteres Mal?

Für die Variante, Rapuzzi für Collins auflaufen zu lassen, rang sich Leuenberger bislang nie durch. Und nahm er Nunn für Rapuzzi aus dem Spiel, war dies mit Umstellungen verbunden, sah er für letzteren doch eher einen Platz in der Linie zwei oder drei vor. Und diese waren rund um Spiller, Sterchi, Kast sowie Weder, Hüsler und Lhotak zum Auftakt der Finalserie die grossen Stützen im Oltner Spiel.

Eine solche Veränderung hätte dadurch wohl mehr eine Destabilisierung als einen gewünschten Effekt zur Folge. Vielleicht bleibt es bei der Suche nach dem letzten fehlenden Puzzleteil auf dem Weg zum Erfolg auch bloss bei der Hoffnung nach der Wunderheilung von Stan Horansky.

Der Slowake mit Schweizer Lizenz hätte zweifellos die erwünschten Qualitäten, um Collins und Nunn wieder auf die Erfolgsspur zu bringen. Doch dies bleibt vorerst Wunschdenken, denn auch am Donnerstag war der verletzte Horansky nicht mal mit den Überzähligen auf dem Eis.

Oder vielleicht liegt die Lösung für die angezählten Imports auch bloss in einem einfachen Erfolgserlebnis. Das erhofft sich zumindest Sean Collins: «Manchmal braucht man einen einzigen Puck, der für dich springt, um das gute Gefühl zurückzubekommen», sagt der Kanadier, dessen Selbstvertrauen nach eigenen Einschätzungen nicht allzu sehr gelitten habe. «Ich fühle mich erst recht bereit und angespornt, dem Team zu helfen.»

Und Collins weiter: «Ich glaube an mein Spiel. Natürlich habe ich nicht die Anzahl Skorerpunkte, die ich in meiner Rolle haben sollte. Aber uns gelingen gute offensive Dinge, wir müssen uns nur die Effizienz zurückerkämpfen. Ich bin zuversichtlich, dass wir im Heimspiel mit unseren Fans im Rücken am Ende auf der glücklichen Seite stehen werden.»