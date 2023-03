Holt sich der EHC Olten endlich den Kübel? Das Pro und Contra

Swiss-League-Playofffinal Das Pro und Contra zur grossen Frage: Holt sich der EHC Olten endlich den Kübel? Zum fünften Mal in den letzten zehn Jahren steht der EHC Olten in einem Swiss-League-Final: Behält er diesmal das bessere Ende für sich? Die EHCO-Reporter im Pro und Contra. Marcel Kuchta und Silvan Hartmann 1 Kommentar 15.03.2023, 05.00 Uhr

Sean Collins im vergangenen Oktober auswärts in der Patinoire des Melezes in La Chaux-de-Fonds. Pascal Muller/freshfocus

Pro von Marcel Kuchta: Die Mannschaft wird sich steigern, wenn es um den Titel geht

Schon klar: Wenn wir alle Faktoren, Zahlen, Statistiken und Formkurven in die Waagschale werfen, dann ist der EHC Olten in dieser Finalserie der Aussenseiter und wird ein weiteres Mal als Verlierer dem Gegner zum Swiss-League-Meistertitel gratulieren müssen. Aber halt: Diesmal wird alles anders. Das sehnsüchtige Warten beim EHC Olten auf den Ligapokal hat nach über 30 Jahren ein Ende.

Weshalb? Nun, da gibt es eine ganze Menge guter Gründe. Angefangen davon, dass diese Mannschaft, angeführt von Headcoach Lars Leuenberger, auf einer Mission ist. Der Gewinn des Meistertitels war vor der Saison als grosses Ziel erklärt worden. Jetzt ist man noch vier Siege vom Tor zum Glück entfernt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, noch mal alle Kräfte zu bündeln. Im Gegensatz zu den letzten Finalteilnahmen (2022 gegen Kloten, 2018 gegen Rapperswil, 2015 gegen Langnau, 2013 gegen Lausanne) ist der EHCO diesmal nicht der klare Underdog, sondern bewegt sich auf Augenhöhe mit seinem Kontrahenten. Ja, der HC La Chaux-de-Fonds hat eine gute Truppe zusammen. Aber niemals ein qualitativ so stark besetztes Kader, wie es die vier anderen Olten-Bezwinger hatten.

EHCO-Reporter Marcel Kuchta: «Wir können es also drehen und wenden, wie wir wollen: Der Swiss-League-Meister 2023 wird EHC Olten heissen.» chm

Im Gegenteil: EHCO-Sportchef Marc Grieder hat eine erfahrene Mannschaft zusammengestellt, gespickt mit vielen Spielern, die wissen, wie man Meister wird. Diese Routine ist in den zu erwartenden, engen Finalspielen Gold wert. Sie war schon in den hart umkämpften Viertelfinal- und Halbfinalserien letztlich von entscheidender Bedeutung.

Ein weiterer Trumpf der Oltner: Sie stehen im Final im Wissen, dass sie noch massives Steigerungspotenzial haben. Vor allem natürlich die Ausländer, die bisher nur eine Nebenrolle gespielt haben. Wenn Sean Collins und Garry Nunn (oder William Rapuzzi) nur wieder annähernd in Bestform kommen, dann wird dieser EHC Olten schlagartig noch einmal viel besser. Wir können es also drehen und wenden, wie wir wollen: Der Swiss-League-Meister 2023 wird EHC Olten heissen.

Contra von Silvan Hartmann: Zu viele Zahnräder müssten ineinander greifen

Eines muss man ausdrücklich festhalten: So nahe am Titel stand der EHC Olten seit der Finalniederlage gegen die SCL Tigers in Spiel 7 im Jahr 2015 nie mehr. La Chaux-de-Fonds oder Olten – so gut stand es um die Erfolgsaussichten für den EHCO vor dem ersten Puckeinwurf zuletzt in der Tat auch in den Final-Jahren 2018 und 2022 gegen Rapperswil sowie Kloten nie. Dieser Titel ist in diesem Jahr absolut realisierbar.

Aber dafür müssen sämtliche Zahnräder ineinandergreifen. Und da fängt eben der Optimismus an zu bröckeln. Der Glaube an den Titel war im weiteren Umfeld des EHC Olten auch schon grösser. Das hat seine Gründe, allen voran: Die Formkurve. Während der EHCO einen sagenhaften Qualifikationsstart hinlegte und dann nach dem Jahreswechsel stetig abgab, entwickelte sich der HCC zu einer schier unbesiegbaren Erfolgsmaschinerie.

Zwar vermochten die Oltner den aufgehalsten Qualiblues in den beiden Playoffserien gegen Langenthal und die GCK Lions mit viel Krampf, Kampf und Einsatzwillen etwas ablegen. Doch die Neuenburger hingegen, die ebenfalls zwei Mal als Verlierer vom Eis mussten, zauberten in ihren siegreichen Playoffpartien mit viel Euphorie im Haus ihre Qualitäten mit einer unvergleichlichen offensiven Wucht auf verblüffende Art und Weise auf das Eis.

EHCO-Reporter Silvan Hartmann: «Irgendwie beschleicht einem das Gefühl, dass dieser Weg zurück zur Bestform zu steinig sein wird. Und dem EHCO wieder mal nur der Platz im Schatten bleibt.» chm

Mit dem Schweizer Personal bewegt sich der EHCO mit dem HCC mehr als nur auf Augenhöhe. Doch es steht und fällt mit den Ausländern. Besonders augenfällig: Allein HCC-Topausländer Sondre Olden erspielte sich in diesen Playoffs mit 23 Skorerpunkten mehr als doppelt so viele Tore und Assists wie Oltens Sean Collins (6 Punkte), Garry Nunn (3) und William Rapuzzi (1) zusammengerechnet. Defizite, die nicht wettzumachen sind. Das Oltner Import-Trio steht sinnbildlich für die erforderliche Leistungssteigerung, die es im Final in vielerlei Hinsichten zwingend braucht.

Der EHC Olten muss zurück zur Herbstform finden, ansonsten wird der Kübel ein weiteres Jahr den Weg nicht ins Kleinholz finden. Irgendwie beschleicht einem das Gefühl, dass dieser Weg zurück zur Bestform zu steinig sein wird. Und dem EHCO wieder mal nur der Platz im Schatten eines Kontrahenten bleibt.

