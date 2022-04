EHC Kloten - EHC Olten: 6 verrückte Geschichten zum Traumfinal

Swiss-League-Playofffinal Aufstiegsschütze, Schreckgespenst oder ein unerwünschter Torhüter: 6 verrückte Geschichten zum Traumfinal Kloten gegen Olten Das heisse Trainer-Duell, ein unerwünschter Torhüter, ein Schreckgespenst, ein Aufstiegsschütze, ein potenzieller Rächer und ein ­Verteidiger-Duo, das plötzlich gegeneinander spielt. Im Swiss-League-Playoff-Final verstecken sich einige interessante Geschichten. Silvan Hartmann und Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.03 Uhr

Ligaqualifikation, Spiel 7, Verlängerung: Der heutige EHCO-Stürmer Jan Mosimann (weisses Trikot) schickt mit seinem Tor im Frühling 2018 den EHC Kloten in die Swiss League. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Traumfinal Kloten – Olten! Erster gegen Zweiter! Krösus gegen Herausforderer! Die Affiche der Endspielserie um den Swiss-League-Titel und den Aufstieg in die National League ist vielversprechend. In der Qualifikation trafen die beiden Teams fünf Mal aufeinander, wovon der EHC Olten nur die Partie vor Weihnachten 2:0 gewinnen konnte. Aber: In drei der fünf Direktduellen gingen die Oltner immerhin auf Augenhöhe spielend in Führung. Hinter dem sportlichen Spektakel, das sich in den nächsten Tagen (hoffentlich) entwickelt, verstecken sich ausserdem ein paar interessante Geschichten, welche die Serie prägen könnten.

Das Trainer-Duell: Leuenbergers schlechte Erinnerung

Lars Leuenberger gegen Jeff Tomlinson? Das hatten wir doch schon mal. Und zwar vor ziemlich genau einem Jahr. Da trafen Leuenbergers EHC Biel und Tomlinsons Rapperswil-Jona Lakers in den Pre-Playoffs der National League aufeinander. Mit dem Resultat, dass Tomlinson als Aussenseiter das bessere Ende für sich behielt und sich mit seinen Lakers gegen die coronageschwächten Bieler durchsetzte. Für Leuenberger war es das bittere Ende seiner Zeit als Stellvertreter des an Krebs erkrankten Antti Törmänen. Für Tomlinson der Auftakt seiner triumphalen Abschiedstournee mit Rapperswil, die erst im Halbfinal mit dem Out gegen den späteren Meister Zug endete. Beide Coaches landeten am Ende in der Swiss League. Tomlinson unterschrieb beim EHC Kloten, Leuenberger beim EHC Olten. Beide mit einer klaren Mission vor Augen: Aufstieg! Und jetzt wird einer von beiden wieder in die National League zurückkehren.

Dominic Nyffeler: Zügelkisten schleppen statt Tore verhindern

Dominic Nyffeler hat beim EHC Olten unterschrieben. Marc Schumacher / freshfocus

Gibt es eine verrücktere Geschichte als jene von Dominic Nyffeler? Kaum. Und zwar deshalb: Der Goalie steht bis Ende April noch im Sold des EHC Kloten. Hat aber seit ein paar Monaten einen ab kommender Saison laufenden Dreijahresvertrag mit dem EHC Olten in der Tasche. Seit sein Wechsel offiziell wurde, kam Nyffeler in Kloten nur noch punktuell zum Einsatz und war dafür sehr erfolgreicher Helfer in der Not bei Servette Genf. Bei Kloten spielt er auch nach dem Playoff-Out der Genfer keine Rolle mehr. Dort holte man als zweite Kraft neben Sandro Zurkirchen Tim Wolf vom HC Ajoie. Jetzt organisiert Dominic Nyffeler halt seinen Umzug in die Region Olten und wird in den kommenden Tagen interessierter Final-Beobachter aus der Distanz sein. Wem er die Daumen drückt? Seinem aktuellen oder seinem zukünftigen Arbeitgeber? Das verrät Dominic Nyffeler natürlich nicht. Man muss jedoch kein Hellseher sein, um seine Präferenz zu erahnen.

Mathias Joggi und das Klotener Schreckgespenst

Ein einziges Tor erzielte Mathias Joggi vor einem Jahr für den HC Ajoie in 16 Playoffspielen. Doch dieses eine hatte es in sich. Es war nämlich das Tor, welches den Jurassiern den Aufstieg in die National League bescherte und den EHC Kloten auf der anderen Seite in das Tal der Tränen stürzte. Im sechsten Finalspiel traf er in der 12. Minute der Verlängerung zum 5:4. Nun steht der 36-Jährige, der mit einer B-Lizenz von Ajoie zum EHC Olten stiess, also wieder in der Endspielserie. Und wieder heisst der Gegner Kloten. «Wer weiss, vielleicht kann ich dieses Kunststück in Olten ja wiederholen», sagte Joggi schon vor Beginn der aktuellen Playoffs. Schon allein deshalb dürfte seine Präsenz bei den Fliegern schlechte Erinnerungen auslösen. Kann Joggi auch dieses Jahr zum Klotener Schreckgespenst avancieren?

Jan Mosimann und das Klotener Abstiegsdesaster

Sein Name wird oft mit einer besonders historischen, denkwürdigen Szene in Verbindung gebracht. Denn er ist es, der überhaupt dafür sorgte, dass der EHC Kloten in die Swiss League absteigen musste. Playoffs 2018, Ligaqualifikation, Spiel 7, Overtime! Jan Mosimann schiesst nach 77:10 Minuten Rapperswil-Jona in die National League – und Kloten ins Swiss-League-Desaster. «Unvergesslich! Das absolute Highlight meiner Karriere», sagte Mosimann, als er im Sommer zum EHC Olten stiess. «Das war pure Freude, aber auch eine Leere und eine grosse Erleichterung, dass es durch ist. Ich konnte es gar nicht richtig einordnen», erzählte er rückblickend. Es habe viel Zeit gebraucht, Wochen, ja Monate, bis er alles habe verarbeiten können. «Auch in den Ferien danach: Ich konnte kaum abschalten, weil es so emotional war.» Immer wieder spielten sich die Szenen der unglaublichen Achterbahnfahrt in der Serie im Kopf ab. Die 2:0-Führung nach Siegen, der plötzliche 2:3-Rückstand. «Es war verrückt, aber wir hatten einen so grossen Zusammenhalt im Team, es brach nie Panik aus, niemand wurde nervös. Wir waren wie in einer Blase, die sich wie eine eigene Wohlfühloase angefühlt hatte. Ich wusste: Mit diesen Jungs kann es gar nicht schiefgehen.» Kann der EHC Olten auch in den kommenden zwei Wochen in diese vertraute Team-Blase eintauchen? Besonders spannend: Von dem Rapperswiler Aufstiegsteam stehen heute nicht weniger als fünf Spieler beim EHC Olten unter Vertrag: Florian Schmuckli, Nico Gurtner, Cédric Hüsler, Dion Knelsen und Jan Mosimann. Übrigens: Schmuckli spielte den überraschenden, langen, auslösenden Pass zu Mosimanns Siegtor.

Dominic Forget und die mögliche Rache

Dominic Forget. Marc Schumacher / freshfocus

Er trug in der vergangenen Saison noch das Trikot des Finalgegners, sammelte dabei aber keine besonders positiven Erlebnisse: Mal überzählig, mal Lückenbüsser – Dominic Forget stellte sich die Playoffkampagne in seiner zweiten Saison mit Kloten anders vor. Und dennoch wäre er mit seiner vorbildlichen Einstellung eines Vollblut-Spitzensportlers nur zu gerne aufgestiegen, auch wenn er nie die Rolle innehatte, die er gerne bekleidet hätte. Forget verlor nicht nur die Finalserie mit Kloten gegen Ajoie, sondern auch noch das letzte Wohlwollen im Verein. Kloten-Trainer Per Hanberg musste gehen, womit Forget unter dem neuen Trainer Jeff Tomlinson keine Rolle mehr spielte. Forget wechselte zum EHC Olten und schlug dort mit 41 Jahren und einer Hauptrolle ein. Nach seiner Verletzung im Halbfinal dürfte er im Final wieder einsatzbereit sein. «Es ist immer speziell, gegen ein ehemaliges Team zu spielen», sagte Forget unlängst. Seine Motivation dürfte besonders gross sein, seinen Ex-Arbeitgeber zu schlagen.

Saison-Happy-End für Eigenmann oder Rouiller?

Teamkollegen bei Ajoie, Gegner im Playofffinal: Daniel Eigenmann (l.) und Anthony Rouiller (r.). keystone

Über 50 National-League-Qualispiele hinweg verfolgten sie gemeinsam ein Ziel: Irgendwie Spiel für Spiel die nächste Niederlage abwenden. «Keine einfache Saison», bilanzierten Daniel Eigenmann (Minus-20-Bilanz) und Anthony Rouiller (Minus-30) ihre Spielzeit mit dem HC Ajoie. Nun wollen die beiden Ex-Oltner mittels B-Lizenz eine herausfordernde Saison mit einem Happy End abschliessen – im Finalduell gegeneinander. Eigenmann für Olten oder Rouiller für Kloten: Wer macht das Rennen?

